Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

İLK BETON KESON DENİZİN DİBİNE İNDİRİLDİ

Projede kullanılan beton kesonların uzunluğu 24,19 metreye, genişliği 16,07 metreye ve yüksekliği 15 metreye kadar ulaşıyor. Bu ölçüler, her bir parçayı yaklaşık beş katlı bir bina boyutuna getiriyor. Yapıların toplam ağırlığı ise yaklaşık 119 bin tonu buluyor.