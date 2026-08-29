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Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak
Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak
Çin'in doğu kıyısında yürütülen dev proje, görenleri hayrete düşürüyor. Her biri 3 bin 500 ton ağırlığında ve beş katlı bina yüksekliğindeki beton yapılar, yüzer platformlarla denize taşınarak santimetre hassasiyetinde tabana indiriliyor. Toplam 34 parçadan oluşacak dev duvarın uzunluğu 675 metreyi bulacak.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:49