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Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

Çin'in doğu kıyısında yürütülen dev proje, görenleri hayrete düşürüyor. Her biri 3 bin 500 ton ağırlığında ve beş katlı bina yüksekliğindeki beton yapılar, yüzer platformlarla denize taşınarak santimetre hassasiyetinde tabana indiriliyor. Toplam 34 parçadan oluşacak dev duvarın uzunluğu 675 metreyi bulacak.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:49
Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

Shandong eyaletine bağlı Qingdao açıklarında başlayan operasyonun ilk önemli aşaması Ağustos 2026'da tamamlandı. "Keson" olarak adlandırılan ilk prefabrik beton yapı, römorkörlerin çektiği yüzer bir platformla yaklaşık bir kilometre taşındı ve 17 metre derinlikteki deniz tabanına yerleştirildi.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

İLK BETON KESON DENİZİN DİBİNE İNDİRİLDİ

Projede kullanılan beton kesonların uzunluğu 24,19 metreye, genişliği 16,07 metreye ve yüksekliği 15 metreye kadar ulaşıyor. Bu ölçüler, her bir parçayı yaklaşık beş katlı bir bina boyutuna getiriyor. Yapıların toplam ağırlığı ise yaklaşık 119 bin tonu buluyor.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

İlk kesonun yalnızca bir kilometrelik deniz yolculuğu yaklaşık bir saat sürdü. Dev yapının yüzer platform üzerinde dengesini koruyabilmesi için rüzgâr, dalga, akıntı ve gelgit verileri anlık olarak takip edildi.

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Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

Taşıma sırasında platformun suya batma derinliği yaklaşık 8,7 metre olarak ölçüldü.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

GPS İLE SANTİMETRELİK HASSASİYET SAĞLANDI

Kesonların deniz tabanındaki önceden belirlenen noktalara yerleştirilmesinde GPS ve mühendisler tarafından geliştirilen akıllı izleme sistemi kullanılıyor. Sistem, yapının eğimini ve alçalma hızını gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Otomatik su girişi sayesinde dev blok, kontrollü biçimde ağırlaştırılarak tabana indiriliyor.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

Her kesonda 12 sabitleme noktası, dört su giriş vanası ve çekme sistemleri için önceden yerleştirilmiş özel parçalar bulunuyor. Böylece binlerce tonluk beton yapıların konumu yalnızca gemilerden yapılan görsel takibe bırakılmıyor. Yan yana dizilecek parçalar arasındaki birkaç santimetrelik sapma bile duvarın bütünlüğünü etkileyebileceği için süreç yüksek hassasiyetle yürütülüyor.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

DEV DENİZ DUVARI ENERJİ ÜSSÜNÜ KORUYACAK

Bir kesonun üretiminde yaklaşık 1.300 metreküp beton ve 150 ton çelik kullanılıyor. Seri üretim için Qingdao'da 40 bin metrekarelik özel bir prefabrikasyon alanı kuruldu.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

Deniz suyunun yol açabileceği korozyona karşı dayanıklı malzemeler kullanılırken her parça taşınmadan önce kapsamlı kontrollerden geçiriliyor.

Denizin altına 119 bin tonluk beton duvar kuruyorlar! 5 katlı yapılar santim santim batacak

675 metrelik güney deniz duvarı, Qingdao Entegre Deniz Enerjisi Geliştirme Endüstri Parkı'nın liman altyapısını koruyacak. Kompleksin açık deniz rüzgâr enerjisi, fotovoltaik güneş enerjisi ve hidrojen projelerine hizmet vermesi planlanıyor. Uygun hava koşullarında iki günde bir keson taşınması ve ayda yaklaşık 12 yapının denize yerleştirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör