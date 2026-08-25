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Denizli'de acı olay! Anne ve bebeğinin öldüğü doğumda ihmal iddiası: 'Benim gözümde o bir katil!'
Denizli'de acı olay! Anne ve bebeğinin öldüğü doğumda ihmal iddiası: "Benim gözümde o bir katil!"
Denizli'de 2. çocuğuna hamile olan Gamze Doğan ve bebeği, doğum için gittikleri özel hastanede iddiaya göre ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybetti. Sezaryen sonrası doktorların bebeğin durumu hakkında çelişkili bilgiler vermesi, bebeğin ölü doğması ve ardından fenalaşan annenin sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmesi üzerine acılı baba doktorlar ve hastane yönetimi hakkında şikayetçi olarak hukuk mücadelesi başlattı.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:22