Depolardan müze vitrinlerine! Topkapı Sarayı’nda yıllardır saklanan hazineler gün yüzüne çıktı: İşte yeni müze adası...

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Silah Müzesi'nde padişahların kullandığı silahlardan diplomatik hediyelere, tarihî savaş aletlerinden farklı dönemlere ait yaklaşık 2 bin 500 eser sergileniyor. Daha önce Topkapı Sarayı'nda daha sınırlı bir koleksiyonla temsil edilen silahlar, burada çok daha kapsamlı bir seçkide bir arada. Beş salondan oluşan Darphane bölümünde ise restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen sanayi tarihinin önemli miraslarıyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık 500 parçanın sergilendiği bu bölüm, üretim teknolojilerinin ve endüstriyel dönüşümün izini sürmek isteyenler için farklı bir pencere açıyor. Haritalar bölümünde de tarihî ve nadide parçalar ziyaretçileri bekliyor. Porselenin göz alıcı dünyasından hat sanatının zarafetine, silahların tarihinden endüstriyel mirasa uzanan bu geniş koleksiyonu hakkıyla gezmek için en az iki saat ayırmak gerekiyor.