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Depolardan müze vitrinlerine! Topkapı Sarayı'nda yıllardır saklanan hazineler gün yüzüne çıktı: İşte yeni müze adası...
Depolardan müze vitrinlerine! Topkapı Sarayı'nda yıllardır saklanan hazineler gün yüzüne çıktı: İşte yeni müze adası...
Yedi yıllık restorasyonun ardından kapılarını açan Darphâne-i Âmire, Topkapı Sarayı'nın yeni müze adası oldu. Porselenden hüsn-i hatta, silahlardan tarihî haritalara uzanan 10 bini aşkın eserin sergilendiği beş ihtisas müzesi, geçmişin hazinelerini gün yüzüne çıkarıyor.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:25