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Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte kent genelinde büyük panik yaşandı, çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek açık alanlara yöneldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından yaptığı açıklamada, hasar almış binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Depreme evlerinde yakalanan birçok kişi, güvenli alanların nereler olduğunu ve bu tür durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, deprem anında nelere dikkat edilmeli? İşte AFAD'ın evde, araçta, toplu taşımada ve açık alanlarda deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili önerileri

Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:32
Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya, ekiplerin sahada incelemelere başladığını açıkladı. Depremin ardından artçı sarsıntılar ve deprem anında yapılması gerekenler merak konusu oldu. İşte, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler haberin devamında...

Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU!

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması gerektiği bildirildi.

Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

Telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap gibi malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü 'çök', başını ve enseni koruyacak şekilde 'kapan', düşmemek için sabit bir yere 'tutun', merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır."

Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

BALKON VE PENCERELERDEN UZAK DURULMALI
Açıklamada, balkona çıkılmaması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir."

Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

Okulda, sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında, koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boyun bölgesinin korunması gerektiği aktarılan açıklamada, pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulması istendi.

Açıklamada, sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi ve doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği de kaydedildi.