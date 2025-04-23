Deprem anında nelere dikkat edilmeli? İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte, deprem anında yapılması gerekenler

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte kent genelinde büyük panik yaşandı, çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek açık alanlara yöneldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından yaptığı açıklamada, hasar almış binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Depreme evlerinde yakalanan birçok kişi, güvenli alanların nereler olduğunu ve bu tür durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, deprem anında nelere dikkat edilmeli? İşte AFAD'ın evde, araçta, toplu taşımada ve açık alanlarda deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili önerileri