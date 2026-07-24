Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

'OLUMSUZ DUYUMLAR ALDIM'

İfadesinde dikkat çeken bölüm ise Haluk Levent'e ilişkin sözleri oldu. Portakal, Levent hakkında geçmişte karşılıksız çeklerle ilgili bazı olumsuz duyumlar aldığını ancak bunları detaylı şekilde araştırmadığını söyledi. Portakal, "Bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Derneğe yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım" dedi.