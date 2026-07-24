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Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap'a tek kuruş yatırmamışlar
Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap'a tek kuruş yatırmamışlar
Deprem sırasında devlet kurumlarını kötüleyip halkı yönlendirerek Ahbap Derneği'nin 7 milyar lira toplamasına aracılık eden ünlü isimler adliyede çark etti. İfade veren Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in deprem zamanında övgüler dizdikleri Ahbap'a tek kuruş göndermedikleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 06:55