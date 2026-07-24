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Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap'a tek kuruş yatırmamışlar

Deprem sırasında devlet kurumlarını kötüleyip halkı yönlendirerek Ahbap Derneği'nin 7 milyar lira toplamasına aracılık eden ünlü isimler adliyede çark etti. İfade veren Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in deprem zamanında övgüler dizdikleri Ahbap'a tek kuruş göndermedikleri ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 06:55
Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

Deprem zamanı yaklaşık 7 milyar liralık bağış toplayan başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneğine destek veren, devlet kuruluşlarına değil adeta AHBAP'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan ünlülerin ifadelerine başvurulmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün ilk olarak spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verilmişti.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

Ece Üner, Özoğuz ve Serter verdikleri ifadelerde Ahbap'a sanki hiç bağış toplanmasına aracılık yapmamış gibi bir kuruş para yatırmadıklarını dile getirdi.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

Dün ise ifade verme sırası, o dönem "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum" diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savunan sunucu Fatih Portakal'a geldi.

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Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

O DA PARA YATIRMAMIŞ

Aynı zamanda Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapan Portakal da koroya katılarak günah çıkarttı. Deprem dönemindeki yayınlarında vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendiren Portakal, Ahbap'ın o dönem güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olarak görüldüğünü öne sürdü.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

Yardım faaliyetlerinde öne çıkması nedeniyle vatandaşlara bu derneğe bağış yapılması için insanları yönlendirdiğini aktardı. Portakal da tıpkı kendisinden önce ifade veren isimler gibi Ahbap'a para yatırmadığını itiraf etti.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

'OLUMSUZ DUYUMLAR ALDIM'

İfadesinde dikkat çeken bölüm ise Haluk Levent'e ilişkin sözleri oldu. Portakal, Levent hakkında geçmişte karşılıksız çeklerle ilgili bazı olumsuz duyumlar aldığını ancak bunları detaylı şekilde araştırmadığını söyledi. Portakal, "Bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Derneğe yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım" dedi.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

'ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM'

Portakal, "Bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" dedi.

Deprem zamanı övgüler dizmişlerdi: Ünlü isimler çark etti! Ahbap’a tek kuruş yatırmamışlar

Portakal, deprem döneminde yalnızca gazetecilik refleksiyle hareket ettiğini, adı geçen kişilerle herhangi bir yakınlığının ya da bu süreçten elde ettiği bir menfaatin bulunmadığını savundu.

#HALUK LEVENT