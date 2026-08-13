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Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı
Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı
6 Şubat depreminde arkadaşları ile birlikte Hatay'a yardıma koşan Oğuzhan, kırmızı ışıkta geçen TIR'ın altında can verdi. Sadece bir ay hapis yatan sürücüye verilen 7 yıl hapis cezası onandı. Acılı aile, kararla bir kez daha yıkıldı.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:01