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Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

6 Şubat depreminde arkadaşları ile birlikte Hatay'a yardıma koşan Oğuzhan, kırmızı ışıkta geçen TIR'ın altında can verdi. Sadece bir ay hapis yatan sürücüye verilen 7 yıl hapis cezası onandı. Acılı aile, kararla bir kez daha yıkıldı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:01
Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Aslen Sivaslı olan ve Konya'da yaşayan Oğuzhan Türkoğlu henüz 23 yaşındaydı. Yardımseverliği ile bilinen genç, 6 Şubat depreminin ardından arkadaşları ile birlikte Hatay'a yardıma koştu. Günlerce orada bir hayata dokunabilmek için mücadele etti. Yemek dağıtımı yaptı, depremzede çocukları eğlendirdi.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Depremden 6 ay sonra Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Talihsiz genç, halk arasında 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan bölgede, kırmızı ışıkta geçen TIR sürücüsünün çarptığı otomobilde öldü.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Sadece bir ay cezaevinde kalan sürücüye verilen 7 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Oğuzhan'ın ailesi bu kararla birlikte bir kez daha yıkıldı.

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Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Yürek yakan kaza 5 Ağustos 2023'te Şarkışla ilçesi Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'da elektrik teknikerliği yapan ve yardımseverliği ile bilinen Oğuzhan Türkoğlu, ablasının kınası için memleketi Sivas'a gitti. Kuzenine ait otomobili kullanan genç, halk arasında 'ölüm kavşağı' olarak bilinen yerde durdu.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Kendisine yeşil ışık yanması üzerine harekete geçen Oğuzhan'ın kullandığı araca kırmızı ışık ihlali yapan Salih Yağlı (36) idaresindeki mermer yüklü TIR çarptı. Kazada Oğuzhan öldü, ağır yaralanan kuzeni Mert Hüsnü Türkoğlu (20) ise engelli kaldı. Kazadan sonra tutuklanan sürücü 1 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Kazada asli kusurlu bulunan Salih Yağlı hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, Salih Yağlı'yı 'iyi hal' indirimi vererek 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

AİLE KARARA TEPKİLİ

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

Türkoğlu ailesi ise sürücünün olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği, verilen bu kararın kendilerini bir kez daha üzdüğünü belirterek tek umutlarının Yargıtay olduğunu söyledi.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

ÖLÜMÜNDEN SONRA BİLE DEPREMZEDELERE UMUT OLDU

Yardımsever kişiliği ile bilinen Oğuzhan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerin ardından arkadaşları ile birlikte Hatay'a gitmişti. Günlerce orada kalan Oğuzhan burada bir hayata dokunabilmek için mücadele etti.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Deprem bölgesinde yemek dağıtımı yapan, depremzede çocuklarla ilgilenen Oğuzhan ölümünden sonra bile onlara umut oldu.

Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Oğuzhan deprem bölgesindeki bir güzel sanatlar lisesi enkazında karakalem resim çalışmaları olduğunu gördü ve onları tek tek topladı. Oğuzhan'ın vefatından sonra arkadaşları bu çalışmaları satıp, parasını depremzedelere dağıttı.

#HATAY #DEPREM