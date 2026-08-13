Depremzedelerin yardımına koşmuştu! Yardımsever Oğuzhan öldüğüyle kaldı: Acılı aile kararla yıkıldı

Aslen Sivaslı olan ve Konya'da yaşayan Oğuzhan Türkoğlu henüz 23 yaşındaydı. Yardımseverliği ile bilinen genç, 6 Şubat depreminin ardından arkadaşları ile birlikte Hatay'a yardıma koştu. Günlerce orada bir hayata dokunabilmek için mücadele etti. Yemek dağıtımı yaptı, depremzede çocukları eğlendirdi.