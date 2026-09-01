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DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Kadıköy'de gerçekleşecek ezeli rakiplerin mücadelesi öncesinde futbolseverlerin ilgisi artarken, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri de netleşti. Derbiye ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:28
DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında iddialı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun erken dönemindeki önemli karşılaşmalardan birinde kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarındaki program da göz önünde bulundurularak hazırlanan lig fikstüründe derbinin günü ve başlama saati kesinleşti. İki ezeli rakibin mücadelesi futbolseverlerin takibine girerken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF'nin duyurduğu Trendyol Süper Lig 4. hafta programında yer alan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati belli oldu. Kadıköy'de oynanacak mücadele, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadıköy'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev müsabaka, haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. TFF'nin fikstür planlamasında hafta içi oynanacak Avrupa kupaları maç takvimini esas alması sebebiyle dev derbi Cumartesi akşamı prime-time kuşağında futbolseverlerle buluşacak.

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DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı ve naklen ekranlara getirecek.

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE FİKSTÜR

TFF tarafından ilan edilen 4. hafta karşılaşmalarının tam takvimi şu şekilde:

Tarih Saat Karşılaşma
4 Eylül Cuma 20:00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray
5 Eylül Cumartesi 17:00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor
5 Eylül Cumartesi 20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Eylül Pazar 17:00 Kasımpaşa - Amed SK
6 Eylül Pazar 17:00 Arca Çorum FK - Eyüpspor
6 Eylül Pazar 20:00 Kocaelispor - Samsunspor
6 Eylül Pazar 20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
7 Eylül Pazartesi 20:00 Göztepe - Gaziantep FK
7 Eylül Pazartesi 20:00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör