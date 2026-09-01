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DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Kadıköy'de gerçekleşecek ezeli rakiplerin mücadelesi öncesinde futbolseverlerin ilgisi artarken, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri de netleşti. Derbiye ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:28