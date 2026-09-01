DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Kadıköy'de gerçekleşecek ezeli rakiplerin mücadelesi öncesinde futbolseverlerin ilgisi artarken, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri de netleşti. Derbiye ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF tarafından ilan edilen 4. hafta karşılaşmalarının tam takvimi şu şekilde:
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|4 Eylül Cuma
|20:00
|İstanbul Başakşehir - Galatasaray
|5 Eylül Cumartesi
|17:00
|Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor
|5 Eylül Cumartesi
|20:00
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|6 Eylül Pazar
|17:00
|Kasımpaşa - Amed SK
|6 Eylül Pazar
|17:00
|Arca Çorum FK - Eyüpspor
|6 Eylül Pazar
|20:00
|Kocaelispor - Samsunspor
|6 Eylül Pazar
|20:00
|Trabzonspor - Gençlerbirliği
|7 Eylül Pazartesi
|20:00
|Göztepe - Gaziantep FK
|7 Eylül Pazartesi
|20:00
|Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor