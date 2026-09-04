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DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk büyük derbisinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 08:31