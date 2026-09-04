Trend Galeri Trend Yaşam DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk büyük derbisinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 08:31
DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek kritik mücadele, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar merakla takip ediliyor. İşte, FB - BJK derbisi tarihi;

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürünü dikkate alarak derbinin tarihini 5 Eylül olarak belirledi.

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yayıncısı beIN SPORTS olacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek.

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DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Derbi, Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF'nin güncel 4. hafta programında karşılaşmanın stadyumu da Chobani olarak yer aldı.

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasının yanı sıra birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.

Güncel program şöyle:

4 Eylül Cuma

20.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray

DERBİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör