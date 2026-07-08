Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek
Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek
Bilim insanları, tarihte ilk kez çıplak gözle izlenebilecek devasa bir asteroidin geçiş rotasını ve saatlerini net olarak hesapladı. İşte Apophis adı verilen gök cisminin dünyaya yaklaşacağı o tarihi gün…
Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 13:58