Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

UYDULARDAN BİLE DAHA YAKINIMIZDAN GEÇECEK

Apophis, en yakın geçişini gerçekleştireceği sırada dünyadan yaklaşık 31 bin 600 kilometre yükseklikte olacak. Bu mesafe, yörüngedeki birçok haberleşme uydusunun konumundan bile daha yakın bir noktayı ifade ediyor.