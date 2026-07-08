Trend Galeri Trend Yaşam Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

Bilim insanları, tarihte ilk kez çıplak gözle izlenebilecek devasa bir asteroidin geçiş rotasını ve saatlerini net olarak hesapladı. İşte Apophis adı verilen gök cisminin dünyaya yaklaşacağı o tarihi gün…

Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 13:58
Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

Uzay bilimciler, "99942 Apophis" adı verilen gökdelen büyüklüğündeki devasa asteroidin dünyaya yapacağı tarihi yakın geçiş için şimdiden haritalar hazırlamaya başladı. İtalya'daki Padua Üniversitesi'nde düzenlenen özel bir çalıştayda bir araya gelen gökbilimciler, bu nadir gök olayının ne zaman ve nerelerden izlenebileceğini detaylarıyla paylaştı.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 90'I ÇIPLAK GÖZLE GÖREBİLECEK

Yapılan son hesaplamalara göre, 13 Nisan 2029 tarihinde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı (yaklaşık 7,6 milyar insan), hava şartları ve ışık kirliliği elverdiği sürece bu tarihi anı çıplak gözle izleme fırsatı bulacak.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

Uzmanlar, gök cisminin gökyüzünde bir meteor gibi hızla kayıp kaybolmayacağını, aksine saatler süren bir zaman diliminde, uydulardan daha yavaş ve parıldayan bir yıldız gibi süzüleceğini belirtiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

UYDULARDAN BİLE DAHA YAKINIMIZDAN GEÇECEK

Apophis, en yakın geçişini gerçekleştireceği sırada dünyadan yaklaşık 31 bin 600 kilometre yükseklikte olacak. Bu mesafe, yörüngedeki birçok haberleşme uydusunun konumundan bile daha yakın bir noktayı ifade ediyor.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

Gök bilimciler, tarihinte ilk kez bu büyüklükte bir asteroidin geçiş zamanını ve rotasını bu kadar kesin bir şekilde tahmin edebildiklerini vurguluyor.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

HERHANGİ BİR TEHLİKE VAR MI?

Asteroidin keşfedildiği 2004 yılında yapılan ilk hesaplamalar, 2029 yılında dünyaya çarpma ihtimalini 37'de 1 olarak göstererek büyük panik yaratmıştı. Ancak geçen yirmi yılı aşkın sürede yapılan hassas gözlemler, bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları, Apophis'in önümüzdeki en az 100 yıl boyunca dünya için hiçbir tehlike arz etmeyeceğini kesin olarak onayladı.

Dev göktaşı Dünya’ya hiç olmadığı kadar yaklaşacak: Tarih verildi, milyarlarca insan çıplak gözle izleyebilecek

BİLİM DÜNYASI İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT

Çarpma tehlikesinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte bilim insanları bu durumu eşsiz bir laboratuvar fırsatı olarak görüyor. Dünyanın yerçekimi kuvvetinin, asteroidin yörüngesini değiştireceği ve hatta bu güçlü çekim nedeniyle gök cisminin yüzeyinde heyelanlar oluşabileceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör