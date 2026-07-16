Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Avrupa genelinde hissedilen kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, içme suyu kaynaklarını tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın en büyük metropollerinden Münih'te, su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine belediye yönetimi olağanüstü kararlar aldı. Günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaştığı kentte, bugünden itibaren su kullanımına yönelik cezai yaptırımı olan kısıtlamalar uygulanacak.