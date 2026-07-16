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Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...
Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...
Dev metropolde günlük su tüketiminin kontrolden çıkması üzerine belediye yönetimi düğmeye bastı. Alınan radikal karar doğrultusunda evlerin önünü yıkamak bile yasaklanırken, kurallara uymayanları ağır cezalar bekliyor
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:16