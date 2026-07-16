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Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Dev metropolde günlük su tüketiminin kontrolden çıkması üzerine belediye yönetimi düğmeye bastı. Alınan radikal karar doğrultusunda evlerin önünü yıkamak bile yasaklanırken, kurallara uymayanları ağır cezalar bekliyor

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:16
Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Avrupa genelinde hissedilen kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, içme suyu kaynaklarını tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın en büyük metropollerinden Münih'te, su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine belediye yönetimi olağanüstü kararlar aldı. Günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaştığı kentte, bugünden itibaren su kullanımına yönelik cezai yaptırımı olan kısıtlamalar uygulanacak.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Günlük Tüketim 360 Milyon Litreyi Aşınca Düğmeye Basıldı

Münih Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kentteki günlük su tüketimi normal dönemdeki 300 milyon litre ortalamasını geride bırakarak 360 milyon litrenin üzerine çıktı.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Bu olağanüstü artış; içme suyu, yer altı suyu ve yüzey sularının korunması amacıyla radikal kararların alınmasını zorunlu kıldı.

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Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

İşte Yeni Kurallar…

Yeni düzenleme kapsamında kent genelinde su israfına yol açan pek çok faaliyet tamamen askıya alındı. Yasaklanan ve kısıtlanan uygulamalar şunlar:

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Havuz ve Süs Havuzları: Özel yüzme havuzlarının ve süs havuzlarının doldurulması tamamen yasaklandı.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Temizlik ve Araç Yıkama: Araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi engellendi.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Yeşil Alan ve Çim Sulama: Çimlerin ve yeşil alanların sulanması da yasak kapsamında yer alıyor.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Doğal Kaynakların Kullanımı: Göl, nehir ve kanallardan bireysel amaçlarla su çekilmesine izin verilmeyecek.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Bahçe Sulamaya Saat Ayarı Geldi

Ev ve hobi bahçelerini sulamak isteyen vatandaşlar için de zaman kısıtlaması getirildi. Bahçeler, buharlaşmanın en yoğun olduğu 09.00 ile 19.00 saatleri arasında kesinlikle sulanamayacak.

Ancak su tasarrufu sağlayan modern damla sulama sistemleri bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Belediye Başkanı Krause'den Tasarruf Çağrısı

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimlerinin ardından su kaynaklarının ciddi bir baskı altında olduğunu vurguladı.

Kent sakinlerini duyarlı olmaya ve kurallara harfiyen uymaya davet eden yetkililer, denetimlerin sıkı tutulacağını açıkladı.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Ceza Oranı Dudak Uçuklatıyor

Yasakları ve kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara 50 bin euroya kadar ağır idari para cezaları uygulanabilecek.

Dev metropol susuzlukla burun buruna: O tarihe kadar suyla temizlik yasak! Cezası dudak uçuklatıyor...

Söz konusu tasarruf tedbirleri ilk etapta 1 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Kuraklığın ve yüksek tüketimin devam etmesi durumunda bu sürenin daha da uzatılabileceği bildirildi.

#AVRUPA