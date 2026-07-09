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Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Uluslararası turizm arenasında yapılan dev araştırmada, rakiplerini geride bırakarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçilen o yer herkesi gururlandırdı. Küresel ölçekte milyonlarca seyahatseverin gözünü çevirdiği bu eşsiz coğrafya, aldığı rekor puanla listeleri tamamen altüst etti. İşte zirvedeki o yer...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:53