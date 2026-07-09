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Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Uluslararası turizm arenasında yapılan dev araştırmada, rakiplerini geride bırakarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçilen o yer herkesi gururlandırdı. Küresel ölçekte milyonlarca seyahatseverin gözünü çevirdiği bu eşsiz coğrafya, aldığı rekor puanla listeleri tamamen altüst etti. İşte zirvedeki o yer...

Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:53
Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan uluslararası araştırmada 100 üzerinden aldığı 86,1 puanla listenin ilk sırasında yer aldı.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

DÜNYANIN EN İYİSİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası turizm araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçildi.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirilirken, Kapadokya; Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

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Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Milyonlarca yıl önce volkanik lavların şekillendirdiği peribacaları, derin vadileri ve tarihi kaya oyma yapılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olan Kapadokya, özellikle gün batımında oluşan kızıl, turuncu ve altın tonlarıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Başta Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere bölgenin birçok noktasında gün batımı saatlerinde oluşan büyüleyici manzara, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deneyimler arasında yer alıyor.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Bölgede düzenlenen ATV safari, atlı doğa turları ve panoramik seyir terasları da ziyaretçilere gün batımını farklı açılardan izleme fırsatı sunuyor.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Gün doğumuyla özdeşleşen sıcak hava balonları kadar gün batımı manzaraları da son yıllarda Kapadokya'nın en önemli turizm değerlerinden biri haline geldi.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!

Kapadokya; doğal güzelliklerinin yanı sıra kaya oyma kiliseleri, yer altı şehirleri, tarihi taş konakları ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösteriliyor.

Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Dev rakiplerini tek tek eledi: ‘Dünyanın en iyi gün batımı’ noktası Türkiye’den seçildi!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#UNESCO #TÜRKİYE #NEVŞEHİR