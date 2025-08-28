Trend Galeri Trend Yaşam TERCİHLER BAŞLADI! DGS 2025 TABAN PUANLARI: ÖSYM ile DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, bu yılın DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına dair araştırmalarına hız verdi. Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerekli puanlar ve yerleştirme şartları merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile güncel kontenjan ve taban puan bilgileri adaylarla paylaşılacak.Peki, 2025 DGS taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı mı, tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…