TERCİHLER BAŞLADI! DGS 2025 TABAN PUANLARI: ÖSYM ile DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:34
Sınav sonuçların duyurulmasının ardından adayların odağı tercih kılavuzuna çevrildi. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Mühendislik başta olmak üzere birçok lisans bölümüne geçiş için gerekli taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri merak edilerek araştırılıyor. Tercih döneminin kısa süre içinde başlaması öngörülüyor.İşte 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-DGS: Tercihlerin Alınması

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS TABAN PUANLARI 2025

Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2025-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar

DGS HUKUK PUANLARI

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Fransızca) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,84697
346,06031
333,15075
330,07775		 329,28886
354,96725
342,93166
349,26718
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 327,22205


 327,22205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,05539
334,48901
328,85
328,12509		 329,84719
338,89396
344,97939
333,22657
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 326,95745
329,66157
326,63744
322,49667		 336,31514
342,56959
337,88013
343,36256
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 326,55019
328,26754

 326,55019
328,26754
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
4		 3
2
3
4		 323,06382
332,46416
328,42427
328,38489		 324,43321
341,29241
331,07619
333,19342
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
3		 3
2
3
3		 322,91424
327,29056
322,02051
318,85935		 331,52183
336,45419
322,49821
319,46609
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 322,33473
330,17649
321,49086
324,43068		 324,94653
334,59412
336,27429
328,07171
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 321,89138
318,85376
316,07078
315,5122		 323,73891
320,99955
320,02784
321,64251
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 321,3001
318,22974
314,65568
312,91584		 327,86931
333,93814
329,50527
333,17539
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 320,0053
327,40183
319,27034
318,49324		 322,66177
332,35093
330,78257
324,03078
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 319,44536
325,05311
320,33843
322,10705		 323,96594
328,70504
344,73941
333,33321
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 318,26022
324,09461
313,89026
313,91454		 324,23437
336,72122
321,20439
319,05996
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 317,74039
325,36272
315,91164
 317,74039
325,36272
315,91164
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,38845
324,20671
315,85463
313,77301		 317,56699
334,88925
322,54344
318,79195
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,36773
327,19591
316,17653
315,04783		 317,40845
328,95097
322,03975
321,60441
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 316,10281
320,6093
314,79246
 316,10281
320,6093
314,79246
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
 3
3
5
 315,87965
318,83688
314,74888
 318,99403
321,19943
319,16521
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 315,54869
318,64478
314,28901
314,74766		 323,85878
332,50984
325,46154
326,8664
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 314,85615
319,42397

 318,9661
319,56116
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,65496
317,28765
313,16567
312,66454		 317,2549
329,64737
318,53652
325,56472
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,40458
320,0641
315,12124
318,10896		 314,80238
323,00234
324,38885
323,83101
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,27359
319,67016
314,7734
313,30349		 318,24323
323,85052
319,46093
316,69965
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 313,9351
318,77498
313,51245
312,64378		 326,95745
320,47021
315,05401
322,15068
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,92795
324,19539
315,70191
316,86892		 315,59848
343,73297
321,46115
330,05734
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
1
1
1		 3
1
1
1		 313,84242
328,60605
327,12794
327,06924		 314,25177
328,60605
327,12794
327,06924
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,67285
318,07049
315,60546
313,93756		 317,41806
339,52687
320,15133
324,29265
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,49022
320,45573
318,14093
316,70788		 316,85774
327,65221
333,89964
324,14865
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,16429
324,60347
315,90302
313,76579		 314,67965
330,7332
338,74505
341,04329
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 312,3918
319,77405
319,03078
317,10519		 320,85877
329,51435
327,72332
325,11207
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 312,30859
332,63764

 313,03893
334,02646
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 312,18845
316,96872

 317,24941
317,97258
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
4
4		 3
2
4
4		 311,71916
323,49673
318,63036
315,86967		 313,06598
348,22557
319,86072
319,85795
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 311,66627
316,35877
312,91873
311,61187		 326,31591
318,05103
313,87853
313,30218
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 311,16906
321,73287
313,58158
312,19759		 317,27761
327,28933
336,74237
327,66426
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 311,03359
313,44173

 311,03359
313,44173
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 310,88839
316,36435
312,60127
312,06228		 312,60222
329,99107
322,91933
340,23079
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,7684
317,65168
313,47959
315,62931		 313,33357
327,84216
321,49738
316,22528
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 310,68185


 311,90978
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,62384
320,78843
313,65071
315,00037		 313,14735
326,06111
319,34237
325,21792
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
 3
4
10
 310,56619
315,9698
312,54115
 311,93734
316,58001
315,63934
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,52576
315,70603
311,964
310,02292		 313,42847
316,48488
313,24629
311,86538
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 310,19535
316,74002

 314,43527
325,94876
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,10664
318,11532
316,00713
314,13846		 310,25982
345,78864
321,29545
315,21348
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,07659
315,14442
312,2519
310,68455		 311,00774
315,81193
323,58867
314,65177
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,01373
322,28578
315,98011
313,34382		 313,77291
323,70693
318,22974
315,41023
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 309,91644
328,82626

 309,91644
328,82626
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 309,60989
309,12426

 311,38228
314,84173
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 309,40699


 310,52341
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 309,32964
314,84082
312,02599
310,88981		 310,24524
322,4248
327,27934
319,72848
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
4
 2
1
4
 309,18596
317,58913
309,86136
 309,63176
317,58913
311,43582
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 308,95912
311,40666
305,46788
 311,41357
314,84601
310,48608
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 308,71141


 310,31535
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 307,76378


 307,76378
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
1
2		 2
1
1
2		 307,76078
327,31599
318,92586
308,84769		 308,3347
327,31599
318,92586
309,15204
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 307,35837
308,8563

 309,57952
313,05358
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 306,9295
309,82968
313,26222
 306,9295
309,82968
313,26222
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 306,8947
311,39782
308,93299
307,12684		 306,8947
311,39782
308,93299
308,4663
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2

4
 2

4
 306,65585

269,88401
 307,40401

277,23558
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
 1

2
 305,75147

310,69928
 305,75147

310,9625
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 305,54664
310,68392
306,99499
 306,6506
313,4577
310,13089
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 305,42129
311,03273
306,18474
304,34866		 305,82356
312,48072
310,61529
307,21997
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 305,31398
311,26904
309,16694
305,09421		 307,20047
314,45743
310,13698
307,67936
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,28723


 303,28723
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,24006


 304,92619
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,07127


 303,07127
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,03947


 306,10861
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 302,92824


 306,03873
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
 1
1
3
 302,91449
307,56223
309,7338
 302,91449
307,56223
311,68815
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 302,26312
305,18805

 303,66892
308,83382
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
3		 1
1
3
3		 302,20224
313,46593
307,87626
305,14393		 302,20224
313,46593
308,28212
305,58099
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 302,07139


 302,07139
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 301,81543
308,12355
305,21763
 301,81543
308,12355
305,21763
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,59449


 301,59449
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 301,49895
310,59019
303,7221
 302,68271
310,6577
306,46391
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 301,34452
304,87989
301,20677
296,99921		 301,34452
304,87989
301,5569
300,2788
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 301,27215
309,04054
305,42157
305,32779		 304,54035
313,34716
310,84524
311,98328
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
4		 1
2
3
4		 301,26195
303,805
305,58555
303,2537		 301,26195
303,81149
308,62599
303,84114
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,18409


 301,18409
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 301,17998
304,72595
301,9973
301,27063		 301,17998
305,97305
305,45782
304,44373
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 300,86826
302,90705
302,25303
298,78858		 300,86826
304,62912
303,74932
300,63426
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
3
2		 2
2
3
2		 300,63772
306,13181
304,71457
303,098		 302,90802
306,93356
307,56819
303,53601
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
2
3		 2
2
2
3		 300,56429
301,61511
301,09377
294,83177		 304,97198
308,63124
301,29115
300,49835
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
1		 1

2
1		 300,31718

297,18939
294,14029		 300,31718

302,14079
294,14029
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 299,97971
303,0092
309,35018
303,32898		 299,97971
303,0092
309,46387
303,32898
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 299,62672
305,69167
303,41468
302,91201		 300,24131
305,79373
308,56568
304,78601
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 299,61624
304,02344
299,63479
295,70655		 299,61624
304,02344
306,68983
297,26173
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 299,41788
303,19939
303,25471
303,81651		 301,15977
306,38847
312,11014
309,85033
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 299,38049
302,91002

 300,46386
303,48993
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 299,04283


 299,04283
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
4
4		 1
1
4
4		 298,21603
303,86434
299,50372
294,63894		 298,21603
303,86434
300,59124
297,5897
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
 2
1
2
 297,95309
308,05019
296,61031
 300,61468
308,05019
298,7165
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 297,398
304,30737
303,39539
294,1448		 297,398
304,30737
304,5554
297,79996
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 296,50423
305,66436
300,61868
298,79452		 301,07322
308,64163
305,82495
300,35807
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 296,31052
304,11267
301,29719
299,73185		 296,31052
304,11267
304,89449
299,73185
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
1		 2
1
2
1		 296,26035
304,27461
302,49596
302,85654		 298,90672
304,27461
307,11582
302,85654
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 296,23367
304,04567
298,63899
293,11432		 296,23367
304,04567
298,63899
295,08964
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 296,06711
303,98254
301,14746
293,44711		 296,06711
303,98254
302,13762
294,16825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 294,48865
303,54418
304,43481
297,78531		 294,48865
303,54418
304,43481
304,5227
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Üniversite Adı

 Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0		 14
12
11
11		 136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)		 380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0		 6
8
9
9		 177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)		 355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0		 71
60
55
50		 328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)		 299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 44+0+1+0+1
45+0
30+0
30+0		 45
45
30
30		 70.184 (2023)
64.889 (2022)
61.680 (2021)
66.100 (2020)		 437,11299
440,77600
379,26700
436,69984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+1+0
30+1
20+1
20+1		 31
31
21
21		 73.650 (2023)
68.534 (2022)
70.385 (2021)
85.800 (2020)		 433,48640
436,75425
370,20296
414,53301
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 150+4+0+4+0
200+5
200+5
200+5		 158
205
205
205		 74.033 (2023)
77.738 (2022)
73.658 (2021)
73.800 (2020)		 433,09752
427,05086
367,00050
427,99064
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0		 4
3
5
5		 76.100 (2023)
65.620 (2022)
77.192 (2021)
107.000 (2020)		 431,05156
439,98933
363,56592
391,81003
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 9
9
9
9		 82.230 (2023)
84.810 (2022)
69.279 (2021)
73.000 (2020)		 425,11473
419,86020
371,37507
428,90081
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)		 419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 12
12
12
12		 92.947 (2023)
79.746 (2022)
64.020 (2021)
64.200 (2020)		 415,02549
425,01809
376,79429
438,91187
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
4+0
7+0
7+0		 4
4
7
7		 100.084 (2023)
98.614 (2022)
98.595 (2021)
97.200 (2020)		 408,80138
406,82937
344,38010
402,58291
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0


 232


 103.304 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 406,03328
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+25
100+3

 131
103

 105.432 (2023)
101.083 (2022)
— (2021)
— (2020)		 404,27973
404,50907
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6+0+6+0
210+6
210+6
210+6		 222
216
216
216		 105.828 (2023)
98.136 (2022)
92.467 (2021)
94.300 (2020)		 403,94919
407,24468
349,52817
405,45503
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
12+0
15+0		 13
12
12
15		 107.438 (2023)
101.878 (2022)
93.309 (2021)
111.000 (2020)		 402,59868
403,75660
348,80632
388,58805
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
18+0		 14
14
12
18		 108.157 (2023)
99.899 (2022)
82.488 (2021)
82.600 (2020)		 402,03223
405,59297
358,42891
418,04962
EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7+0+7+0
280+7
280+7
280+7		 289
287
287
287		 108.710 (2023)
108.774 (2022)
106.846 (2021)
109.000 (2020)		 401,57628
397,65103
337,53299
390,06824
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 11
15
15
15		 111.489 (2023)
106.416 (2022)
95.421 (2021)
90.900 (2020)		 399,34575
399,67683
346,98098
409,17892
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 136
134
134
134		 112.635 (2023)
117.508 (2022)
117.458 (2021)
117.000 (2020)		 398,42551
390,20254
329,25961
382,62085
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0		 15
12
11
9		 116.811 (2023)
117.421 (2022)
107.586 (2021)
99.500 (2020)		 395,16542
390,27849
336,91854
400,11922
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
10+0
9+0
10+0		 13
10
9
10		 117.806 (2023)
128.623 (2022)
129.839 (2021)
132.000 (2020)		 394,38219
381,31085
320,47388
369,92162
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5		 183
164
164
175		 119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)		 393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
6+0
 9
7
6
 119.244 (2023)
127.088 (2022)
131.218 (2021)
— (2020)		 393,27202
382,46769
319,59621
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
13+0
13+0
13+0		 12
13
13
13		 120.027 (2023)
126.427 (2022)
115.049 (2021)
120.000 (2020)		 392,66075
382,99007
331,04757
380,57356
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 123.084 (2023)
130.155 (2022)
126.044 (2021)
133.000 (2020)		 390,34408
380,12104
323,12327
368,88382
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6		 230
226
226
226		 123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)		 390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
110+3
100+3		 124
123
113
103		 124.267 (2023)
124.251 (2022)
120.124 (2021)
119.000 (2020)		 389,51550
384,75228
327,33789
381,33629
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5		 222
216
205
205		 126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)		 388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 138
134
134
134		 126.349 (2023)
126.146 (2022)
121.968 (2021)
121.000 (2020)		 387,92159
383,21140
325,99579
379,24150
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2

 64
62

 128.199 (2023)
128.363 (2022)
— (2021)
— (2020)		 386,59526
381,51963
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
10+0

 8
10

 129.123 (2023)
142.659 (2022)
— (2021)
— (2020)		 385,89753
371,01897
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 8
6
6
6		 129.443 (2023)
131.795 (2022)
128.374 (2021)
119.000 (2020)		 385,67969
378,85332
321,48530
380,65176
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara)		 SAY 160+4+0+4+0
160+4
150+4
150+4		 166
164
154
154		 130.514 (2023)
132.140 (2022)
125.906 (2021)
128.000 (2020)		 384,91259
378,61492
323,21339
372,94318
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6		 232
226
226
226		 132.148 (2023)
120.404 (2022)
111.339 (2021)
112.000 (2020)		 383,80571
387,81455
333,92373
387,50014
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
150+4		 168
164
164
154		 133.246 (2023)
130.108 (2022)
122.010 (2021)
117.000 (2020)		 383,03406
380,16141
325,97254
383,01587
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)		 382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0		 13
14
12
14		 135.985 (2023)
126.189 (2022)
111.524 (2021)
111.000 (2020)		 381,11608
383,17118
333,76481
387,98419
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 168
164
164
164		 136.229 (2023)
134.223 (2022)
129.273 (2021)
129.000 (2020)		 380,92221
377,07835
320,87789
372,07755
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0		 14
12
11
11		 136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)		 380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 9
8
8
6		 138.169 (2023)
139.112 (2022)
129.337 (2021)
136.000 (2020)		 379,55862
373,59575
320,83886
366,82530
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 9
8
8
6		 139.556 (2023)
132.295 (2022)
124.776 (2021)
125.000 (2020)		 378,61914
378,49775
323,98624
375,96096
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5		 210
205
205
205		 139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)		 378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3		 104
103
93
93		 141.224 (2023)
129.536 (2022)
119.855 (2021)
118.000 (2020)		 377,47439
380,58390
327,53007
381,99858
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+0
170+5
160+4
160+4		 178
175
164
164		 142.953 (2023)
141.980 (2022)
131.943 (2021)
131.000 (2020)		 376,35162
371,49459
319,09289
370,85762
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+2+0+1
9+0
8+0
8+0		 10
9
8
8		 143.000 (2023)
140.433 (2022)
129.109 (2021)
126.000 (2020)		 376,31273
372,62181
320,97771
374,91657
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 143.650 (2023)
147.770 (2022)
138.703 (2021)
143.000 (2020)		 375,88682
367,55543
314,60463
361,15528
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
4+0
9+0
7+0		 5
4
9
7		 143.804 (2023)
143.176 (2022)
138.302 (2021)
147.000 (2020)		 375,78886
370,68072
314,84929
358,02920
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
7+0
8+0		 8
8
7
8		 143.807 (2023)
144.706 (2022)
136.578 (2021)
135.000 (2020)		 375,78750
369,60620
315,98059
367,87273
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 143.957 (2023)
140.730 (2022)
145.390 (2021)
148.000 (2020)		 375,69807
372,39943
310,46549
357,77762
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)		 375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
14+0
12+0		 15
15
14
12		 144.267 (2023)
141.174 (2022)
129.687 (2021)
128.000 (2020)		 375,50517
372,07203
320,57970
373,56472
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
10+0
9+0		 8
8
10
9		 145.200 (2023)
142.759 (2022)
130.029 (2021)
129.000 (2020)		 374,87569
370,95068
320,35165
372,11711
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 146.364 (2023)
145.194 (2022)
147.760 (2021)
151.000 (2020)		 374,12650
369,27151
309,00290
355,25066
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3		 137
134
123
123		 146.659 (2023)
147.513 (2022)
139.203 (2021)
146.000 (2020)		 373,94318
367,71949
314,27241
359,06136
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
170+5		 167
164
164
175		 146.819 (2023)
148.269 (2022)
145.704 (2021)
147.000 (2020)		 373,83404
367,19225
310,28493
357,88538
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 147.052 (2023)
155.349 (2022)
160.786 (2021)
188.000 (2020)		 373,68950
362,46594
301,51083
331,48141
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 6
6
6
6		 148.494 (2023)
146.132 (2022)
130.003 (2021)
129.000 (2020)		 372,77034
368,64653
320,37291
372,40027
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+50
200+5
200+5
200+5		 260
205
205
205		 149.433 (2023)
143.886 (2022)
139.575 (2021)
142.000 (2020)		 372,11776
370,17795
314,04279
362,28642
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3		 106
103
93
93		 150.377 (2023)
140.621 (2022)
128.672 (2021)
127.000 (2020)		 371,52511
372,47755
321,26769
374,01606
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
 74
72
72
 150.588 (2023)
155.938 (2022)
153.089 (2021)
— (2020)		 371,40272
362,10194
305,86120
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 138
134
134
134		 151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)		 370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+33
130+4
130+4
130+4		 171
134
134
134		 153.727 (2023)
154.780 (2022)
151.198 (2021)
155.000 (2020)		 369,45455
362,82871
306,98509
352,25089
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+0
140+4
130+4
130+4		 145
144
134
134		 154.061 (2023)
150.427 (2022)
145.088 (2021)
144.000 (2020)		 369,23444
365,77535
310,64435
360,51574
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0		 14
14
12
11		 154.095 (2023)
146.786 (2022)
133.912 (2021)
131.000 (2020)		 369,20788
368,21061
317,73440
371,05031
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 156.084 (2023)
150.063 (2022)
138.538 (2021)
139.000 (2020)		 368,00409
366,00964
314,70275
364,31074
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
14+0
13+0		 13
14
14
13		 156.263 (2023)
151.079 (2022)
132.195 (2021)
130.000 (2020)		 367,88920
365,33741
318,91234
371,36717
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 167
164
164
164		 156.300 (2023)
154.798 (2022)
149.534 (2021)
148.000 (2020)		 367,86498
362,81977
307,96825
357,38232
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0		 13
14
12
14		 156.350 (2023)
152.335 (2022)
138.032 (2021)
140.000 (2020)		 367,82887
364,47845
315,04519
363,96217
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
41
 156.631 (2023)
156.439 (2022)
161.404 (2021)
— (2020)		 367,64562
361,76598
301,17414
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0		 13
11
10
10		 158.045 (2023)
154.949 (2022)
146.330 (2021)
136.000 (2020)		 366,81064
362,71585
309,89779
366,81703
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 165
164
164
164		 158.974 (2023)
158.065 (2022)
153.747 (2021)
153.000 (2020)		 366,23548
360,68486
305,51803
353,65037
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 159.567 (2023)
157.016 (2022)
148.646 (2021)
147.000 (2020)		 365,89203
361,37361
308,48273
358,53604
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
90+3		 115
113
103
93		 160.294 (2023)
157.504 (2022)
148.896 (2021)
150.000 (2020)		 365,47356
361,03852
308,34784
355,94819
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 161.454 (2023)
168.524 (2022)
154.762 (2021)
164.000 (2020)		 364,78362
354,31393
304,93421
346,41165
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3		 156
123
123
123		 161.945 (2023)
159.529 (2022)
154.000 (2021)
155.000 (2020)		 364,50944
359,72585
305,37528
352,47414
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 230+6+0+6+0
230+6
230+6
240+6		 240
236
236
246		 162.912 (2023)
161.806 (2022)
155.127 (2021)
157.000 (2020)		 363,96312
358,32136
304,71082
350,97090
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 162.948 (2023)
161.551 (2022)
151.953 (2021)
153.000 (2020)		 363,94059
358,49115
306,54102
354,01705
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
10+0
12+0
10+0		 12
10
12
10		 163.140 (2023)
159.818 (2022)
161.809 (2021)
173.000 (2020)		 363,81820
359,55386
300,93855
340,26936
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 9
8
9
9		 163.250 (2023)
157.554 (2022)
140.487 (2021)
142.000 (2020)		 363,75081
360,99552
313,46723
361,93817
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 16+0+2+0+1
17+0
15+0
14+0		 19
17
15
14		 163.987 (2023)
156.734 (2022)
156.739 (2021)
164.000 (2020)		 363,33362
361,55774
303,83915
346,07889
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
6+0
6+0
20+0		 9
6
6
20		 164.672 (2023)
164.082 (2022)
152.839 (2021)
172.000 (2020)		 362,94303
356,95012
306,02468
341,00769
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0		 11
9
7
6		 165.262 (2023)
154.283 (2022)
156.728 (2021)
147.000 (2020)		 362,59924
363,18441
303,84439
358,41009
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
10+0
 11
12
10
 165.614 (2023)
157.446 (2022)
148.156 (2021)
— (2020)		 362,38954
361,08279
308,77823
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 165.634 (2023)
163.129 (2022)
157.127 (2021)
158.000 (2020)		 362,37712
357,51776
303,60780
350,05049
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 165.755 (2023)
164.676 (2022)
157.495 (2021)
159.000 (2020)		 362,31752
356,59361
303,39327
349,50476
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2		 90
88
77
72		 165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)		 362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+50
200+5
200+5
160+4		 260
205
205
164		 167.208 (2023)
139.759 (2022)
136.279 (2021)
134.000 (2020)		 361,48640
373,12133
316,18347
368,38968
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3		 106
103
103
113		 168.258 (2023)
166.141 (2022)
159.870 (2021)
161.000 (2020)		 360,87960
355,72090
302,01756
348,26077
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 11
8
9
9		 169.017 (2023)
152.526 (2022)
141.078 (2021)
134.000 (2020)		 360,43855
364,33856
313,09012
368,37196
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
15+0
15+0		 11
12
15
15		 169.540 (2023)
157.412 (2022)
157.049 (2021)
150.000 (2020)		 360,12637
361,10295
303,65229
356,22415
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 185+5+0+5+0
185+5
180+5
180+5		 191
190
185
185		 169.859 (2023)
169.203 (2022)
160.810 (2021)
160.000 (2020)		 359,93576
353,94445
301,49252
348,74458
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+13
100+3
100+3
100+3		 67
103
103
103		 169.899 (2023)
159.527 (2022)
155.095 (2021)
157.000 (2020)		 359,91815
359,72752
304,72757
351,20476
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
8+0
15+0		 10
8
8
15		 169.963 (2023)
152.804 (2022)
147.342 (2021)
148.000 (2020)		 359,88117
364,14990
309,27656
357,28691
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
155+4
160+4		 168
164
159
164		 170.574 (2023)
169.998 (2022)
160.614 (2021)
162.000 (2020)		 359,52655
353,49588
301,60203
347,32246
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
 6
6
6
 170.608 (2023)
180.917 (2022)
175.902 (2021)
— (2020)		 359,51121
347,22685
293,55811
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+23
90+3
90+3
90+3		 119
93
93
93		 172.782 (2023)
164.635 (2022)
165.458 (2021)
174.000 (2020)		 358,30652
356,61295
298,96168
339,97641
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 8
9
9
9		 173.000 (2023)
171.973 (2022)
175.094 (2021)
197.000 (2020)		 358,17867
352,31289
293,96508
326,77154
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0		 12
12
11
9		 173.575 (2023)
178.392 (2022)
153.460 (2021)
160.000 (2020)		 357,88518
348,60726
305,67299
348,80418
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
5+0
6+0
 9
5
6
 173.988 (2023)
168.899 (2022)
176.841 (2021)
— (2020)		 357,62696
354,10021
293,06035
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
5+0
15+0		 6
5
5
15		 174.942 (2023)
157.779 (2022)
159.442 (2021)
170.000 (2020)		 357,10701
360,85014
302,27863
342,59472
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 174.967 (2023)
172.267 (2022)
169.748 (2021)
177.000 (2020)		 357,09163
352,13873
296,68957
338,26880
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 175.372 (2023)
168.338 (2022)
157.426 (2021)
156.000 (2020)		 356,87039
354,41920
303,42758
351,78237
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 30+1+0+1+8
90+3
90+3
90+3		 40
93
93
93		 175.641 (2023)
150.673 (2022)
149.063 (2021)
157.000 (2020)		 356,72489
365,61554
308,23833
351,20007
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 74
72
72
62		 176.118 (2023)
173.596 (2022)
168.047 (2021)
178.000 (2020)		 356,46159
351,36635
297,62478
337,34344
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0		 6
8
9
9		 177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)		 355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
11+0
11+0
9+0		 12
11
11
9		 177.613 (2023)
165.642 (2022)
150.459 (2021)
151.000 (2020)		 355,71425
356,00897
307,43247
355,51632
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4		 145
144
144
144		 177.723 (2023)
173.685 (2022)
163.833 (2021)
165.000 (2020)		 355,65629
351,31792
299,84120
345,84935
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7		 263
257
257
257		 177.823 (2023)
178.682 (2022)
177.309 (2021)
181.000 (2020)		 355,60039
348,45443
292,83650
335,56951
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0		 16
15
15
14		 178.025 (2023)
169.922 (2022)
152.182 (2021)
140.000 (2020)		 355,49503
353,54193
306,41483
363,20987
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+13
40+1
40+1
 67
41
41
 178.237 (2023)
155.395 (2022)
155.798 (2021)
— (2020)		 355,37756
362,43531
304,37134
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 178.255 (2023)
149.242 (2022)
145.796 (2021)
149.000 (2020)		 355,36726
366,53494
310,22774
357,04168
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 178.868 (2023)
170.898 (2022)
166.134 (2021)
168.000 (2020)		 355,04534
352,94092
298,60436
343,66758
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+43
170+5
170+5
170+5		 220
175
175
175		 179.013 (2023)
171.170 (2022)
167.763 (2021)
171.000 (2020)		 354,97918
352,79350
297,75917
341,55433
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 115+3+0+3+0
115+3
115+3
110+3		 119
118
118
113		 180.900 (2023)
176.998 (2022)
168.207 (2021)
170.000 (2020)		 353,98822
349,42441
297,52800
342,41945
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0		 12
12
11
10		 181.108 (2023)
162.279 (2022)
149.778 (2021)
147.000 (2020)		 353,88511
358,02909
307,81871
358,17948
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
13+0
12+0
 13
13
12
 181.250 (2023)
169.115 (2022)
165.810 (2021)
— (2020)		 353,80928
353,99570
298,75872
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
 8
6
6
 181.906 (2023)
183.737 (2022)
185.647 (2021)
— (2020)		 353,46993
345,68253
288,74228
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
10+0
 12
12
10
 182.096 (2023)
178.138 (2022)
168.906 (2021)
— (2020)		 353,36752
348,75046
297,12734
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
 8
6
6
 182.378 (2023)
169.630 (2022)
169.158 (2021)
— (2020)		 353,23381
353,69658
296,99387
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
10+0
 9
7
10
 183.234 (2023)
177.286 (2022)
179.991 (2021)
— (2020)		 352,78684
349,24522
291,53752
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 183.316 (2023)
179.023 (2022)
172.657 (2021)
179.000 (2020)		 352,74019
348,28327
295,19498
336,81826
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
6+0
 9
7
6
 184.090 (2023)
163.493 (2022)
166.609 (2021)
— (2020)		 352,32242
357,30000
298,35424
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 136
134
134
134		 184.359 (2023)
178.461 (2022)
168.544 (2021)
169.000 (2020)		 352,18604
348,56967
297,33799
342,95519
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+1+0+1
13+0
13+0
20+0		 13
13
13
20		 184.707 (2023)
206.211 (2022)
179.300 (2021)
175.000 (2020)		 352,01653
334,29361
291,88625
339,44502
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0


 106


 185.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 351,61600
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 185.602 (2023)
180.614 (2022)
170.627 (2021)
174.000 (2020)		 351,54628
347,39969
296,23987
339,62224
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3

 104
103

 185.713 (2023)
183.320 (2022)
— (2021)
— (2020)		 351,48906
345,91071
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
9+0
 10
9
9
 185.991 (2023)
185.141 (2022)
188.098 (2021)
— (2020)		 351,36613
344,94012
287,52565
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 186.208 (2023)
168.343 (2022)
163.848 (2021)
168.000 (2020)		 351,25569
354,41606
299,83735
343,49597
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
 94
93
93
 186.415 (2023)
184.622 (2022)
179.982 (2021)
— (2020)		 351,15178
345,20243
291,54123
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 188.376 (2023)
181.614 (2022)
171.855 (2021)
172.000 (2020)		 350,20071
346,84483
295,63211
340,76265
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
(SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 188.729 (2023)
182.180 (2022)
174.836 (2021)
183.000 (2020)		 350,01794
346,53437
294,08935
334,67521
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 75+2+0+2+0
75+2

 79
77

 189.399 (2023)
183.402 (2022)
— (2021)
— (2020)		 349,69345
345,85998
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 189.830 (2023)
183.852 (2022)
173.693 (2021)
175.000 (2020)		 349,47617
345,63076
294,66886
339,05272
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 114
113
103
103		 190.213 (2023)
182.324 (2022)
171.639 (2021)
173.000 (2020)		 349,28838
346,45154
295,72634
340,64802
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 190.580 (2023)
180.389 (2022)
172.806 (2021)
179.000 (2020)		 349,10493
347,52945
295,11601
336,93189
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 63
62
62
 191.520 (2023)
191.076 (2022)
193.076 (2021)
— (2020)		 348,64495
341,78961
285,29227
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
14+0
11+0		 9
9
14
11		 191.622 (2023)
214.171 (2022)
194.359 (2021)
194.000 (2020)		 348,59159
330,53827
284,71782
328,00590
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 192.522 (2023)
187.331 (2022)
181.764 (2021)
186.000 (2020)		 348,15790
343,81347
290,63033
332,41312
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 105
103
103
103		 193.394 (2023)
189.138 (2022)
182.217 (2021)
184.000 (2020)		 347,72691
342,81375
290,39939
333,63033
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2

 74
72

 193.888 (2023)
183.900 (2022)
— (2021)
— (2020)		 347,48797
345,60239
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
 82
82
82
 194.168 (2023)
194.843 (2022)
192.512 (2021)
— (2020)		 347,35234
339,84954
285,53240
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 8


 194.335 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 347,27703
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 195.514 (2023)
189.662 (2022)
181.419 (2021)
183.000 (2020)		 346,72422
342,51874
290,79748
334,43808
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5		 177
175
175
175		 195.828 (2023)
192.203 (2022)
181.210 (2021)
183.000 (2020)		 346,57087
341,19938
290,91083
334,30249
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
40+0

 31
40

 196.294 (2023)
204.554 (2022)
— (2021)
— (2020)		 346,33616
335,09277
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 198.164 (2023)
199.208 (2022)
191.367 (2021)
193.000 (2020)		 345,40826
337,67613
286,05652
328,83672
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
110+3
110+3		 126
123
113
113		 198.242 (2023)
190.327 (2022)
179.284 (2021)
182.000 (2020)		 345,37630
342,15764
291,89311
334,87747
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 150+4+0+4+0
150+4
150+4
160+4		 156
154
154
164		 198.820 (2023)
193.504 (2022)
185.831 (2021)
191.000 (2020)		 345,09814
340,51646
288,64633
330,06561
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 199.150 (2023)
197.243 (2022)
195.845 (2021)
198.000 (2020)		 344,94818
338,64759
284,07690
326,08575
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 199.976 (2023)
192.873 (2022)
184.100 (2021)
189.000 (2020)		 344,57262
340,84238
289,49384
330,75836
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 200.705 (2023)
190.590 (2022)
178.073 (2021)
180.000 (2020)		 344,21782
342,03188
292,47453
336,16886
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 115
113
103
103		 200.962 (2023)
193.613 (2022)
186.240 (2021)
190.000 (2020)		 344,09469
340,45342
288,45841
330,30353
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 67+0+0+0+0
60+0
51+0
 67
60
51
 201.098 (2023)
213.172 (2022)
242.549 (2021)
— (2020)		 344,02908
331,03107
265,43560
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 201.923 (2023)
198.464 (2022)
189.367 (2021)
190.000 (2020)		 343,64326
338,03789
286,96900
330,26506
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 202.469 (2023)
195.901 (2022)
189.193 (2021)
192.000 (2020)		 343,39064
339,32423
287,05401
329,47058
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 116
113
103
103		 203.418 (2023)
194.882 (2022)
188.562 (2021)
193.000 (2020)		 342,95561
339,82487
287,31813
328,88976
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 75+2+0+2+0
75+2
65+2
60+2		 78
77
67
62		 204.372 (2023)
201.522 (2022)
190.319 (2021)
193.000 (2020)		 342,53253
336,57267
286,54259
328,46453
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3		 116
113
113
113		 204.634 (2023)
200.546 (2022)
188.724 (2021)
187.000 (2020)		 342,39491
337,04665
287,25421
331,99986
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 206.230 (2023)
202.295 (2022)
192.745 (2021)
195.000 (2020)		 341,64501
336,18808
285,43823
327,69304
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 206.636 (2023)
202.066 (2022)
192.261 (2021)
194.000 (2020)		 341,46548
336,30122
285,64885
328,18499
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
85+3

 95
88

 208.178 (2023)
202.595 (2022)
— (2021)
— (2020)		 340,77844
336,04276
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 208.267 (2023)
200.945 (2022)
196.305 (2021)
203.000 (2020)		 340,73823
336,85962
283,86982
323,44189
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
 103
103
93
 209.191 (2023)
203.733 (2022)
196.010 (2021)
— (2020)		 340,34088
335,49643
284,00220
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+30
100+3
100+3
80+2		 156
103
103
82		 209.729 (2023)
192.628 (2022)
190.679 (2021)
192.000 (2020)		 340,08817
340,96052
286,37023
329,48781
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 210.038 (2023)
203.338 (2022)
193.213 (2021)
195.000 (2020)		 339,94625
335,66674
285,22692
327,38289
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+10


 52


 210.425 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 339,77309
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
85+3
90+3		 88
88
88
93		 211.658 (2023)
206.876 (2022)
196.421 (2021)
198.000 (2020)		 339,26301
333,98914
283,82102
325,86539
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 211.808 (2023)
207.883 (2022)
200.864 (2021)
— (2020)		 339,19191
333,48856
281,84059
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 213.531 (2023)
206.888 (2022)
198.969 (2021)
203.000 (2020)		 338,44484
333,98301
282,68353
323,40982
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 213.759 (2023)
209.285 (2022)
201.427 (2021)
204.000 (2020)		 338,34390
332,81610
281,58611
322,80106
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 214.433 (2023)
207.720 (2022)
197.773 (2021)
200.000 (2020)		 338,05037
333,56452
283,22923
324,90333
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Sağlık Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 214.652 (2023)
190.638 (2022)
184.631 (2021)
190.000 (2020)		 337,96359
342,00750
289,22932
330,43641
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 216.610 (2023)
208.405 (2022)
198.200 (2021)
205.000 (2020)		 337,13037
333,24204
283,03491
322,13045
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+0
40+1

 42
41

 217.404 (2023)
212.338 (2022)
— (2021)
— (2020)		 336,78920
331,40408
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+0
40+1

 52
41

 217.757 (2023)
208.752 (2022)
— (2021)
— (2020)		 336,64464
333,06915
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 218.699 (2023)
211.461 (2022)
198.883 (2021)
203.000 (2020)		 336,24204
331,81364
282,71551
323,40716
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3+0+3+25
100+3
100+3
120+3		 128
103
103
123		 219.178 (2023)
209.977 (2022)
200.158 (2021)
205.000 (2020)		 336,04042
332,50376
282,15857
322,46149
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 166
164
164
164		 219.596 (2023)
211.942 (2022)
200.903 (2021)
204.000 (2020)		 335,86812
331,58556
281,81730
322,78922
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
23+0
25+0
14+0		 22
23
25
14		 221.990 (2023)
215.805 (2022)
210.123 (2021)
208.000 (2020)		 334,87579
329,81177
277,88630
320,92775
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
70+2
60+2
 82
72
62
 222.742 (2023)
211.208 (2022)
205.419 (2021)
— (2020)		 334,54369
331,94419
279,85587
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 39+0+1+0+1
40+0

 40
40

 224.140 (2023)
229.767 (2022)
— (2021)
— (2020)		 333,98979
323,65076
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
42+0
47+0
42+0		 32
42
47
42		 224.905 (2023)
205.466 (2022)
218.764 (2021)
230.000 (2020)		 333,67158
334,64360
274,41737
309,99785
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 14+0+0+0+0
13+0
12+0
11+0		 14
13
12
11		 225.469 (2023)
219.423 (2022)
205.797 (2021)
211.000 (2020)		 333,44487
328,18439
279,70495
319,32255
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 18+0+0+0+0
12+0

 18
12

 226.402 (2023)
217.848 (2022)
— (2021)
— (2020)		 333,04263
328,87803
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 49+0+1+0+1
40+0

 50
40

 227.245 (2023)
261.781 (2022)
— (2021)
— (2020)		 332,69712
310,95649
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
76+0
68+0
102+0		 76
76
68
102		 227.363 (2023)
222.370 (2022)
205.269 (2021)
228.000 (2020)		 332,64647
326,86724
279,91633
311,31402
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 17+0+0+0+0
15+0
17+0
16+0		 17
15
17
16		 233.525 (2023)
230.904 (2022)
213.861 (2021)
217.000 (2020)		 330,21942
323,15665
276,37398
316,30855
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0		 51
42
42
34		 235.321 (2023)
245.914 (2022)
264.460 (2021)
280.000 (2020)		 329,49848
317,04175
258,19713
289,99459
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+0+0+0
11+0
10+0
10+0		 11
11
10
10		 238.503 (2023)
239.017 (2022)
217.821 (2021)
225.000 (2020)		 328,27743
319,80586
274,78833
312,68940
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+0+0+0
6+0
6+0
7+0		 7
6
6
7		 242.702 (2023)
239.599 (2022)
221.026 (2021)
229.000 (2020)		 326,65714
319,58203
273,49112
310,69966
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0+0+0+0
21+0

 15
21

 242.799 (2023)
274.609 (2022)
— (2021)
— (2020)		 326,62207
306,36565
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 49+0+0+0+0
43+0
34+0
 49
43
34
 243.853 (2023)
259.816 (2022)
294.961 (2021)
— (2020)		 326,23274
311,67162
249,22709
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+0+0+0
14+0
13+0
12+0		 13
14
13
12		 246.549 (2023)
246.253 (2022)
225.929 (2021)
237.000 (2020)		 325,22577
316,90461
271,55008
307,04498
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+0+0+0
20+0
8+0
10+0		 12
20
8
10		 248.826 (2023)
266.103 (2022)
229.485 (2021)
263.000 (2020)		 324,39976
309,38897
270,19193
296,39385
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 63+0+0+0+0
60+0

 63
60

 249.816 (2023)
244.766 (2022)
— (2021)
— (2020)		 324,03219
317,48394
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 19+0+0+0+0
16+0
16+0
11+0		 19
16
16
11		 252.989 (2023)
265.229 (2022)
229.311 (2021)
242.000 (2020)		 322,89692
309,68754
270,25561
304,95859
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0		 51
51
51
51		 265.325 (2023)
293.483 (2022)
251.474 (2021)
253.000 (2020)		 318,56199
300,01672
262,37186
300,22116
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 54+0+0+0+0
46+0
51+0
51+0		 54
46
51
51		 265.406 (2023)
268.599 (2022)
281.023 (2021)
298.000 (2020)		 318,53543
308,49829
253,15287
283,66126
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 36+0+0+0+0
61+0
68+0
68+0		 36
61
68
68		 266.687 (2023)
264.764 (2022)
243.387 (2021)
267.000 (2020)		 318,11591
309,85952
265,14724
294,82519
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
38+0
9+0
25+0		 42
38
9
25		 270.783 (2023)
329.203 (2022)
235.209 (2021)
255.000 (2020)		 316,74681
289,26932
268,00409
299,45889
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 36+0+0+0+0
36+0
32+0
46+0		 36
36
32
46		 273.512 (2023)
263.194 (2022)
243.550 (2021)
263.000 (2020)		 315,84222
310,42743
265,09406
296,37990
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
68+0
 76
68
68
 274.293 (2023)
279.766 (2022)
312.917 (2021)
— (2020)		 315,59928
304,60512
244,39964
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
 51
51
51
 274.518 (2023)
294.824 (2022)
344.304 (2021)
— (2020)		 315,53303
299,58207
236,74297
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 54+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0		 54
51
42
42		 293.942 (2023)
292.868 (2022)
240.514 (2021)
264.000 (2020)		 309,43626
300,22564
266,12681
296,18461
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
60+0

 72
60

 297.622 (2023)
283.514 (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,35761
303,29954
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
27+0
27+0
27+0		 27
27
27
27		 300.042 (2023)
280.445 (2022)
259.906 (2021)
268.000 (2020)		 307,64953
304,37617
259,63747
294,43168
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 64+0+0+0+0
60+0
48+0
50+0		 64
60
48
50		 311.179 (2023)
328.075 (2022)
350.955 (2021)
330.000 (2020)		 304,49028
289,57801
235,16154
273,58299
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 50+0+0+0+0
42+0
29+0
 50
42
4
 313.029 (2023)
338.359 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 303,99191
286,69984
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 38+0+0+0+0
40+0
29+0
30+0		 38
40
29
30		 318.471 (2023)
317.572 (2022)
305.097 (2021)
321.000 (2020)		 302,49035
292,57899
246,46660
276,32303
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0


 5


 318.782 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 302,40707
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 32+0+0+0+0
28+0
23+0
9+0		 32
28
23
9		 321.643 (2023)
328.320 (2022)
283.767 (2021)
286.000 (2020)		 301,62383
289,50808
252,36521
287,77124
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
 1
1

 322.868 (2023)
363.987 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 301,29187
279,98095
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
37+0
37+0
35+0		 38
37
37
35		 325.101 (2023)
280.387 (2022)
274.843 (2021)
287.000 (2020)		 300,71081
304,39732
255,00685
287,54024
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0		 71
60
55
50		 328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)		 299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 67+0+0+0+0
66+0
57+0
49+0		 67
66
57
49		 336.425 (2023)
298.723 (2022)
269.403 (2021)
273.000 (2020)		 297,70532
298,33997
256,64933
292,66332
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
 80
80
80
 340.401 (2023)
371.526 (2022)
370.116 (2021)
— (2020)		 296,69267
278,14418
229,87821
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 82+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0		 82
76
68
76		 350.042 (2023)
353.853 (2022)
320.627 (2021)
335.000 (2020)		 294,32012
282,53505
242,41092
272,05891
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 16+0+0+0+0
11+0
10+0
5+0		 16
11
10
5		 356.901 (2023)
364.577 (2022)
389.749 (2021)
391.000 (2020)		 292,66596
279,84187
203,51263
257,55889
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 45+0+0+0+0
26+0

 45
26

 363.200 (2023)
425.092 (2022)
— (2021)
— (2020)		 291,18729
266,39310
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
9+0
34+0
17+0		 5
9
9
17		 363.469 (2023)
422.487 (2022)
Dolmadı (2021)
509.000 (2020)		 291,12153
266,92392
Dolmadı
234,37235
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
27+0
39+0
29+0		 38
27
32
29		 363.480 (2023)
360.457 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)		 291,12036
280,85058
Dolmadı
254,33054
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
70+0
60+0
62+0		 80
70
60
62		 365.566 (2023)
345.180 (2022)
315.916 (2021)
343.000 (2020)		 290,63726
284,81529
243,64214
269,80140
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 43+0+0+0+0
38+0
40+0
35+0		 43
38
40
35		 371.110 (2023)
349.913 (2022)
383.883 (2021)
405.000 (2020)		 289,36510
283,56911
220,75909
254,37047
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0


 22


 374.292 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 288,65626
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
27+0
34+0
 34
27
34
 375.935 (2023)
356.444 (2022)
379.848 (2021)
— (2020)		 288,29116
281,86793
225,27159
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0
16+0
17+0
20+0		 19
16
17
20		 378.702 (2023)
403.667 (2022)
378.239 (2021)
492.000 (2020)		 287,64607
270,82275
226,32556
237,20159
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0


 34


 381.587 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 286,97998
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0

 25
25

 387.468 (2023)
356.927 (2022)
— (2021)
— (2020)		 285,72125
281,74572
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
67+0

 72
67

 392.614 (2023)
408.335 (2022)
— (2021)
— (2020)		 284,61376
269,84677
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
27+0
27+0
20+0		 27
27
3
20		 393.339 (2023)
458.565 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)		 284,46590
260,06246
Dolmadı
230,12334
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0		 68
68
68
68		 395.165 (2023)
411.415 (2022)
357.201 (2021)
295.000 (2020)		 284,07702
269,19546
233,59869
284,80170
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 46+0+0+0+0
47+0
38+0
 46
47
8
 395.403 (2023)
412.698 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 284,02586
268,92799
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 93+0+0+0+0
85+0
83+0
84+0		 93
85
83
84		 399.424 (2023)
412.744 (2022)
359.493 (2021)
401.000 (2020)		 283,18578
268,91803
233,03046
255,26815
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
66+0
59+0		 51
51
14
59		 401.338 (2023)
417.936 (2022)
Dolmadı (2021)
668.000 (2020)		 282,79085
267,83662
Dolmadı
211,76639
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 46+0+0+0+0
51+0

 46
51

 406.551 (2023)
418.730 (2022)
— (2021)
— (2020)		 281,69192
267,66941
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
51+0
51+0		 51
42
14
51		 409.939 (2023)
417.134 (2022)
Dolmadı (2021)
424.000 (2020)		 281,00680
268,00868
Dolmadı
250,19916
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 29+0+0+0+0
20+0
17+0
15+0		 29
20
9
15		 414.085 (2023)
375.456 (2022)
Dolmadı (2021)
540.000 (2020)		 280,17493
277,19575
Dolmadı
229,66309
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 9
2
2
2		 414.644 (2023)
332.289 (2022)
313.202 (2021)
311.000 (2020)		 280,06574
288,38686
244,32484
279,58828
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
5+0

 15
5

 420.780 (2023)
231.484 (2022)
— (2021)
— (2020)		 278,87217
322,92897
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
22+0
25+0
 32
22
25
 425.741 (2023)
331.646 (2022)
293.833 (2021)
— (2020)		 277,91725
288,57924
249,54136
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0
10+0
25+0
15+0		 19
10

15		 426.511 (2023)
426.209 (2022)
Dolmadı (2021)
559.000 (2020)		 277,77260
266,17942
Dolmadı
227,02346
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0		 51
51
51
51		 430.508 (2023)
265.422 (2022)
269.731 (2021)
286.000 (2020)		 277,02483
309,63286
256,54188
287,92868
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 22+0+0+0+0
18+0
17+0
10+0		 22
18

10		 434.372 (2023)
499.668 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)		 276,29985
253,22965
Dolmadı
232,05201
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 43+0+0+0+0
34+0
34+0
33+0		 43
34
34
33		 434.859 (2023)
393.371 (2022)
346.071 (2021)
388.000 (2020)		 276,21424
273,07062
236,32795
258,24806
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 85+0+0+0+0
85+0
76+0
68+0		 85
85
76
68		 450.636 (2023)
420.189 (2022)
365.907 (2021)
339.000 (2020)		 273,34201
267,38003
231,27761
270,96945
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
71+0
72+0
63+0		 72
71
37
63		 454.133 (2023)
489.629 (2022)
Dolmadı (2021)
472.000 (2020)		 272,72033
254,79980
Dolmadı
240,87222
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 77+0+0+0+0
68+0
59+0
51+0		 77
68
59
51		 464.329 (2023)
456.456 (2022)
351.662 (2021)
418.000 (2020)		 270,92918
260,44380
234,98863
251,52221
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
32+0
32+0		 25
25
21
32		 473.448 (2023)
426.981 (2022)
Dolmadı (2021)
394.000 (2020)		 269,36623
266,02049
Dolmadı
256,78504
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0		 76
76
68
76		 474.523 (2023)
314.090 (2022)
306.927 (2021)
348.000 (2020)		 269,18795
293,63680
245,98023
268,55342
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0		 60
51
20
51		 477.995 (2023)
470.142 (2022)
Dolmadı (2021)
499.000 (2020)		 268,60270
258,03915
Dolmadı
236,11462
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 59+0+0+0+0
59+0
59+0
51+0		 59
59
59
51		 492.068 (2023)
545.316 (2022)
352.649 (2021)
400.000 (2020)		 266,33240
246,63716
234,75145
255,42079
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0
3+0

 2
3

 497.906 (2023)
521.622 (2022)
— (2021)
— (2020)		 265,40428
249,92036
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
43+0

 51
43

 503.948 (2023)
468.640 (2022)
— (2021)
— (2020)		 264,45273
258,29735
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 17+0+0+0+0
17+0
20+0
20+0		 17
17
5
20		 515.802 (2023)
493.494 (2022)
Dolmadı (2021)
507.000 (2020)		 262,65046
254,20520
Dolmadı
234,74844
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
68+0

 68
68

 533.025 (2023)
542.585 (2022)
— (2021)
— (2020)		 260,14465
246,99429
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 45+0+0+0+0
20+0
13+0
9+0		 45
20
3
9		 534.580 (2023)
450.719 (2022)
Dolmadı (2021)
478.000 (2020)		 259,93060
261,46115
Dolmadı
239,76035
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 SAY 13+0+0+0+0
28+0
56+0
56+0		 13
28
56
56		 543.866 (2023)
511.263 (2022)
389.822 (2021)
363.000 (2020)		 258,61434
251,12340
203,17070
264,45581
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
34+0
34+0
34+0		 34
34
9
34		 559.699 (2023)
526.650 (2022)
Dolmadı (2021)
412.000 (2020)		 256,45848
249,19972
Dolmadı
252,83830
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
1+0

 5
1

 560.617 (2023)
489.235 (2022)
— (2021)
— (2020)		 256,33515
254,86031
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 8+0+0+0+0
7+0

 8
7

 563.011 (2023)
601.503 (2022)
— (2021)
— (2020)		 256,02159
239,57308
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 47+0+0+0+0
47+0
60+0
51+0		 47
47
17
51		 571.143 (2023)
426.689 (2022)
Dolmadı (2021)
417.000 (2020)		 254,97770
266,07931
Dolmadı
251,77524
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0+0+0+0
34+0
34+0
 37
34
3
 585.942 (2023)
561.008 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 253,08160
244,55970
Dolmadı
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
47+0
42+0
34+0		 51
47
32
34		 588.338 (2023)
432.495 (2022)
Dolmadı (2021)
444.000 (2020)		 252,78483
264,92561
Dolmadı
246,13920
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 24+0+0+0+0
24+0
24+0
24+0		 24
24
24
24		 590.890 (2023)
414.419 (2022)
380.940 (2021)
486.000 (2020)		 252,44476
268,56534
224,36246
238,28852
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
34+0
34+0
 42
34
9
 592.828 (2023)
659.709 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 252,19573
233,20561
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
25+0
34+0
 42
25
1
 597.945 (2023)
546.122 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 251,56749
246,53045
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 11+0+0+0+0


 11


 600.595 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 251,23476
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0


 9


 632.880 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 247,41885
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 67+0+0+0+0
68+0
53+0
 67
68
53
 694.658 (2023)
509.726 (2022)
367.537 (2021)
— (2020)		 240,81779
251,69221
230,76653
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 43+0+0+0+0


 43


 722.714 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 238,03197
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 55+0+0+0+0
40+0
29+0
29+0		 55
40
3
29		 775.777 (2023)
624.648 (2022)
Dolmadı (2021)
446.000 (2020)		 233,08419
236,94021
Dolmadı
245,67635
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 29+0+0+0+0
7+0
9+0
 29
7
3
 788.338 (2023)
503.962 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 231,99037
252,56442
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
9+0
15+0
 15
9
1
 801.060 (2023)
526.626 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 230,86095
249,20409
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 60+0+0+0+0
51+0
43+0
33+0		 60
51
43
33		 803.672 (2023)
307.644 (2022)
355.841 (2021)
345.000 (2020)		 230,62651
295,57287
233,96178
269,21451
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
34+0

 51
34

 1.106.191 (2023)
289.108 (2022)
— (2021)
— (2020)		 206,68984
301,46319
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
25+0
25+0		 25
25
25
25		 1.111.598 (2023)
329.051 (2022)
324.050 (2021)
429.000 (2020)		 206,27939
289,31020
241,58425
249,14366
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 85+0+0+0+0
76+0
71+0
62+0		 85
76
71
62		 1.168.172 (2023)
384.472 (2022)
318.852 (2021)
324.000 (2020)		 201,89912
275,05978
242,87664
275,52041
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
51+0
37+0
 53
51
37
 1.492.659 (2023)
391.395 (2022)
346.602 (2021)
— (2020)		 163,31938
273,50641
236,20604
