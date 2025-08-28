TERCİHLER BAŞLADI! DGS 2025 TABAN PUANLARI: ÖSYM ile DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

|
Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0
|6
8
9
9
|177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)
|355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0
|71
60
55
50
|328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)
|299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|44+0+1+0+1
45+0
30+0
30+0
|45
45
30
30
|70.184 (2023)
64.889 (2022)
61.680 (2021)
66.100 (2020)
|437,11299
440,77600
379,26700
436,69984
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
20+1
20+1
|31
31
21
21
|73.650 (2023)
68.534 (2022)
70.385 (2021)
85.800 (2020)
|433,48640
436,75425
370,20296
414,53301
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|150+4+0+4+0
200+5
200+5
200+5
|158
205
205
205
|74.033 (2023)
77.738 (2022)
73.658 (2021)
73.800 (2020)
|433,09752
427,05086
367,00050
427,99064
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0
|4
3
5
5
|76.100 (2023)
65.620 (2022)
77.192 (2021)
107.000 (2020)
|431,05156
439,98933
363,56592
391,81003
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|9
9
9
9
|82.230 (2023)
84.810 (2022)
69.279 (2021)
73.000 (2020)
|425,11473
419,86020
371,37507
428,90081
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)
|419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|12
12
12
12
|92.947 (2023)
79.746 (2022)
64.020 (2021)
64.200 (2020)
|415,02549
425,01809
376,79429
438,91187
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
4+0
7+0
7+0
|4
4
7
7
|100.084 (2023)
98.614 (2022)
98.595 (2021)
97.200 (2020)
|408,80138
406,82937
344,38010
402,58291
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
—
—
—
|232
—
—
—
|103.304 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|406,03328
—
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+25
100+3
—
—
|131
103
—
—
|105.432 (2023)
101.083 (2022)
— (2021)
— (2020)
|404,27973
404,50907
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6+0+6+0
210+6
210+6
210+6
|222
216
216
216
|105.828 (2023)
98.136 (2022)
92.467 (2021)
94.300 (2020)
|403,94919
407,24468
349,52817
405,45503
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
12+0
15+0
|13
12
12
15
|107.438 (2023)
101.878 (2022)
93.309 (2021)
111.000 (2020)
|402,59868
403,75660
348,80632
388,58805
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
18+0
|14
14
12
18
|108.157 (2023)
99.899 (2022)
82.488 (2021)
82.600 (2020)
|402,03223
405,59297
358,42891
418,04962
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|280+7+0+7+0
280+7
280+7
280+7
|289
287
287
287
|108.710 (2023)
108.774 (2022)
106.846 (2021)
109.000 (2020)
|401,57628
397,65103
337,53299
390,06824
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|11
15
15
15
|111.489 (2023)
106.416 (2022)
95.421 (2021)
90.900 (2020)
|399,34575
399,67683
346,98098
409,17892
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|136
134
134
134
|112.635 (2023)
117.508 (2022)
117.458 (2021)
117.000 (2020)
|398,42551
390,20254
329,25961
382,62085
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0
|15
12
11
9
|116.811 (2023)
117.421 (2022)
107.586 (2021)
99.500 (2020)
|395,16542
390,27849
336,91854
400,11922
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
10+0
9+0
10+0
|13
10
9
10
|117.806 (2023)
128.623 (2022)
129.839 (2021)
132.000 (2020)
|394,38219
381,31085
320,47388
369,92162
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5
|183
164
164
175
|119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)
|393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|9
7
6
—
|119.244 (2023)
127.088 (2022)
131.218 (2021)
— (2020)
|393,27202
382,46769
319,59621
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
13+0
13+0
13+0
|12
13
13
13
|120.027 (2023)
126.427 (2022)
115.049 (2021)
120.000 (2020)
|392,66075
382,99007
331,04757
380,57356
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|123.084 (2023)
130.155 (2022)
126.044 (2021)
133.000 (2020)
|390,34408
380,12104
323,12327
368,88382
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6
|230
226
226
226
|123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)
|390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
110+3
100+3
|124
123
113
103
|124.267 (2023)
124.251 (2022)
120.124 (2021)
119.000 (2020)
|389,51550
384,75228
327,33789
381,33629
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5
|222
216
205
205
|126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)
|388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|138
134
134
134
|126.349 (2023)
126.146 (2022)
121.968 (2021)
121.000 (2020)
|387,92159
383,21140
325,99579
379,24150
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
—
—
|64
62
—
—
|128.199 (2023)
128.363 (2022)
— (2021)
— (2020)
|386,59526
381,51963
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
10+0
—
—
|8
10
—
—
|129.123 (2023)
142.659 (2022)
— (2021)
— (2020)
|385,89753
371,01897
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|8
6
6
6
|129.443 (2023)
131.795 (2022)
128.374 (2021)
119.000 (2020)
|385,67969
378,85332
321,48530
380,65176
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
150+4
150+4
|166
164
154
154
|130.514 (2023)
132.140 (2022)
125.906 (2021)
128.000 (2020)
|384,91259
378,61492
323,21339
372,94318
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6
|232
226
226
226
|132.148 (2023)
120.404 (2022)
111.339 (2021)
112.000 (2020)
|383,80571
387,81455
333,92373
387,50014
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
150+4
|168
164
164
154
|133.246 (2023)
130.108 (2022)
122.010 (2021)
117.000 (2020)
|383,03406
380,16141
325,97254
383,01587
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)
|382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0
|13
14
12
14
|135.985 (2023)
126.189 (2022)
111.524 (2021)
111.000 (2020)
|381,11608
383,17118
333,76481
387,98419
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|168
164
164
164
|136.229 (2023)
134.223 (2022)
129.273 (2021)
129.000 (2020)
|380,92221
377,07835
320,87789
372,07755
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|9
8
8
6
|138.169 (2023)
139.112 (2022)
129.337 (2021)
136.000 (2020)
|379,55862
373,59575
320,83886
366,82530
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0
|9
8
8
6
|139.556 (2023)
132.295 (2022)
124.776 (2021)
125.000 (2020)
|378,61914
378,49775
323,98624
375,96096
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5
|210
205
205
205
|139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)
|378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3
|104
103
93
93
|141.224 (2023)
129.536 (2022)
119.855 (2021)
118.000 (2020)
|377,47439
380,58390
327,53007
381,99858
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+0
170+5
160+4
160+4
|178
175
164
164
|142.953 (2023)
141.980 (2022)
131.943 (2021)
131.000 (2020)
|376,35162
371,49459
319,09289
370,85762
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+2+0+1
9+0
8+0
8+0
|10
9
8
8
|143.000 (2023)
140.433 (2022)
129.109 (2021)
126.000 (2020)
|376,31273
372,62181
320,97771
374,91657
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|143.650 (2023)
147.770 (2022)
138.703 (2021)
143.000 (2020)
|375,88682
367,55543
314,60463
361,15528
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
4+0
9+0
7+0
|5
4
9
7
|143.804 (2023)
143.176 (2022)
138.302 (2021)
147.000 (2020)
|375,78886
370,68072
314,84929
358,02920
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
7+0
8+0
|8
8
7
8
|143.807 (2023)
144.706 (2022)
136.578 (2021)
135.000 (2020)
|375,78750
369,60620
315,98059
367,87273
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|143.957 (2023)
140.730 (2022)
145.390 (2021)
148.000 (2020)
|375,69807
372,39943
310,46549
357,77762
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)
|375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
14+0
12+0
|15
15
14
12
|144.267 (2023)
141.174 (2022)
129.687 (2021)
128.000 (2020)
|375,50517
372,07203
320,57970
373,56472
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
10+0
9+0
|8
8
10
9
|145.200 (2023)
142.759 (2022)
130.029 (2021)
129.000 (2020)
|374,87569
370,95068
320,35165
372,11711
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|146.364 (2023)
145.194 (2022)
147.760 (2021)
151.000 (2020)
|374,12650
369,27151
309,00290
355,25066
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3
|137
134
123
123
|146.659 (2023)
147.513 (2022)
139.203 (2021)
146.000 (2020)
|373,94318
367,71949
314,27241
359,06136
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
170+5
|167
164
164
175
|146.819 (2023)
148.269 (2022)
145.704 (2021)
147.000 (2020)
|373,83404
367,19225
310,28493
357,88538
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|147.052 (2023)
155.349 (2022)
160.786 (2021)
188.000 (2020)
|373,68950
362,46594
301,51083
331,48141
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|148.494 (2023)
146.132 (2022)
130.003 (2021)
129.000 (2020)
|372,77034
368,64653
320,37291
372,40027
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+50
200+5
200+5
200+5
|260
205
205
205
|149.433 (2023)
143.886 (2022)
139.575 (2021)
142.000 (2020)
|372,11776
370,17795
314,04279
362,28642
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3
|106
103
93
93
|150.377 (2023)
140.621 (2022)
128.672 (2021)
127.000 (2020)
|371,52511
372,47755
321,26769
374,01606
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
—
|74
72
72
—
|150.588 (2023)
155.938 (2022)
153.089 (2021)
— (2020)
|371,40272
362,10194
305,86120
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|138
134
134
134
|151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)
|370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+33
130+4
130+4
130+4
|171
134
134
134
|153.727 (2023)
154.780 (2022)
151.198 (2021)
155.000 (2020)
|369,45455
362,82871
306,98509
352,25089
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+0
140+4
130+4
130+4
|145
144
134
134
|154.061 (2023)
150.427 (2022)
145.088 (2021)
144.000 (2020)
|369,23444
365,77535
310,64435
360,51574
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0
|14
14
12
11
|154.095 (2023)
146.786 (2022)
133.912 (2021)
131.000 (2020)
|369,20788
368,21061
317,73440
371,05031
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|156.084 (2023)
150.063 (2022)
138.538 (2021)
139.000 (2020)
|368,00409
366,00964
314,70275
364,31074
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
14+0
13+0
|13
14
14
13
|156.263 (2023)
151.079 (2022)
132.195 (2021)
130.000 (2020)
|367,88920
365,33741
318,91234
371,36717
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|167
164
164
164
|156.300 (2023)
154.798 (2022)
149.534 (2021)
148.000 (2020)
|367,86498
362,81977
307,96825
357,38232
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0
|13
14
12
14
|156.350 (2023)
152.335 (2022)
138.032 (2021)
140.000 (2020)
|367,82887
364,47845
315,04519
363,96217
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
41
—
|156.631 (2023)
156.439 (2022)
161.404 (2021)
— (2020)
|367,64562
361,76598
301,17414
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0
|13
11
10
10
|158.045 (2023)
154.949 (2022)
146.330 (2021)
136.000 (2020)
|366,81064
362,71585
309,89779
366,81703
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|165
164
164
164
|158.974 (2023)
158.065 (2022)
153.747 (2021)
153.000 (2020)
|366,23548
360,68486
305,51803
353,65037
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|159.567 (2023)
157.016 (2022)
148.646 (2021)
147.000 (2020)
|365,89203
361,37361
308,48273
358,53604
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
90+3
|115
113
103
93
|160.294 (2023)
157.504 (2022)
148.896 (2021)
150.000 (2020)
|365,47356
361,03852
308,34784
355,94819
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|10
9
9
9
|161.454 (2023)
168.524 (2022)
154.762 (2021)
164.000 (2020)
|364,78362
354,31393
304,93421
346,41165
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3
|156
123
123
123
|161.945 (2023)
159.529 (2022)
154.000 (2021)
155.000 (2020)
|364,50944
359,72585
305,37528
352,47414
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|230+6+0+6+0
230+6
230+6
240+6
|240
236
236
246
|162.912 (2023)
161.806 (2022)
155.127 (2021)
157.000 (2020)
|363,96312
358,32136
304,71082
350,97090
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|162.948 (2023)
161.551 (2022)
151.953 (2021)
153.000 (2020)
|363,94059
358,49115
306,54102
354,01705
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
10+0
12+0
10+0
|12
10
12
10
|163.140 (2023)
159.818 (2022)
161.809 (2021)
173.000 (2020)
|363,81820
359,55386
300,93855
340,26936
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|9
8
9
9
|163.250 (2023)
157.554 (2022)
140.487 (2021)
142.000 (2020)
|363,75081
360,99552
313,46723
361,93817
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|16+0+2+0+1
17+0
15+0
14+0
|19
17
15
14
|163.987 (2023)
156.734 (2022)
156.739 (2021)
164.000 (2020)
|363,33362
361,55774
303,83915
346,07889
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
6+0
6+0
20+0
|9
6
6
20
|164.672 (2023)
164.082 (2022)
152.839 (2021)
172.000 (2020)
|362,94303
356,95012
306,02468
341,00769
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0
|11
9
7
6
|165.262 (2023)
154.283 (2022)
156.728 (2021)
147.000 (2020)
|362,59924
363,18441
303,84439
358,41009
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
10+0
—
|11
12
10
—
|165.614 (2023)
157.446 (2022)
148.156 (2021)
— (2020)
|362,38954
361,08279
308,77823
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|165.634 (2023)
163.129 (2022)
157.127 (2021)
158.000 (2020)
|362,37712
357,51776
303,60780
350,05049
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|165.755 (2023)
164.676 (2022)
157.495 (2021)
159.000 (2020)
|362,31752
356,59361
303,39327
349,50476
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2
|90
88
77
72
|165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)
|362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+50
200+5
200+5
160+4
|260
205
205
164
|167.208 (2023)
139.759 (2022)
136.279 (2021)
134.000 (2020)
|361,48640
373,12133
316,18347
368,38968
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3
|106
103
103
113
|168.258 (2023)
166.141 (2022)
159.870 (2021)
161.000 (2020)
|360,87960
355,72090
302,01756
348,26077
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0
|11
8
9
9
|169.017 (2023)
152.526 (2022)
141.078 (2021)
134.000 (2020)
|360,43855
364,33856
313,09012
368,37196
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
15+0
15+0
|11
12
15
15
|169.540 (2023)
157.412 (2022)
157.049 (2021)
150.000 (2020)
|360,12637
361,10295
303,65229
356,22415
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|185+5+0+5+0
185+5
180+5
180+5
|191
190
185
185
|169.859 (2023)
169.203 (2022)
160.810 (2021)
160.000 (2020)
|359,93576
353,94445
301,49252
348,74458
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+13
100+3
100+3
100+3
|67
103
103
103
|169.899 (2023)
159.527 (2022)
155.095 (2021)
157.000 (2020)
|359,91815
359,72752
304,72757
351,20476
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
8+0
15+0
|10
8
8
15
|169.963 (2023)
152.804 (2022)
147.342 (2021)
148.000 (2020)
|359,88117
364,14990
309,27656
357,28691
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
155+4
160+4
|168
164
159
164
|170.574 (2023)
169.998 (2022)
160.614 (2021)
162.000 (2020)
|359,52655
353,49588
301,60203
347,32246
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|6
6
6
—
|170.608 (2023)
180.917 (2022)
175.902 (2021)
— (2020)
|359,51121
347,22685
293,55811
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+23
90+3
90+3
90+3
|119
93
93
93
|172.782 (2023)
164.635 (2022)
165.458 (2021)
174.000 (2020)
|358,30652
356,61295
298,96168
339,97641
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0
|8
9
9
9
|173.000 (2023)
171.973 (2022)
175.094 (2021)
197.000 (2020)
|358,17867
352,31289
293,96508
326,77154
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0
|12
12
11
9
|173.575 (2023)
178.392 (2022)
153.460 (2021)
160.000 (2020)
|357,88518
348,60726
305,67299
348,80418
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
5+0
6+0
—
|9
5
6
—
|173.988 (2023)
168.899 (2022)
176.841 (2021)
— (2020)
|357,62696
354,10021
293,06035
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
5+0
15+0
|6
5
5
15
|174.942 (2023)
157.779 (2022)
159.442 (2021)
170.000 (2020)
|357,10701
360,85014
302,27863
342,59472
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|174.967 (2023)
172.267 (2022)
169.748 (2021)
177.000 (2020)
|357,09163
352,13873
296,68957
338,26880
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|175.372 (2023)
168.338 (2022)
157.426 (2021)
156.000 (2020)
|356,87039
354,41920
303,42758
351,78237
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|30+1+0+1+8
90+3
90+3
90+3
|40
93
93
93
|175.641 (2023)
150.673 (2022)
149.063 (2021)
157.000 (2020)
|356,72489
365,61554
308,23833
351,20007
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|74
72
72
62
|176.118 (2023)
173.596 (2022)
168.047 (2021)
178.000 (2020)
|356,46159
351,36635
297,62478
337,34344
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
11+0
11+0
9+0
|12
11
11
9
|177.613 (2023)
165.642 (2022)
150.459 (2021)
151.000 (2020)
|355,71425
356,00897
307,43247
355,51632
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4
|145
144
144
144
|177.723 (2023)
173.685 (2022)
163.833 (2021)
165.000 (2020)
|355,65629
351,31792
299,84120
345,84935
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7
|263
257
257
257
|177.823 (2023)
178.682 (2022)
177.309 (2021)
181.000 (2020)
|355,60039
348,45443
292,83650
335,56951
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0
|16
15
15
14
|178.025 (2023)
169.922 (2022)
152.182 (2021)
140.000 (2020)
|355,49503
353,54193
306,41483
363,20987
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+13
40+1
40+1
—
|67
41
41
—
|178.237 (2023)
155.395 (2022)
155.798 (2021)
— (2020)
|355,37756
362,43531
304,37134
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|178.255 (2023)
149.242 (2022)
145.796 (2021)
149.000 (2020)
|355,36726
366,53494
310,22774
357,04168
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|178.868 (2023)
170.898 (2022)
166.134 (2021)
168.000 (2020)
|355,04534
352,94092
298,60436
343,66758
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+43
170+5
170+5
170+5
|220
175
175
175
|179.013 (2023)
171.170 (2022)
167.763 (2021)
171.000 (2020)
|354,97918
352,79350
297,75917
341,55433
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|115+3+0+3+0
115+3
115+3
110+3
|119
118
118
113
|180.900 (2023)
176.998 (2022)
168.207 (2021)
170.000 (2020)
|353,98822
349,42441
297,52800
342,41945
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0
|12
12
11
10
|181.108 (2023)
162.279 (2022)
149.778 (2021)
147.000 (2020)
|353,88511
358,02909
307,81871
358,17948
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
13+0
12+0
—
|13
13
12
—
|181.250 (2023)
169.115 (2022)
165.810 (2021)
— (2020)
|353,80928
353,99570
298,75872
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|181.906 (2023)
183.737 (2022)
185.647 (2021)
— (2020)
|353,46993
345,68253
288,74228
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
10+0
—
|12
12
10
—
|182.096 (2023)
178.138 (2022)
168.906 (2021)
— (2020)
|353,36752
348,75046
297,12734
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|182.378 (2023)
169.630 (2022)
169.158 (2021)
— (2020)
|353,23381
353,69658
296,99387
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
10+0
—
|9
7
10
—
|183.234 (2023)
177.286 (2022)
179.991 (2021)
— (2020)
|352,78684
349,24522
291,53752
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|183.316 (2023)
179.023 (2022)
172.657 (2021)
179.000 (2020)
|352,74019
348,28327
295,19498
336,81826
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|9
7
6
—
|184.090 (2023)
163.493 (2022)
166.609 (2021)
— (2020)
|352,32242
357,30000
298,35424
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|136
134
134
134
|184.359 (2023)
178.461 (2022)
168.544 (2021)
169.000 (2020)
|352,18604
348,56967
297,33799
342,95519
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+1+0+1
13+0
13+0
20+0
|13
13
13
20
|184.707 (2023)
206.211 (2022)
179.300 (2021)
175.000 (2020)
|352,01653
334,29361
291,88625
339,44502
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
—
—
—
|106
—
—
—
|185.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|351,61600
—
—
—
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|185.602 (2023)
180.614 (2022)
170.627 (2021)
174.000 (2020)
|351,54628
347,39969
296,23987
339,62224
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
—
—
|104
103
—
—
|185.713 (2023)
183.320 (2022)
— (2021)
— (2020)
|351,48906
345,91071
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
9+0
—
|10
9
9
—
|185.991 (2023)
185.141 (2022)
188.098 (2021)
— (2020)
|351,36613
344,94012
287,52565
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|186.208 (2023)
168.343 (2022)
163.848 (2021)
168.000 (2020)
|351,25569
354,41606
299,83735
343,49597
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
—
|94
93
93
—
|186.415 (2023)
184.622 (2022)
179.982 (2021)
— (2020)
|351,15178
345,20243
291,54123
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|188.376 (2023)
181.614 (2022)
171.855 (2021)
172.000 (2020)
|350,20071
346,84483
295,63211
340,76265
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
(SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|188.729 (2023)
182.180 (2022)
174.836 (2021)
183.000 (2020)
|350,01794
346,53437
294,08935
334,67521
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
—
—
|79
77
—
—
|189.399 (2023)
183.402 (2022)
— (2021)
— (2020)
|349,69345
345,85998
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|189.830 (2023)
183.852 (2022)
173.693 (2021)
175.000 (2020)
|349,47617
345,63076
294,66886
339,05272
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|114
113
103
103
|190.213 (2023)
182.324 (2022)
171.639 (2021)
173.000 (2020)
|349,28838
346,45154
295,72634
340,64802
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|190.580 (2023)
180.389 (2022)
172.806 (2021)
179.000 (2020)
|349,10493
347,52945
295,11601
336,93189
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|63
62
62
—
|191.520 (2023)
191.076 (2022)
193.076 (2021)
— (2020)
|348,64495
341,78961
285,29227
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
14+0
11+0
|9
9
14
11
|191.622 (2023)
214.171 (2022)
194.359 (2021)
194.000 (2020)
|348,59159
330,53827
284,71782
328,00590
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|192.522 (2023)
187.331 (2022)
181.764 (2021)
186.000 (2020)
|348,15790
343,81347
290,63033
332,41312
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|105
103
103
103
|193.394 (2023)
189.138 (2022)
182.217 (2021)
184.000 (2020)
|347,72691
342,81375
290,39939
333,63033
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
—
—
|74
72
—
—
|193.888 (2023)
183.900 (2022)
— (2021)
— (2020)
|347,48797
345,60239
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
—
|82
82
82
—
|194.168 (2023)
194.843 (2022)
192.512 (2021)
— (2020)
|347,35234
339,84954
285,53240
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|8
—
—
—
|194.335 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|347,27703
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|195.514 (2023)
189.662 (2022)
181.419 (2021)
183.000 (2020)
|346,72422
342,51874
290,79748
334,43808
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5
|177
175
175
175
|195.828 (2023)
192.203 (2022)
181.210 (2021)
183.000 (2020)
|346,57087
341,19938
290,91083
334,30249
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
40+0
—
—
|31
40
—
—
|196.294 (2023)
204.554 (2022)
— (2021)
— (2020)
|346,33616
335,09277
—
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|198.164 (2023)
199.208 (2022)
191.367 (2021)
193.000 (2020)
|345,40826
337,67613
286,05652
328,83672
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
110+3
110+3
|126
123
113
113
|198.242 (2023)
190.327 (2022)
179.284 (2021)
182.000 (2020)
|345,37630
342,15764
291,89311
334,87747
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
160+4
|156
154
154
164
|198.820 (2023)
193.504 (2022)
185.831 (2021)
191.000 (2020)
|345,09814
340,51646
288,64633
330,06561
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|199.150 (2023)
197.243 (2022)
195.845 (2021)
198.000 (2020)
|344,94818
338,64759
284,07690
326,08575
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|199.976 (2023)
192.873 (2022)
184.100 (2021)
189.000 (2020)
|344,57262
340,84238
289,49384
330,75836
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|200.705 (2023)
190.590 (2022)
178.073 (2021)
180.000 (2020)
|344,21782
342,03188
292,47453
336,16886
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|115
113
103
103
|200.962 (2023)
193.613 (2022)
186.240 (2021)
190.000 (2020)
|344,09469
340,45342
288,45841
330,30353
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|67+0+0+0+0
60+0
51+0
—
|67
60
51
—
|201.098 (2023)
213.172 (2022)
242.549 (2021)
— (2020)
|344,02908
331,03107
265,43560
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|201.923 (2023)
198.464 (2022)
189.367 (2021)
190.000 (2020)
|343,64326
338,03789
286,96900
330,26506
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|202.469 (2023)
195.901 (2022)
189.193 (2021)
192.000 (2020)
|343,39064
339,32423
287,05401
329,47058
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3
|116
113
103
103
|203.418 (2023)
194.882 (2022)
188.562 (2021)
193.000 (2020)
|342,95561
339,82487
287,31813
328,88976
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
65+2
60+2
|78
77
67
62
|204.372 (2023)
201.522 (2022)
190.319 (2021)
193.000 (2020)
|342,53253
336,57267
286,54259
328,46453
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3
|116
113
113
113
|204.634 (2023)
200.546 (2022)
188.724 (2021)
187.000 (2020)
|342,39491
337,04665
287,25421
331,99986
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|206.230 (2023)
202.295 (2022)
192.745 (2021)
195.000 (2020)
|341,64501
336,18808
285,43823
327,69304
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|206.636 (2023)
202.066 (2022)
192.261 (2021)
194.000 (2020)
|341,46548
336,30122
285,64885
328,18499
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
85+3
—
—
|95
88
—
—
|208.178 (2023)
202.595 (2022)
— (2021)
— (2020)
|340,77844
336,04276
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|208.267 (2023)
200.945 (2022)
196.305 (2021)
203.000 (2020)
|340,73823
336,85962
283,86982
323,44189
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
90+3
—
|103
103
93
—
|209.191 (2023)
203.733 (2022)
196.010 (2021)
— (2020)
|340,34088
335,49643
284,00220
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3+0+3+30
100+3
100+3
80+2
|156
103
103
82
|209.729 (2023)
192.628 (2022)
190.679 (2021)
192.000 (2020)
|340,08817
340,96052
286,37023
329,48781
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|210.038 (2023)
203.338 (2022)
193.213 (2021)
195.000 (2020)
|339,94625
335,66674
285,22692
327,38289
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+10
—
—
—
|52
—
—
—
|210.425 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|339,77309
—
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
90+3
|88
88
88
93
|211.658 (2023)
206.876 (2022)
196.421 (2021)
198.000 (2020)
|339,26301
333,98914
283,82102
325,86539
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|211.808 (2023)
207.883 (2022)
200.864 (2021)
— (2020)
|339,19191
333,48856
281,84059
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|213.531 (2023)
206.888 (2022)
198.969 (2021)
203.000 (2020)
|338,44484
333,98301
282,68353
323,40982
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|213.759 (2023)
209.285 (2022)
201.427 (2021)
204.000 (2020)
|338,34390
332,81610
281,58611
322,80106
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|214.433 (2023)
207.720 (2022)
197.773 (2021)
200.000 (2020)
|338,05037
333,56452
283,22923
324,90333
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Sağlık Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|214.652 (2023)
190.638 (2022)
184.631 (2021)
190.000 (2020)
|337,96359
342,00750
289,22932
330,43641
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|216.610 (2023)
208.405 (2022)
198.200 (2021)
205.000 (2020)
|337,13037
333,24204
283,03491
322,13045
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
—
—
|42
41
—
—
|217.404 (2023)
212.338 (2022)
— (2021)
— (2020)
|336,78920
331,40408
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+2+0
40+1
—
—
|52
41
—
—
|217.757 (2023)
208.752 (2022)
— (2021)
— (2020)
|336,64464
333,06915
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|218.699 (2023)
211.461 (2022)
198.883 (2021)
203.000 (2020)
|336,24204
331,81364
282,71551
323,40716
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3+0+3+25
100+3
100+3
120+3
|128
103
103
123
|219.178 (2023)
209.977 (2022)
200.158 (2021)
205.000 (2020)
|336,04042
332,50376
282,15857
322,46149
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4
|166
164
164
164
|219.596 (2023)
211.942 (2022)
200.903 (2021)
204.000 (2020)
|335,86812
331,58556
281,81730
322,78922
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
23+0
25+0
14+0
|22
23
25
14
|221.990 (2023)
215.805 (2022)
210.123 (2021)
208.000 (2020)
|334,87579
329,81177
277,88630
320,92775
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
70+2
60+2
—
|82
72
62
—
|222.742 (2023)
211.208 (2022)
205.419 (2021)
— (2020)
|334,54369
331,94419
279,85587
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|39+0+1+0+1
40+0
—
—
|40
40
—
—
|224.140 (2023)
229.767 (2022)
— (2021)
— (2020)
|333,98979
323,65076
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
42+0
47+0
42+0
|32
42
47
42
|224.905 (2023)
205.466 (2022)
218.764 (2021)
230.000 (2020)
|333,67158
334,64360
274,41737
309,99785
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|14+0+0+0+0
13+0
12+0
11+0
|14
13
12
11
|225.469 (2023)
219.423 (2022)
205.797 (2021)
211.000 (2020)
|333,44487
328,18439
279,70495
319,32255
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|18+0+0+0+0
12+0
—
—
|18
12
—
—
|226.402 (2023)
217.848 (2022)
— (2021)
— (2020)
|333,04263
328,87803
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|49+0+1+0+1
40+0
—
—
|50
40
—
—
|227.245 (2023)
261.781 (2022)
— (2021)
— (2020)
|332,69712
310,95649
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
76+0
68+0
102+0
|76
76
68
102
|227.363 (2023)
222.370 (2022)
205.269 (2021)
228.000 (2020)
|332,64647
326,86724
279,91633
311,31402
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|17+0+0+0+0
15+0
17+0
16+0
|17
15
17
16
|233.525 (2023)
230.904 (2022)
213.861 (2021)
217.000 (2020)
|330,21942
323,15665
276,37398
316,30855
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0
|51
42
42
34
|235.321 (2023)
245.914 (2022)
264.460 (2021)
280.000 (2020)
|329,49848
317,04175
258,19713
289,99459
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|11+0+0+0+0
11+0
10+0
10+0
|11
11
10
10
|238.503 (2023)
239.017 (2022)
217.821 (2021)
225.000 (2020)
|328,27743
319,80586
274,78833
312,68940
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|7+0+0+0+0
6+0
6+0
7+0
|7
6
6
7
|242.702 (2023)
239.599 (2022)
221.026 (2021)
229.000 (2020)
|326,65714
319,58203
273,49112
310,69966
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0+0+0+0
21+0
—
—
|15
21
—
—
|242.799 (2023)
274.609 (2022)
— (2021)
— (2020)
|326,62207
306,36565
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49+0+0+0+0
43+0
34+0
—
|49
43
34
—
|243.853 (2023)
259.816 (2022)
294.961 (2021)
— (2020)
|326,23274
311,67162
249,22709
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|13+0+0+0+0
14+0
13+0
12+0
|13
14
13
12
|246.549 (2023)
246.253 (2022)
225.929 (2021)
237.000 (2020)
|325,22577
316,90461
271,55008
307,04498
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+0+0+0
20+0
8+0
10+0
|12
20
8
10
|248.826 (2023)
266.103 (2022)
229.485 (2021)
263.000 (2020)
|324,39976
309,38897
270,19193
296,39385
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|63+0+0+0+0
60+0
—
—
|63
60
—
—
|249.816 (2023)
244.766 (2022)
— (2021)
— (2020)
|324,03219
317,48394
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|19+0+0+0+0
16+0
16+0
11+0
|19
16
16
11
|252.989 (2023)
265.229 (2022)
229.311 (2021)
242.000 (2020)
|322,89692
309,68754
270,25561
304,95859
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|51
51
51
51
|265.325 (2023)
293.483 (2022)
251.474 (2021)
253.000 (2020)
|318,56199
300,01672
262,37186
300,22116
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|54+0+0+0+0
46+0
51+0
51+0
|54
46
51
51
|265.406 (2023)
268.599 (2022)
281.023 (2021)
298.000 (2020)
|318,53543
308,49829
253,15287
283,66126
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|36+0+0+0+0
61+0
68+0
68+0
|36
61
68
68
|266.687 (2023)
264.764 (2022)
243.387 (2021)
267.000 (2020)
|318,11591
309,85952
265,14724
294,82519
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
38+0
9+0
25+0
|42
38
9
25
|270.783 (2023)
329.203 (2022)
235.209 (2021)
255.000 (2020)
|316,74681
289,26932
268,00409
299,45889
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|36+0+0+0+0
36+0
32+0
46+0
|36
36
32
46
|273.512 (2023)
263.194 (2022)
243.550 (2021)
263.000 (2020)
|315,84222
310,42743
265,09406
296,37990
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
68+0
—
|76
68
68
—
|274.293 (2023)
279.766 (2022)
312.917 (2021)
— (2020)
|315,59928
304,60512
244,39964
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
—
|51
51
51
—
|274.518 (2023)
294.824 (2022)
344.304 (2021)
— (2020)
|315,53303
299,58207
236,74297
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|54+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0
|54
51
42
42
|293.942 (2023)
292.868 (2022)
240.514 (2021)
264.000 (2020)
|309,43626
300,22564
266,12681
296,18461
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
60+0
—
—
|72
60
—
—
|297.622 (2023)
283.514 (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,35761
303,29954
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
27+0
27+0
27+0
|27
27
27
27
|300.042 (2023)
280.445 (2022)
259.906 (2021)
268.000 (2020)
|307,64953
304,37617
259,63747
294,43168
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|64+0+0+0+0
60+0
48+0
50+0
|64
60
48
50
|311.179 (2023)
328.075 (2022)
350.955 (2021)
330.000 (2020)
|304,49028
289,57801
235,16154
273,58299
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|50+0+0+0+0
42+0
29+0
—
|50
42
4
—
|313.029 (2023)
338.359 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|303,99191
286,69984
Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|38+0+0+0+0
40+0
29+0
30+0
|38
40
29
30
|318.471 (2023)
317.572 (2022)
305.097 (2021)
321.000 (2020)
|302,49035
292,57899
246,46660
276,32303
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|318.782 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|302,40707
—
—
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|32+0+0+0+0
28+0
23+0
9+0
|32
28
23
9
|321.643 (2023)
328.320 (2022)
283.767 (2021)
286.000 (2020)
|301,62383
289,50808
252,36521
287,77124
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|1
1
—
—
|322.868 (2023)
363.987 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|301,29187
279,98095
Dolmadı
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
37+0
37+0
35+0
|38
37
37
35
|325.101 (2023)
280.387 (2022)
274.843 (2021)
287.000 (2020)
|300,71081
304,39732
255,00685
287,54024
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0
|71
60
55
50
|328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)
|299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|67+0+0+0+0
66+0
57+0
49+0
|67
66
57
49
|336.425 (2023)
298.723 (2022)
269.403 (2021)
273.000 (2020)
|297,70532
298,33997
256,64933
292,66332
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
—
|80
80
80
—
|340.401 (2023)
371.526 (2022)
370.116 (2021)
— (2020)
|296,69267
278,14418
229,87821
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|82+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0
|82
76
68
76
|350.042 (2023)
353.853 (2022)
320.627 (2021)
335.000 (2020)
|294,32012
282,53505
242,41092
272,05891
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|16+0+0+0+0
11+0
10+0
5+0
|16
11
10
5
|356.901 (2023)
364.577 (2022)
389.749 (2021)
391.000 (2020)
|292,66596
279,84187
203,51263
257,55889
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|45+0+0+0+0
26+0
—
—
|45
26
—
—
|363.200 (2023)
425.092 (2022)
— (2021)
— (2020)
|291,18729
266,39310
—
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
9+0
34+0
17+0
|5
9
9
17
|363.469 (2023)
422.487 (2022)
Dolmadı (2021)
509.000 (2020)
|291,12153
266,92392
Dolmadı
234,37235
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
27+0
39+0
29+0
|38
27
32
29
|363.480 (2023)
360.457 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)
|291,12036
280,85058
Dolmadı
254,33054
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
70+0
60+0
62+0
|80
70
60
62
|365.566 (2023)
345.180 (2022)
315.916 (2021)
343.000 (2020)
|290,63726
284,81529
243,64214
269,80140
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|43+0+0+0+0
38+0
40+0
35+0
|43
38
40
35
|371.110 (2023)
349.913 (2022)
383.883 (2021)
405.000 (2020)
|289,36510
283,56911
220,75909
254,37047
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
—
—
—
|22
—
—
—
|374.292 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|288,65626
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
27+0
34+0
—
|34
27
34
—
|375.935 (2023)
356.444 (2022)
379.848 (2021)
— (2020)
|288,29116
281,86793
225,27159
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
16+0
17+0
20+0
|19
16
17
20
|378.702 (2023)
403.667 (2022)
378.239 (2021)
492.000 (2020)
|287,64607
270,82275
226,32556
237,20159
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
—
—
—
|34
—
—
—
|381.587 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|286,97998
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|387.468 (2023)
356.927 (2022)
— (2021)
— (2020)
|285,72125
281,74572
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
67+0
—
—
|72
67
—
—
|392.614 (2023)
408.335 (2022)
— (2021)
— (2020)
|284,61376
269,84677
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
27+0
27+0
20+0
|27
27
3
20
|393.339 (2023)
458.565 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)
|284,46590
260,06246
Dolmadı
230,12334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0
|68
68
68
68
|395.165 (2023)
411.415 (2022)
357.201 (2021)
295.000 (2020)
|284,07702
269,19546
233,59869
284,80170
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|46+0+0+0+0
47+0
38+0
—
|46
47
8
—
|395.403 (2023)
412.698 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|284,02586
268,92799
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|93+0+0+0+0
85+0
83+0
84+0
|93
85
83
84
|399.424 (2023)
412.744 (2022)
359.493 (2021)
401.000 (2020)
|283,18578
268,91803
233,03046
255,26815
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
66+0
59+0
|51
51
14
59
|401.338 (2023)
417.936 (2022)
Dolmadı (2021)
668.000 (2020)
|282,79085
267,83662
Dolmadı
211,76639
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|46+0+0+0+0
51+0
—
—
|46
51
—
—
|406.551 (2023)
418.730 (2022)
— (2021)
— (2020)
|281,69192
267,66941
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
51+0
51+0
|51
42
14
51
|409.939 (2023)
417.134 (2022)
Dolmadı (2021)
424.000 (2020)
|281,00680
268,00868
Dolmadı
250,19916
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|29+0+0+0+0
20+0
17+0
15+0
|29
20
9
15
|414.085 (2023)
375.456 (2022)
Dolmadı (2021)
540.000 (2020)
|280,17493
277,19575
Dolmadı
229,66309
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|9
2
2
2
|414.644 (2023)
332.289 (2022)
313.202 (2021)
311.000 (2020)
|280,06574
288,38686
244,32484
279,58828
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
5+0
—
—
|15
5
—
—
|420.780 (2023)
231.484 (2022)
— (2021)
— (2020)
|278,87217
322,92897
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0+0+0+0
22+0
25+0
—
|32
22
25
—
|425.741 (2023)
331.646 (2022)
293.833 (2021)
— (2020)
|277,91725
288,57924
249,54136
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
10+0
25+0
15+0
|19
10
—
15
|426.511 (2023)
426.209 (2022)
Dolmadı (2021)
559.000 (2020)
|277,77260
266,17942
Dolmadı
227,02346
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|51
51
51
51
|430.508 (2023)
265.422 (2022)
269.731 (2021)
286.000 (2020)
|277,02483
309,63286
256,54188
287,92868
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|22+0+0+0+0
18+0
17+0
10+0
|22
18
—
10
|434.372 (2023)
499.668 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)
|276,29985
253,22965
Dolmadı
232,05201
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|43+0+0+0+0
34+0
34+0
33+0
|43
34
34
33
|434.859 (2023)
393.371 (2022)
346.071 (2021)
388.000 (2020)
|276,21424
273,07062
236,32795
258,24806
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|85+0+0+0+0
85+0
76+0
68+0
|85
85
76
68
|450.636 (2023)
420.189 (2022)
365.907 (2021)
339.000 (2020)
|273,34201
267,38003
231,27761
270,96945
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
71+0
72+0
63+0
|72
71
37
63
|454.133 (2023)
489.629 (2022)
Dolmadı (2021)
472.000 (2020)
|272,72033
254,79980
Dolmadı
240,87222
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|77+0+0+0+0
68+0
59+0
51+0
|77
68
59
51
|464.329 (2023)
456.456 (2022)
351.662 (2021)
418.000 (2020)
|270,92918
260,44380
234,98863
251,52221
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
32+0
32+0
|25
25
21
32
|473.448 (2023)
426.981 (2022)
Dolmadı (2021)
394.000 (2020)
|269,36623
266,02049
Dolmadı
256,78504
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0
|76
76
68
76
|474.523 (2023)
314.090 (2022)
306.927 (2021)
348.000 (2020)
|269,18795
293,63680
245,98023
268,55342
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0
|60
51
20
51
|477.995 (2023)
470.142 (2022)
Dolmadı (2021)
499.000 (2020)
|268,60270
258,03915
Dolmadı
236,11462
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|59+0+0+0+0
59+0
59+0
51+0
|59
59
59
51
|492.068 (2023)
545.316 (2022)
352.649 (2021)
400.000 (2020)
|266,33240
246,63716
234,75145
255,42079
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|497.906 (2023)
521.622 (2022)
— (2021)
— (2020)
|265,40428
249,92036
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
43+0
—
—
|51
43
—
—
|503.948 (2023)
468.640 (2022)
— (2021)
— (2020)
|264,45273
258,29735
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0+0+0+0
17+0
20+0
20+0
|17
17
5
20
|515.802 (2023)
493.494 (2022)
Dolmadı (2021)
507.000 (2020)
|262,65046
254,20520
Dolmadı
234,74844
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
68+0
—
—
|68
68
—
—
|533.025 (2023)
542.585 (2022)
— (2021)
— (2020)
|260,14465
246,99429
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|45+0+0+0+0
20+0
13+0
9+0
|45
20
3
9
|534.580 (2023)
450.719 (2022)
Dolmadı (2021)
478.000 (2020)
|259,93060
261,46115
Dolmadı
239,76035
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|SAY
|13+0+0+0+0
28+0
56+0
56+0
|13
28
56
56
|543.866 (2023)
511.263 (2022)
389.822 (2021)
363.000 (2020)
|258,61434
251,12340
203,17070
264,45581
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
34+0
34+0
34+0
|34
34
9
34
|559.699 (2023)
526.650 (2022)
Dolmadı (2021)
412.000 (2020)
|256,45848
249,19972
Dolmadı
252,83830
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
1+0
—
—
|5
1
—
—
|560.617 (2023)
489.235 (2022)
— (2021)
— (2020)
|256,33515
254,86031
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|8+0+0+0+0
7+0
—
—
|8
7
—
—
|563.011 (2023)
601.503 (2022)
— (2021)
— (2020)
|256,02159
239,57308
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|47+0+0+0+0
47+0
60+0
51+0
|47
47
17
51
|571.143 (2023)
426.689 (2022)
Dolmadı (2021)
417.000 (2020)
|254,97770
266,07931
Dolmadı
251,77524
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0+0+0+0
34+0
34+0
—
|37
34
3
—
|585.942 (2023)
561.008 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|253,08160
244,55970
Dolmadı
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
47+0
42+0
34+0
|51
47
32
34
|588.338 (2023)
432.495 (2022)
Dolmadı (2021)
444.000 (2020)
|252,78483
264,92561
Dolmadı
246,13920
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|24+0+0+0+0
24+0
24+0
24+0
|24
24
24
24
|590.890 (2023)
414.419 (2022)
380.940 (2021)
486.000 (2020)
|252,44476
268,56534
224,36246
238,28852
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
34+0
34+0
—
|42
34
9
—
|592.828 (2023)
659.709 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|252,19573
233,20561
Dolmadı
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
25+0
34+0
—
|42
25
1
—
|597.945 (2023)
546.122 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|251,56749
246,53045
Dolmadı
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|11+0+0+0+0
—
—
—
|11
—
—
—
|600.595 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|251,23476
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
—
—
—
|9
—
—
—
|632.880 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|247,41885
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|67+0+0+0+0
68+0
53+0
—
|67
68
53
—
|694.658 (2023)
509.726 (2022)
367.537 (2021)
— (2020)
|240,81779
251,69221
230,76653
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|43+0+0+0+0
—
—
—
|43
—
—
—
|722.714 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|238,03197
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|55+0+0+0+0
40+0
29+0
29+0
|55
40
3
29
|775.777 (2023)
624.648 (2022)
Dolmadı (2021)
446.000 (2020)
|233,08419
236,94021
Dolmadı
245,67635
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|29+0+0+0+0
7+0
9+0
—
|29
7
3
—
|788.338 (2023)
503.962 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|231,99037
252,56442
Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
9+0
15+0
—
|15
9
1
—
|801.060 (2023)
526.626 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|230,86095
249,20409
Dolmadı
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|60+0+0+0+0
51+0
43+0
33+0
|60
51
43
33
|803.672 (2023)
307.644 (2022)
355.841 (2021)
345.000 (2020)
|230,62651
295,57287
233,96178
269,21451
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
34+0
—
—
|51
34
—
—
|1.106.191 (2023)
289.108 (2022)
— (2021)
— (2020)
|206,68984
301,46319
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
25+0
25+0
|25
25
25
25
|1.111.598 (2023)
329.051 (2022)
324.050 (2021)
429.000 (2020)
|206,27939
289,31020
241,58425
249,14366
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|85+0+0+0+0
76+0
71+0
62+0
|85
76
71
62
|1.168.172 (2023)
384.472 (2022)
318.852 (2021)
324.000 (2020)
|201,89912
275,05978
242,87664
275,52041
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
51+0
37+0
—
|53
51
37
—
|1.492.659 (2023)
391.395 (2022)
346.602 (2021)
— (2020)
|163,31938
273,50641
236,20604
—