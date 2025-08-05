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DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ SIRALAMALARI 2025: DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar ÖSYM tarafından duyurulacak 2025 DGS taban puanlarına odaklandı. Ön lisans mezunlarının lisans bölümlerine geçiş yapabilmeleri adına gerekli sıralamalar ve kontenjan bilgilerini merakla bekliyor. Tercih sürecinde adayların listelerini oluşturabilmeleri adına güncel başarı puanları ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Peki, 2025 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile dikey geçiş bölümleri ve tüm detaylar...