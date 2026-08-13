Trend Galeri Trend Yaşam DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

2026 DGS sonuçlarının ardından adaylar, DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Ön lisans mezunları, lisans programlarına geçiş için gerekli puanları ve tercih şartlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile güncel kontenjan ve taban puan bilgileri adaylarla paylaşılacak.Peki, 2026 DGS taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 18:47
DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gözü tercih kılavuzuna çevriliyor. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Mühendislik gibi bölümlere geçişte geçerli olacak DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar merak ediliyor. 2026 DGS tercih sürecine ilişkin detayların kılavuzla birlikte netleşmesi bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

2026 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Ağustos itibarıyla adayların erişimine sunuluyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından gözler doğrudan 2026-DGS Tercih Kılavuzu'na çevriliyor.

Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM henüz 2026 DGS Tercih Kılavuzu'nu erişime açmadı.

DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS TABAN PUANLARI 2025

Yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler kılavuz yayımlandıktan sonra netleşecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI;

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 303,82388
305,42129
311,03273
306,18474		 305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Fransızca) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 337,29859
331,84043
362,68866
349,74251		 337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 332,43807
327,84697
346,06031
333,15075		 341,83957
329,28886
354,96725
342,93166
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 328,06018
327,22205

 328,06018
327,22205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 325,11956
327,05539
334,48901
328,85		 332,93238
329,84719
338,89396
344,97939
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 324,7109
322,33473
330,17649
321,49086		 340,04693
324,94653
334,59412
336,27429
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 323,10916
326,95745
329,66157
326,63744		 324,51968
336,31514
342,56959
337,88013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 321,82433
312,30859
332,63764
 321,82433
313,03893
334,02646
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
5		 2
2
3
5		 321,14679
321,89138
318,85376
316,07078		 323,02626
323,73891
320,99955
320,02784
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 321,0663
320,27761
336,07426
324,42596		 321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Gemlik) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 320,9445
313,92795
324,19539
315,70191		 327,51704
315,59848
343,73297
321,46115
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 319,3975
326,55019
328,26754
 319,3975
326,55019
328,26754
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 316,97774
310,68185

 316,97774
311,90978
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 316,43193
315,54869
318,64478
314,28901		 325,41859
323,85878
332,50984
325,46154
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,42729
323,47436
326,43313
331,76561		 316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
3		 3
3
2
3		 316,35283
322,91424
327,29056
322,02051		 319,28477
331,52183
336,45419
322,49821
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 315,87283
320,0053
327,40183
319,27034		 317,67711
322,66177
332,35093
330,78257
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 315,52884
314,85615
319,42397
 315,56669
318,9661
319,56116
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 315,45298
319,44536
325,05311
320,33843		 315,87814
323,96594
328,70504
344,73941
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 315,42252
313,16429
324,60347
315,90302		 325,5772
314,67965
330,7332
338,74505
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 315,34984
310,10664
318,11532
316,00713		 324,99696
310,25982
345,78864
321,29545
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 315,16312
309,91644
328,82626
 315,16312
309,91644
328,82626
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,61343
335,06446
320,34528
329,87011		 314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,56356
311,55066
321,49829
321,30656		 314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 314,556
321,3001
318,22974
314,65568		 331,18683
327,86931
333,93814
329,50527
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,04143
322,66016
326,12883
338,99092		 314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,83814
311,95132
318,7113
322,89714		 313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 312,81844
318,26022
324,09461
313,89026		 321,03865
324,23437
336,72122
321,20439
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,40456
317,74039
325,36272
315,91164		 312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
2
4		 2
3
2
4		 312,34586
311,71916
323,49673
318,63036		 312,44714
313,06598
348,22557
319,86072
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 312,0088
311,03359
313,44173
 312,0088
311,03359
313,44173
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,00326
314,25702
324,0146
322,2542		 312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
1
1		 2
3
1
1		 311,90061
313,84242
328,60605
327,12794		 311,96319
314,25177
328,60605
327,12794
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,76933
316,36773
327,19591
316,17653		 319,45033
317,40845
328,95097
322,03975
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,63029
311,00913
325,0939
322,03201		 311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,56963
316,10281
320,6093
314,79246		 311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,48803
314,40458
320,0641
315,12124		 327,6295
314,80238
323,00234
324,38885
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,30977
311,16906
321,73287
313,58158		 318,64117
317,27761
327,28933
336,74237
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,70833
312,87554
320,59303
316,75266		 310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk (Çarşamba) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 310,52308
312,3918
319,77405
319,03078		 312,16139
320,85877
329,51435
327,72332
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,25415
313,41675
319,5364
325,24224		 310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,20453
316,89665
323,03088
323,99683		 310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 310,12267


 310,12267
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,05298
320,47182
336,88977
332,37735		 310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,04906
311,60355
316,61046
325,06887		 310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 310,04299
316,38845
324,20671
315,85463		 320,20013
317,56699
334,88925
322,54344
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,93548
314,65496
317,28765
313,16567		 342,48732
317,2549
329,64737
318,53652
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,84348
314,27359
319,67016
314,7734		 315,78805
318,24323
323,85052
319,46093
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,57911
313,90501
319,65992
319,81545		 309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,53767
317,28172
321,73178
333,50903		 309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 309,36337
310,01373
322,28578
315,98011		 310,11305
313,77291
323,70693
318,22974
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,21824
310,62384
320,78843
313,65071		 313,85346
313,14735
326,06111
319,34237
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
5		 2
3
3
5		 309,2068
315,87965
318,83688
314,74888		 310,06993
318,99403
321,19943
319,16521
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,01865
312,83996
321,09723
317,30158		 309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 308,85481
313,49022
320,45573
318,14093		 314,58693
316,85774
327,65221
333,89964
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 308,80831
313,67285
318,07049
315,60546		 309,56185
317,41806
339,52687
320,15133
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,76395
313,56647
318,83622
320,96983		 308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,73887
314,19476
321,97541
318,29882		 308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 308,7091
310,7684
317,65168
313,47959		 312,23097
313,33357
327,84216
321,49738
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,70002
319,39842
326,51863
325,77758		 308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
 2
2
3
 308,69476
312,18845
316,96872
 310,48086
317,24941
317,97258
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 308,61062
313,9351
318,77498
313,51245		 309,52979
326,95745
320,47021
315,05401
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 308,35351
310,88839
316,36435
312,60127		 315,97794
312,60222
329,99107
322,91933
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 308,3398
309,40699

 308,3398
310,52341
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,83607
318,80392
324,47872
321,41377		 307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,77517
310,07659
315,14442
312,2519		 310,01081
311,00774
315,81193
323,58867
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,73565
315,74281
318,36422
320,485		 307,73565
315,74281
318,36422
320,485
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,71859
310,56619
315,9698
312,54115		 308,84738
311,93734
316,58001
315,63934
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
 2
2
3
 307,60581
310,19535
316,74002
 307,60809
314,43527
325,94876
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
5		 2
3
3
5		 307,48608
311,66627
316,35877
312,91873		 308,05682
326,31591
318,05103
313,87853
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,26267
310,52576
315,70603
311,964		 311,89874
313,42847
316,48488
313,24629
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
5		 2
2
3
5		 306,65779
309,32964
314,84082
312,02599		 306,83528
310,24524
322,4248
327,27934
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,509
306,9295
309,82968
313,26222		 306,509
306,9295
309,82968
313,26222
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,39511
308,88545
316,11407
311,72839		 306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,16595
305,83344
311,53301
313,18011		 306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 306,02358


 306,02358
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 305,93045
303,03947

 305,93045
306,10861
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,85978
304,87178
310,95063
311,57068		 305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
1		 1
2
1
1		 305,57496
307,76078
327,31599
318,92586		 305,57496
308,3347
327,31599
318,92586
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

4		 2
2

4		 305,23404
306,65585

269,88401		 305,99842
307,40401

277,23558
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 305,22682
309,60989
309,12426
 305,22682
311,38228
314,84173
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 304,91884
299,04283

 304,91884
299,04283
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,41991
309,27564
314,16915
314,20901		 304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
4		 1
2
2
4		 304,24439
308,95912
311,40666
305,46788		 304,24439
311,41357
314,84601
310,48608
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
4		 1
2
2
4		 304,24292
305,54664
310,68392
306,99499		 304,24292
306,6506
313,4577
310,13089
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,00153
304,06898
314,39735
310,995		 304,00153
304,06898
314,39735
310,995
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 303,82388
305,42129
311,03273
306,18474		 305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

2		 1
1

2		 303,77088
305,75147

310,69928		 303,77088
305,75147

310,9625
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 302,78693


 302,78693
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
3		 1
2
2
3		 302,12118
300,63772
306,13181
304,71457		 302,12118
302,90802
306,93356
307,56819
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 302,07467
302,92824

 303,88595
306,03873
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 301,30409
305,31398
311,26904
309,16694		 306,30231
307,20047
314,45743
310,13698
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 301,2674
303,24006

 303,20738
304,92619
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 301,19212
306,8947
311,39782
308,93299		 301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 301,18558
303,1838
309,53273
308,09843		 301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 301,1129
302,20224
313,46593
307,87626		 301,1129
302,20224
313,46593
308,28212
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 301,02548
307,35837
308,8563
 308,54271
309,57952
313,05358
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 300,88416
302,26312
305,18805
 308,79894
303,66892
308,83382
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 300,84543
297,398
304,30737
303,39539		 300,84543
297,398
304,30737
304,5554
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 300,7259
304,75381
309,406
308,51519		 300,7259
304,75381
309,406
308,51519
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 300,57269
301,17998
304,72595
301,9973		 300,57269
301,17998
305,97305
305,45782
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 300,54257
301,81543
308,12355
305,21763		 300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 299,89152
303,07127

 299,89152
303,07127
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
1

 2
1

 299,34201
307,76378

 303,83657
307,76378
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 299,27967
299,38049
302,91002
 299,27967
300,46386
303,48993
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 298,62084
306,62281
309,19849
311,5941		 298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
2		 1
2
1
2		 298,20621
296,26035
304,27461
302,49596		 298,20621
298,90672
304,27461
307,11582
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 297,34803


 297,34803
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 297,23406


 297,23406
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 297,20683
296,23367
304,04567
298,63899		 297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
1
2		 2
2
1
2		 297,01637
297,95309
308,05019
296,61031		 298,09674
300,61468
308,05019
298,7165
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 296,77504


 297,41206
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 296,29189
299,41788
303,19939
303,25471		 301,6002
301,15977
306,38847
312,11014
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2		 2
2
2
2		 295,97233
300,56429
301,61511
301,09377		 300,99176
304,97198
308,63124
301,29115
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 295,86843
301,26195
303,805
305,58555		 295,86843
301,26195
303,81149
308,62599
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 295,78988
299,62672
305,69167
303,41468		 298,70023
300,24131
305,79373
308,56568
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 295,74901
302,91449
307,56223
309,7338		 295,74901
302,91449
307,56223
311,68815
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 295,57919
294,48865
303,54418
304,43481		 295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 295,20209


 295,20209
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 294,90785
296,06711
303,98254
301,14746		 294,90785
296,06711
303,98254
302,13762
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 294,7593
308,71141

 297,2541
310,31535
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 294,45157
299,61624
304,02344
299,63479		 294,45157
299,61624
304,02344
306,68983
DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 298,05229
297,83163

 298,05229
297,83163
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 286,55736
273,98914

 289,93968
277,56335
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 348,47661
301,75436
304,69675
308,52273		 348,47661
301,75436
304,69675
308,52273
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 334,73779
306,30898

 343,94045
311,64542
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 329,87587
296,30539
305,11485
304,89838		 329,87587
296,30539
305,11485
304,89838
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 328,82838
304,95715
304,44107
296,28186		 328,82838
304,95715
304,44107
296,28186
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
8		 3
3
5
8		 325,90061
310,66741
316,01097
311,56299		 327,48399
330,98546
319,86113
326,46258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 321,81561
313,55876
324,70241
312,69515		 329,9672
318,86927
349,02792
332,11485
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,99087
304,46161
308,39423
317,93283		 320,99087
304,46161
308,39423
317,93283
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
 1
1
2
 320,82629
333,21118
306,02372
 320,82629
333,21118
322,75113
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,6156
304,97955
314,47897
310,33768		 320,6156
304,97955
314,47897
310,33768
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 320,49474
319,77837
322,90157
312,66837		 343,08936
331,46568
327,64677
322,35462
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 319,30902
313,71422
322,72369
316,76623		 328,18467
321,18073
344,38686
331,55515
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 317,84891
296,6998
311,7315
 317,84891
296,6998
311,7315
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 7
7
6
6		 317,78263
307,37144
314,97378
310,84434		 332,50025
326,28162
327,73027
324,79465
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,76426
301,62713
312,07774
300,48631		 316,76426
301,62713
312,07774
300,48631
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 315,00244
304,68558
307,71643
311,66126		 315,00244
304,68558
322,31472
311,66126
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,78169
301,19279
309,33439
300,39423		 314,78169
301,19279
309,33439
300,39423
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
11		 4
4
5
11		 314,3975
314,15133
320,94758
308,74667		 316,57807
319,00331
339,40589
327,57106
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 314,32926


 333,18207
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,94868
299,05967
314,30319
310,88307		 313,94868
299,05967
314,30319
310,88307
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 313,82942
315,35058
315,92918
313,532		 328,41391
337,95928
325,26707
325,54733
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,78977
320,73008
315,79963
310,15952		 313,78977
320,73008
315,79963
310,15952
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 313,44001
310,07422
318,40011
308,49934		 331,19831
319,08259
336,31367
334,24607
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 7
7
6
6		 313,35686
310,68595
316,13505
313,30219		 334,65428
339,05335
342,60271
316,87132
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,07434
321,8412
318,33224
302,88415		 313,07434
321,8412
318,33224
302,88415
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 311,83644
307,52085
305,14031
308,62399		 311,83644
307,52085
311,79769
308,62399
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 311,77555
304,35776
308,35069
301,89502		 322,60356
318,97478
330,31994
315,56488
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 311,53556
306,99325
313,89531
310,29046		 323,68673
324,60043
331,56177
325,38969
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
15		 7
7
10
15		 311,38091
306,5573
314,1729
305,25438		 322,53996
324,99331
329,76572
327,4669
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
14		 7
7
8
14		 310,74797
307,11273
309,00541
303,47219		 319,56464
312,96721
317,34197
314,37484
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
15		 7
7
10
15		 309,68111
304,07642
313,17439
308,3769		 337,64589
309,13587
327,1414
318,06818
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
8		 4
4
5
8		 309,48747
307,76582
319,1435
307,32397		 328,47266
314,8592
328,80812
337,04703
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,33059
302,51329
324,81549
313,68931		 309,33059
302,51329
324,81549
313,68931
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,24561
297,77441
313,90473
305,05488		 309,24561
297,77441
313,90473
305,05488
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,189
301,15508
316,13868
311,19615		 309,189
301,15508
316,13868
311,19615
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 309,13759
306,74504
309,83239
306,07714		 334,5258
312,91191
334,33294
328,04936
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,97274
300,24979
308,43056
305,99398		 308,97274
300,24979
308,43056
305,99398
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,94686
320,74882
317,71928
315,03029		 308,94686
320,74882
317,71928
315,03029
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 308,87676
298,20249

 308,87676
298,20249
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 308,39536
306,46612
322,32059
305,75157		 335,82812
309,71979
349,85142
338,37492
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,9985
342,18128
346,61441
322,11632		 307,9985
342,18128
346,61441
322,11632
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
10		 3
3
5
10		 307,78691
308,88895
315,81549
304,32961		 313,0559
312,9687
319,91936
320,78419
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Ankara) SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 307,54475
310,0733
317,57272
304,78945		 321,61704
323,41105
323,88922
311,20188
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 307,13587
309,70031
316,79882
309,7825		 315,25563
322,26314
327,10124
321,91109
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 306,85091
304,88127
309,53019
307,65314		 321,62447
314,68344
321,22228
314,96297
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 306,61312
303,0223

 306,61312
303,0223
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 306,33489
301,54199
313,24401
306,29307		 311,75405
305,98604
324,81496
326,16772
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
11		 5
5
5
11		 305,87323
306,55084
316,1163
305,99133		 321,82556
316,53665
331,37084
319,96035
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
2
 4
4
2
 305,70231
305,3269
307,9487
 310,59401
317,04677
311,09908
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,68946
295,72495
295,45491
304,62562		 305,68946
295,72495
295,45491
304,62562
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 305,2332
302,78793
310,21654
305,67541		 337,52543
322,50975
335,65986
316,10302
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 305,1118
303,36256
309,32326
306,39887		 311,64934
307,36291
316,01706
309,50025
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,90578
303,13814
313,6908
307,49865		 304,90578
303,13814
313,6908
307,49865
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 304,82683
307,96007
314,33097
310,51973		 325,97381
329,09539
331,9315
345,80142
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 304,76893
303,24532
310,74508
 304,76893
303,24532
310,74508
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 304,65997
302,18272
300,10223
305,35304		 304,65997
302,18272
300,10223
307,72768
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 304,42188
304,89339
313,97868
302,5633		 308,16457
309,40149
318,67008
310,06815
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 304,20457
298,52398
302,15665
 304,20457
298,52398
302,15665
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 303,86861
293,90795

 303,86861
293,90795
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 303,81134
302,39119
310,021
302,95389		 310,11752
304,76127
317,51888
305,20601
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
8		 7
7
5
8		 303,79962
302,91122
310,37395
303,66868		 326,15654
316,07891
317,74463
310,09439
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
13		 7
7
10
13		 303,70364
303,93629
310,48729
303,77748		 322,01147
325,89286
327,75043
320,29359
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,62897
301,39821
311,77654
299,20847		 303,62897
301,39821
311,77654
299,20847
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,60348
302,35187
312,76335
309,16706		 303,60348
302,35187
312,76335
309,16706
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,58047
303,15584
307,43814
304,9703		 303,58047
303,15584
307,43814
304,9703
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 303,27959
301,20736
305,44116
299,96149		 325,80074
317,25576
343,28041
310,13841
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,19991
301,76295
303,65964
305,04887		 303,19991
301,76295
303,65964
305,04887
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 302,96912
302,41705
309,34876
305,72219		 302,96912
302,41705
309,34876
305,72219
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 302,87146
322,88091
312,79573
 302,87146
322,88091
312,79573
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 302,77305
302,3789
310,6153
301,26068		 302,77305
302,3789
310,6153
301,26068
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 302,69778
300,04177
303,0097
300,49672		 323,93529
306,27045
324,36067
322,72815
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 302,69197
314,56401
316,59265
300,54536		 302,69197
314,56401
316,59265
300,54536
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 302,63005
307,27359
299,95963
 302,63005
307,27359
299,95963
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 302,58293
301,66412
307,93719
307,33821		 319,40182
324,17554
322,92695
312,50477
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 302,49555
304,34698
307,61724
308,76957		 302,49555
304,34698
307,61724
308,76957
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 302,39146
301,28735
306,11441
304,83738		 317,6389
309,18085
331,69811
315,7777
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 301,84313
298,2164
306,34236
305,54157		 301,84313
298,2164
306,34236
305,54157
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 301,71745
303,10122
307,67078
303,63239		 316,56782
317,37694
327,05321
319,78859
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
15		 7
7
10
15		 301,49654
299,77329
303,83038
300,83972		 309,87568
312,74791
325,74289
314,92404
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 301,49448
301,70819
305,5173
302,75401		 327,70063
311,3005
330,61256
320,66222
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 301,30843
301,85372
304,49152
302,61721		 321,70798
314,98961
319,41041
308,46318
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 301,25617
298,45337

 301,25617
298,45337
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 301,18047
272,6228

 301,18047
272,6228
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 300,90008
301,82021
303,57518
300,88336		 300,90008
301,82021
303,57518
300,88336
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 300,80624
301,59224
304,20238
301,20708		 329,50099
308,35207
312,30464
319,37379
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 300,42473
300,21898
301,42065
304,56393		 320,38278
306,23944
328,87823
314,76253
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
15		 7
7
10
15		 300,21973
298,60099
302,0929
298,83152		 325,92547
304,06088
319,19397
314,22183
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
15		 7
7
10
15		 300,20559
301,71127
303,3145
299,21565		 317,23933
315,3826
323,67577
316,27382
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 300,0959
299,69853
306,06653
301,29474		 305,17799
305,98269
324,40129
315,92757
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 299,88768


 299,88768
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 299,74504
300,91124
305,0925
301,52245		 304,27534
310,87476
316,10767
317,05323
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 299,57502
294,5356
304,56707
297,58553		 299,57502
294,5356
304,56707
297,58553
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 299,56238
299,66759
306,89264
303,38634		 306,91794
309,13395
334,38802
316,77471
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
2
 5
5
2
 299,51994
303,44882
308,10021
 308,0619
306,82015
308,90806
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
3
 6
6
3
 299,45374
297,44053
302,376
 306,95537
301,22161
305,98407
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
8		 6
5
5
8		 299,191
304,89619
308,33763
306,76601		 322,55721
314,42454
321,34394
332,66521
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
11		 4
4
5
11		 298,93268
300,92621
306,95038
298,28981		 325,80111
305,03236
325,25987
317,37414
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
3

9		 7
3

9		 298,56702
306,21139

304,03163		 312,26087
322,98606

329,78436
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 298,42533
301,23407
300,33755
300,44004		 314,12035
316,05088
326,13483
321,8171
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 298,27423
299,2545
309,32865
303,20152		 313,76365
305,20066
335,34271
317,45936
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 298,26295
305,65967
313,05036
307,01833		 322,54526
319,54079
331,71603
319,44567
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 298,05229
297,83163

 298,05229
297,83163
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 297,83706


 297,83706
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 297,77123
294,66213
301,80316
296,90245		 313,40566
297,93652
306,91769
298,58187
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 297,71537
303,08836
307,10569
301,76087		 310,82781
323,66797
318,31113
312,52558
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Besni) SAY 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 297,63465


 298,8477
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 297,47956
301,7529
300,61535
299,13169		 314,9515
314,48464
328,50355
322,91787
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 297,39671
303,90856
309,56068
300,59783		 297,39671
303,90856
309,56068
300,59783
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 297,36738
296,80404
301,36817
298,46619		 315,19895
305,25855
311,51875
311,07624
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 297,30399
286,12404
310,77399
302,36192		 297,30399
286,12404
310,77399
302,36192
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 297,29654
299,31013
304,66
300,70501		 308,44703
303,11827
312,35397
306,07575
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 297,27428
295,25833
297,95086
298,21475		 297,27428
295,25833
298,90775
299,85462
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 297,21582
296,26561
303,1492
300,15716		 305,84278
302,89622
304,76599
301,25258
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 297,14611
298,10692
301,94737
297,40277		 314,95858
321,52831
311,07506
299,57936
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 297,13615
296,91223
300,35055
299,37277		 303,75568
308,74053
304,41036
321,68156
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 297,11139
291,58126

 297,11139
291,58126
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
4
4		 6
6
4
4		 297,00599
298,94635
306,63459
303,22758		 304,01662
310,08104
312,47517
310,55797
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 296,91281
299,49879
307,27332
302,82681		 304,01309
309,82555
323,21684
342,86637
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 7
7
10
12		 296,65837
296,85864
299,55038
297,89232		 322,12925
309,09896
318,67844
323,93811
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 296,58601
294,81217
310,04272
296,42421		 296,58601
294,81217
310,04272
296,42421
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Akyazı) SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 296,44779
297,97033
304,22183
298,68421		 302,45876
305,86562
310,22827
308,87247
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 296,29373
299,30684
300,98639
301,17042		 308,99434
310,20962
313,037
306,81042
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 296,25833


 302,37237
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 296,05373
295,8406
299,2119
298,04275		 298,77162
306,28224
302,07406
312,04417
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 296,0271
297,3645
301,23283
298,51709		 316,10728
312,71337
318,00768
316,40722
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 295,89015
297,1385
303,88138
300,45055		 320,34516
301,74315
308,90582
306,2042
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 295,75106
294,89146
299,29965
296,93408		 308,2842
315,09742
317,62591
314,74273
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 295,74642
298,02941
303,101
299,61729		 337,33533
306,94673
323,11287
319,77576
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 295,7277
297,03513
305,13934
299,00538		 306,75009
302,23538
330,34124
302,06363
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 295,67252
296,06904
301,36028
297,97873		 303,0839
300,05575
305,74433
308,8696
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 295,42709
296,70904
300,14683
297,34473		 296,86403
302,44765
304,64532
305,65439
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 7
7
6
6		 295,02162
297,5307
307,81272
305,18424		 300,51635
310,75559
326,24997
311,10287
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 294,94012
294,32592

 303,7741
300,26601
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Piraziz) SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
11		 7
7
10
11		 294,93443
294,99057
298,35367
299,34256		 324,60605
300,1599
318,44287
314,50276
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 294,91386
298,39126
305,43919
297,57107		 309,55924
302,18675
312,85627
310,23393
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 294,90008
300,18289
306,15879
305,49397		 307,00703
305,80732
333,05027
322,78542
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 294,75812
301,19539
302,54675
298,92239		 299,27603
309,08699
314,94561
303,3901
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
4
4		 6
6
4
4		 294,61194
294,46106
306,77666
303,54115		 301,07705
300,24173
330,40852
312,29915
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 294,58961
297,30941
299,6115
298,48877		 335,46561
312,94376
317,12379
314,13222
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7


 7


 294,43246


 332,52232
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 294,28836
296,34452
299,37689
297,55522		 310,47214
323,27569
315,4426
307,97035
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 294,19461
298,6283
299,47808
299,04917		 310,46213
325,49039
311,53351
309,15313
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 294,05376
297,57932
300,09271
299,69399		 310,30337
314,55347
323,56234
343,58369
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 293,96728
296,17
301,53689
302,60103		 305,87322
329,88362
326,16309
313,59769
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 293,8019
295,68889
300,17956
296,95264		 301,52316
300,92707
325,38123
302,91506
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 293,72596
294,7423
299,6129
299,86978		 305,23283
301,58718
324,34394
318,5225
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
14		 7
7
10
14		 293,72345
295,9941
300,60304
298,07324		 303,96634
304,39261
305,44861
310,64026
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5

 5
5

 293,45617
294,57523

 308,92387
296,58553
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 293,38003
293,74595
301,99603
298,19271		 293,38003
293,74595
301,99603
298,19271
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
6		 6
6
5
6		 293,24765
298,7971
301,01336
299,67667		 302,52701
302,04922
310,67573
308,53346
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 293,18294
296,23613
299,05877
297,68275		 300,01976
302,86935
307,68378
303,83604
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 293,10996
295,09984
300,74895
298,2426		 297,04984
311,53224
314,70166
303,95315
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 7
7
5
5		 292,63593
297,33797
300,44303
297,75186		 328,34419
308,99415
305,26105
309,40438
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 292,59347
295,56241
298,80304
296,67843		 316,24431
310,97776
321,5559
306,56972
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 292,55846
293,55435
308,13886
 292,55846
293,55435
308,13886
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 292,43772
297,44667
292,62678
304,06359		 292,43772
297,44667
292,62678
304,06359
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 292,20944
295,30463
299,79704
299,38501		 300,80455
307,46825
340,57027
315,2641
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 292,20656
295,04364
298,95107
296,50405		 298,23922
300,42123
316,55191
298,38225
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 292,20376
294,33416
298,68067
296,3893		 296,73723
300,12443
313,7828
298,43542
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 292,19568
299,77596
304,17329
 292,19568
299,77596
304,17329
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 291,97327
293,08866

 291,97327
293,08866
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 291,86079
294,73152
299,44841
296,97344		 294,1018
296,17666
322,82735
301,90627
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 291,81119
295,21249
298,32699
296,71711		 329,93714
298,36058
307,54973
304,51246
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 291,79313
295,56443
303,50635
304,48478		 291,79313
295,56443
303,50635
304,48478
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 291,78791
290,98924
296,99962
293,40134		 291,78791
290,98924
296,99962
293,65869
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 291,72731


 291,72731
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
3
 6
6
3
 291,66223
294,52937
299,0302
 293,03365
299,94162
308,9379
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 291,54691
293,83799
298,93465
295,79271		 292,86782
294,30377
313,52966
296,67432
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 291,48163
294,11795
298,81299
296,7532		 293,71525
294,5476
323,32637
302,89133
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 291,29544
297,7337
301,1439
297,99048		 293,11637
304,45358
318,55179
332,7036
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 290,98226
295,74424
297,88177
 290,98226
295,74424
297,88177
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
3
 7
7
3
 290,91877
294,54983
298,78389
 292,35357
295,58381
299,34244
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 290,81806
291,40178
298,64259
292,56861		 290,81806
291,40178
298,64259
293,07585
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 290,80034
292,87017
297,3556
293,77587		 290,80034
292,87017
297,44418
294,05762
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
4		 2
1
2
4		 290,60868
289,04778
305,82547
294,27466		 292,73338
289,04778
312,90302
295,59712
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 290,36801
293,03618
297,77855
295,24798		 290,36801
293,03618
297,77855
295,24798
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 289,84976
291,4986
296,62493
292,78725		 289,84976
291,4986
296,62493
292,78725
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 289,24762
292,30051
298,18889
308,05032		 289,24762
292,30051
298,18889
308,05032
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 288,34654
290,92884
294,22381
291,75879		 288,34654
290,92884
294,22381
291,75879
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 287,19878
292,07741
300,18048
290,42187		 287,19878
292,07741
300,18048
290,42187
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
4
4		 1
1
4
4		 286,76375
289,04001
289,11536
291,97084		 286,76375
289,04001
294,946
296,92631
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5		 4
4
5
5		 286,58713
289,73575
293,49018
297,51081		 291,57686
293,66835
304,12006
302,41343
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 286,55736
273,98914

 289,93968
277,56335
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 286,18254
286,74604
288,33421
 291,64202
293,08777
296,81456
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 4
4
4
3		 284,80509
289,65789
294,53237
292,38721		 291,3188
294,96587
297,84265
292,96347
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
6		 4
4
5
6		 284,49751
278,4642
289,13106
288,703		 289,09326
289,16255
295,86337
292,85053
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 283,82138
289,51312
291,79669
293,02553		 283,82138
289,51312
291,79669
293,02553
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 282,2126
283,39369
285,97447
 292,05929
290,66254
295,78087
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
3

 4
3

 280,12939
275,74389

 289,06684
282,47856
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
3
4		 1
1
3
4		 277,90217
276,72654
278,04544
286,04021		 277,90217
276,72654
283,02306
290,44702
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 277,58418
272,03542
289,38035
288,07676		 286,85191
280,32691
292,60295
290,58107
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 277,33646
284,21575
291,10526
290,36346		 285,69193
290,61377
296,68401
293,60595
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 276,64019
285,5682
278,04339
 276,64019
285,5682
278,04339
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3
2
3		 2
3
2
3		 275,82636
268,73426
288,57553
283,36054		 277,2306
283,06968
289,9803
286,83419
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 275,79266
273,14654
287,08805
291,97435		 275,79266
273,14654
287,08805
291,97435
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 274,94352
280,7806
284,64202
287,24981		 287,70037
283,52925
289,47191
288,0624
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
3
2		 1
1
3
2		 272,7216
289,08251
283,25298
286,39698		 272,7216
289,08251
302,95981
288,82238
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
 4
4
5
 272,08645
270,0637
274,52448
 293,26283
281,06206
284,95056
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
4		 4
4
5
4		 272,04295
292,04098
291,26083
292,6273		 290,77438
295,61996
296,08138
293,9706
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
 2
3
3
 271,64256
274,21946
287,36295
 288,23028
287,74724
295,84361
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 271,07234
269,37614

 275,9162
276,81993
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
1
1		 2
2
1
1		 270,26874
283,79955
285,58402
289,94236		 281,10746
287,28074
285,58402
289,94236
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
8		 4
4
6
8		 270,19736
267,02359
278,26258
279,51752		 286,88087
273,09202
285,97115
286,91517
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
 1
2
1
 269,03979
260,46851
281,07743
 269,03979
265,70291
281,07743
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
4		 4
4
5
4		 268,60476
283,18094
287,02013
291,13574		 285,72656
289,99884
306,01943
296,32877
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 268,5074
277,79442
283,37929
290,73002		 284,2119
282,68633
294,41343
292,78506
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2		 2
2
2
2		 268,15558
285,94375
280,90762
284,8858		 279,65787
286,18275
285,49115
287,80794
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5		 4
4
5
5		 268,13426
276,78849
286,42376
291,22645		 287,19031
282,57159
294,3386
301,8288
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 267,93224
275,05869

 270,29706
276,26468
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
4		 4
4
5
4		 267,66459
276,96859
277,7219
287,6159		 284,65895
286,08561
291,18735
292,63723
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 4
4
3
3		 266,71031
281,74657
274,77855
293,7532		 275,75691
290,09112
278,88212
294,13317
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 266,679
276,48345

 279,75944
277,87101
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5		 4
4
5
5		 266,13141
272,33543
278,37158
288,42616		 268,08288
288,21569
284,90149
297,52807
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 264,96008


 269,67693
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 264,76004
269,25622

 271,04721
272,36223
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
 3
2
2
 264,56788
278,98301
287,48637
 275,58384
281,28191
289,5651
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 263,74039
258,58821

 268,80966
264,0509
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
3
6
7		 4
3
6
7		 263,23586
278,37969
282,57934
280,92349		 267,53135
285,90798
289,85027
291,39434
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 263,11408
266,00756
287,73649
285,61205		 282,9937
275,78442
295,30731
287,63573
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 262,4041
270,22583
283,23574
287,83636		 271,70994
275,14702
286,57517
289,04613
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 262,36431
277,68663
279,65065
 282,42458
280,24979
283,53894
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 262,34627
291,0422
287,88344
 269,4497
294,69172
302,15467
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 4
4
3
3		 262,31907
272,23015
282,74489
290,97212		 290,24461
280,43558
292,23245
291,94238
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 262,24785


 278,78064
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 261,01917
271,90286
276,40549
287,13625		 279,87767
274,59891
278,25631
292,38934
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 260,52996


 260,52996
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 259,62945


 278,88444
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
 3
3
2
 259,19328
267,39117
277,12685
 260,91378
273,69697
277,98477
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 259,04006
254,69335

 270,78598
261,80756
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 4
4
4
3		 258,59899
259,05821
278,99897
276,66887		 271,60868
262,91865
286,83584
280,1071
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5		 4
4
5
5		 258,01463
275,78308
287,20041
287,91607		 285,22321
289,15986
295,36611
290,72688
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 257,58731
278,87097

 271,79484
294,89744
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 257,22975
275,34671
282,60444
 285,57221
285,7868
289,27432
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 256,84357
267,8711
274,4065
 256,87085
268,77596
275,83577
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3

 3
3

 256,39868
262,98874

 261,65065
272,0887
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
3
4
4		 1
3
4
4		 255,45841
265,70779
272,49355
280,06842		 255,45841
267,67499
281,85163
281,40971
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
3
3
3		 254,85385
263,50896
282,39354
280,10464		 261,76823
280,34129
285,75862
282,52316
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 254,80497
265,2545
269,04497
283,2169		 282,31946
270,89771
273,88711
290,47908
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 254,36566
277,95914
286,75695
290,07047		 282,06495
288,86044
293,20093
294,10071
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
3
3
3		 253,89828
271,76088
274,02893
284,42793		 262,72748
273,23871
281,58993
285,75189
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
 4
4
4
 252,82585
264,77536
270,15738
 264,50596
269,89877
282,28843
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 252,63857


 264,61079
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 252,46596
279,28311

 273,52932
291,21367
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
1
1		 3
3
1
1		 251,5848
264,24951
276,93517
281,43204		 260,39125
267,1306
276,93517
281,43204
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
1		 1
2
1
1		 251,43605
248,52287
276,6699
280,32756		 251,43605
259,39867
276,6699
280,32756
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
3
3		 2
1
3
3		 250,22516
280,435
276,12129
280,00741		 282,24797
280,435
286,80107
284,49914
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
3
3
3		 249,22188
262,71641
271,79791
281,41168		 259,22588
265,72903
282,14267
283,3795
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3

 3
3

 248,94864
265,83592

 252,40991
272,26328
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3

 2
3

 247,89414
264,90901

 250,02686
267,64491
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 247,73448
247,38109

 255,2793
250,64595
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 246,62404
289,16366
269,37789
 246,62404
289,16366
269,37789
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1

 2
1

 244,84654
258,40205

 245,26402
258,40205
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 244,46721
254,47398

 244,8287
256,1631
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 243,58011
266,36873

 245,22724
268,34148
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
2		 3
2
2
2		 242,95402
240,22532
277,43936
277,72186		 249,79896
246,62308
292,93194
281,03526
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 242,04032


 259,21593
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
2		 2
3
3
2		 238,2935
262,61531
269,96295
275,03578		 241,76456
270,7157
275,51358
275,38746
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 235,39637


 235,39637
DGS TABAN PUANLARI 2026: ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?
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