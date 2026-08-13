DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|303,82388
305,42129
311,03273
306,18474
|305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Fransızca)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
|337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|332,43807
327,84697
346,06031
333,15075
|341,83957
329,28886
354,96725
342,93166
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|328,06018
327,22205
—
—
|328,06018
327,22205
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|325,11956
327,05539
334,48901
328,85
|332,93238
329,84719
338,89396
344,97939
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|324,7109
322,33473
330,17649
321,49086
|340,04693
324,94653
334,59412
336,27429
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|323,10916
326,95745
329,66157
326,63744
|324,51968
336,31514
342,56959
337,88013
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|321,82433
312,30859
332,63764
—
|321,82433
313,03893
334,02646
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
5
|2
2
3
5
|321,14679
321,89138
318,85376
316,07078
|323,02626
323,73891
320,99955
320,02784
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
|321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Gemlik)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|320,9445
313,92795
324,19539
315,70191
|327,51704
315,59848
343,73297
321,46115
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|319,3975
326,55019
328,26754
—
|319,3975
326,55019
328,26754
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|316,97774
310,68185
—
—
|316,97774
311,90978
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|316,43193
315,54869
318,64478
314,28901
|325,41859
323,85878
332,50984
325,46154
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
|316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
3
|3
3
2
3
|316,35283
322,91424
327,29056
322,02051
|319,28477
331,52183
336,45419
322,49821
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|315,87283
320,0053
327,40183
319,27034
|317,67711
322,66177
332,35093
330,78257
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|315,52884
314,85615
319,42397
—
|315,56669
318,9661
319,56116
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|315,45298
319,44536
325,05311
320,33843
|315,87814
323,96594
328,70504
344,73941
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|315,42252
313,16429
324,60347
315,90302
|325,5772
314,67965
330,7332
338,74505
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|315,34984
310,10664
318,11532
316,00713
|324,99696
310,25982
345,78864
321,29545
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|315,16312
309,91644
328,82626
—
|315,16312
309,91644
328,82626
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
|314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
|314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|314,556
321,3001
318,22974
314,65568
|331,18683
327,86931
333,93814
329,50527
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
|314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
|313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|312,81844
318,26022
324,09461
313,89026
|321,03865
324,23437
336,72122
321,20439
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
|312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
2
4
|2
3
2
4
|312,34586
311,71916
323,49673
318,63036
|312,44714
313,06598
348,22557
319,86072
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|312,0088
311,03359
313,44173
—
|312,0088
311,03359
313,44173
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
|312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
1
1
|2
3
1
1
|311,90061
313,84242
328,60605
327,12794
|311,96319
314,25177
328,60605
327,12794
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,76933
316,36773
327,19591
316,17653
|319,45033
317,40845
328,95097
322,03975
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
|311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
|311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,48803
314,40458
320,0641
315,12124
|327,6295
314,80238
323,00234
324,38885
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,30977
311,16906
321,73287
313,58158
|318,64117
317,27761
327,28933
336,74237
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
|310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
|Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Çarşamba)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|310,52308
312,3918
319,77405
319,03078
|312,16139
320,85877
329,51435
327,72332
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
|310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
|310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|310,12267
–
–
–
|310,12267
–
–
–
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
|310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
|310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|310,04299
316,38845
324,20671
315,85463
|320,20013
317,56699
334,88925
322,54344
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,93548
314,65496
317,28765
313,16567
|342,48732
317,2549
329,64737
318,53652
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,84348
314,27359
319,67016
314,7734
|315,78805
318,24323
323,85052
319,46093
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
|309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
|309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|309,36337
310,01373
322,28578
315,98011
|310,11305
313,77291
323,70693
318,22974
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,21824
310,62384
320,78843
313,65071
|313,85346
313,14735
326,06111
319,34237
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
5
|2
3
3
5
|309,2068
315,87965
318,83688
314,74888
|310,06993
318,99403
321,19943
319,16521
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
|309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|308,85481
313,49022
320,45573
318,14093
|314,58693
316,85774
327,65221
333,89964
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|308,80831
313,67285
318,07049
315,60546
|309,56185
317,41806
339,52687
320,15133
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
|308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
|308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|308,7091
310,7684
317,65168
313,47959
|312,23097
313,33357
327,84216
321,49738
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
|308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
–
|2
2
3
–
|308,69476
312,18845
316,96872
—
|310,48086
317,24941
317,97258
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|308,61062
313,9351
318,77498
313,51245
|309,52979
326,95745
320,47021
315,05401
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|308,35351
310,88839
316,36435
312,60127
|315,97794
312,60222
329,99107
322,91933
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|308,3398
309,40699
—
—
|308,3398
310,52341
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
|307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,77517
310,07659
315,14442
312,2519
|310,01081
311,00774
315,81193
323,58867
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,73565
315,74281
318,36422
320,485
|307,73565
315,74281
318,36422
320,485
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,71859
310,56619
315,9698
312,54115
|308,84738
311,93734
316,58001
315,63934
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
–
|2
2
3
–
|307,60581
310,19535
316,74002
—
|307,60809
314,43527
325,94876
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
5
|2
3
3
5
|307,48608
311,66627
316,35877
312,91873
|308,05682
326,31591
318,05103
313,87853
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,26267
310,52576
315,70603
311,964
|311,89874
313,42847
316,48488
313,24629
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
5
|2
2
3
5
|306,65779
309,32964
314,84082
312,02599
|306,83528
310,24524
322,4248
327,27934
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,509
306,9295
309,82968
313,26222
|306,509
306,9295
309,82968
313,26222
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
|306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
|306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|306,02358
–
–
–
|306,02358
–
–
–
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|305,93045
303,03947
—
—
|305,93045
306,10861
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
|305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
1
|1
2
1
1
|305,57496
307,76078
327,31599
318,92586
|305,57496
308,3347
327,31599
318,92586
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
4
|2
2
–
4
|305,23404
306,65585
—
269,88401
|305,99842
307,40401
—
277,23558
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|305,22682
309,60989
309,12426
—
|305,22682
311,38228
314,84173
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|304,91884
299,04283
—
—
|304,91884
299,04283
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
|304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
4
|1
2
2
4
|304,24439
308,95912
311,40666
305,46788
|304,24439
311,41357
314,84601
310,48608
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
4
|1
2
2
4
|304,24292
305,54664
310,68392
306,99499
|304,24292
306,6506
313,4577
310,13089
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,00153
304,06898
314,39735
310,995
|304,00153
304,06898
314,39735
310,995
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|303,82388
305,42129
311,03273
306,18474
|305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
2
|1
1
–
2
|303,77088
305,75147
—
310,69928
|303,77088
305,75147
—
310,9625
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|302,78693
–
–
–
|302,78693
–
–
–
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
3
|1
2
2
3
|302,12118
300,63772
306,13181
304,71457
|302,12118
302,90802
306,93356
307,56819
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|302,07467
302,92824
—
—
|303,88595
306,03873
—
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|301,30409
305,31398
311,26904
309,16694
|306,30231
307,20047
314,45743
310,13698
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|301,2674
303,24006
—
—
|303,20738
304,92619
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
|301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
|301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|301,1129
302,20224
313,46593
307,87626
|301,1129
302,20224
313,46593
308,28212
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|301,02548
307,35837
308,8563
—
|308,54271
309,57952
313,05358
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|300,88416
302,26312
305,18805
—
|308,79894
303,66892
308,83382
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|300,84543
297,398
304,30737
303,39539
|300,84543
297,398
304,30737
304,5554
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|300,7259
304,75381
309,406
308,51519
|300,7259
304,75381
309,406
308,51519
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|300,57269
301,17998
304,72595
301,9973
|300,57269
301,17998
305,97305
305,45782
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
|300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|299,89152
303,07127
—
—
|299,89152
303,07127
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
1
–
–
|2
1
–
–
|299,34201
307,76378
—
—
|303,83657
307,76378
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|299,27967
299,38049
302,91002
—
|299,27967
300,46386
303,48993
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
|298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
2
|1
2
1
2
|298,20621
296,26035
304,27461
302,49596
|298,20621
298,90672
304,27461
307,11582
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|297,34803
–
–
–
|297,34803
–
–
–
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|297,23406
–
–
–
|297,23406
–
–
–
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
|297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
1
2
|2
2
1
2
|297,01637
297,95309
308,05019
296,61031
|298,09674
300,61468
308,05019
298,7165
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|296,77504
–
–
–
|297,41206
–
–
–
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|296,29189
299,41788
303,19939
303,25471
|301,6002
301,15977
306,38847
312,11014
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|2
2
2
2
|295,97233
300,56429
301,61511
301,09377
|300,99176
304,97198
308,63124
301,29115
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|295,86843
301,26195
303,805
305,58555
|295,86843
301,26195
303,81149
308,62599
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|295,78988
299,62672
305,69167
303,41468
|298,70023
300,24131
305,79373
308,56568
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|295,74901
302,91449
307,56223
309,7338
|295,74901
302,91449
307,56223
311,68815
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
|295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|295,20209
–
–
–
|295,20209
–
–
–
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|294,90785
296,06711
303,98254
301,14746
|294,90785
296,06711
303,98254
302,13762
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|294,7593
308,71141
—
—
|297,2541
310,31535
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|294,45157
299,61624
304,02344
299,63479
|294,45157
299,61624
304,02344
306,68983