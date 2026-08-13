Trend Galeri Trend Yaşam DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri ayım başladı. Böylece adaylar merakla DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversite kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki "2026 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, hangi bölüm kaç puan istiyor?" İşte yayımlanacak ÖSYM tercih kılavuzu ve detayları...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:19
DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonrası sonuçlar için beklenen gün geldi. Bugün ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile hem sonuçlar hem de tercih detayları netleşecek. Böylece DGS taban puan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri adayların yakın takibinde yer aldı.

DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

2026 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Ağustos itibarıyla adayların erişimine sunuluyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından gözler doğrudan 2026-DGS Tercih Kılavuzu'na çevriliyor.

Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM henüz 2026 DGS Tercih Kılavuzu'nu erişime açmadı.

DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

DGS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR 2026

2026 yılı DGS taban puanları, bu yıl yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Dolayısıyla adaylar, bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak.

2025 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

DGS HUKUK PUAN TABLOSU

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 303,82388
305,42129
311,03273
306,18474		 305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Fransızca) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 337,29859
331,84043
362,68866
349,74251		 337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 332,43807
327,84697
346,06031
333,15075		 341,83957
329,28886
354,96725
342,93166
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 328,06018
327,22205

 328,06018
327,22205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 325,11956
327,05539
334,48901
328,85		 332,93238
329,84719
338,89396
344,97939
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 324,7109
322,33473
330,17649
321,49086		 340,04693
324,94653
334,59412
336,27429
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 323,10916
326,95745
329,66157
326,63744		 324,51968
336,31514
342,56959
337,88013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 321,82433
312,30859
332,63764
 321,82433
313,03893
334,02646
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
5		 2
2
3
5		 321,14679
321,89138
318,85376
316,07078		 323,02626
323,73891
320,99955
320,02784
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 321,0663
320,27761
336,07426
324,42596		 321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Gemlik) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 320,9445
313,92795
324,19539
315,70191		 327,51704
315,59848
343,73297
321,46115
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 319,3975
326,55019
328,26754
 319,3975
326,55019
328,26754
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 316,97774
310,68185

 316,97774
311,90978
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 316,43193
315,54869
318,64478
314,28901		 325,41859
323,85878
332,50984
325,46154
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,42729
323,47436
326,43313
331,76561		 316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
3		 3
3
2
3		 316,35283
322,91424
327,29056
322,02051		 319,28477
331,52183
336,45419
322,49821
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 315,87283
320,0053
327,40183
319,27034		 317,67711
322,66177
332,35093
330,78257
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 315,52884
314,85615
319,42397
 315,56669
318,9661
319,56116
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 315,45298
319,44536
325,05311
320,33843		 315,87814
323,96594
328,70504
344,73941
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 315,42252
313,16429
324,60347
315,90302		 325,5772
314,67965
330,7332
338,74505
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 315,34984
310,10664
318,11532
316,00713		 324,99696
310,25982
345,78864
321,29545
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 315,16312
309,91644
328,82626
 315,16312
309,91644
328,82626
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,61343
335,06446
320,34528
329,87011		 314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,56356
311,55066
321,49829
321,30656		 314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 314,556
321,3001
318,22974
314,65568		 331,18683
327,86931
333,93814
329,50527
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,04143
322,66016
326,12883
338,99092		 314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,83814
311,95132
318,7113
322,89714		 313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 312,81844
318,26022
324,09461
313,89026		 321,03865
324,23437
336,72122
321,20439
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,40456
317,74039
325,36272
315,91164		 312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
2
4		 2
3
2
4		 312,34586
311,71916
323,49673
318,63036		 312,44714
313,06598
348,22557
319,86072
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 312,0088
311,03359
313,44173
 312,0088
311,03359
313,44173
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,00326
314,25702
324,0146
322,2542		 312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
1
1		 2
3
1
1		 311,90061
313,84242
328,60605
327,12794		 311,96319
314,25177
328,60605
327,12794
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,76933
316,36773
327,19591
316,17653		 319,45033
317,40845
328,95097
322,03975
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,63029
311,00913
325,0939
322,03201		 311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,56963
316,10281
320,6093
314,79246		 311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,48803
314,40458
320,0641
315,12124		 327,6295
314,80238
323,00234
324,38885
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 311,30977
311,16906
321,73287
313,58158		 318,64117
317,27761
327,28933
336,74237
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,70833
312,87554
320,59303
316,75266		 310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk (Çarşamba) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 310,52308
312,3918
319,77405
319,03078		 312,16139
320,85877
329,51435
327,72332
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,25415
313,41675
319,5364
325,24224		 310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,20453
316,89665
323,03088
323,99683		 310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 310,12267


 310,12267
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,05298
320,47182
336,88977
332,37735		 310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 310,04906
311,60355
316,61046
325,06887		 310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 310,04299
316,38845
324,20671
315,85463		 320,20013
317,56699
334,88925
322,54344
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,93548
314,65496
317,28765
313,16567		 342,48732
317,2549
329,64737
318,53652
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,84348
314,27359
319,67016
314,7734		 315,78805
318,24323
323,85052
319,46093
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,57911
313,90501
319,65992
319,81545		 309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,53767
317,28172
321,73178
333,50903		 309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 309,36337
310,01373
322,28578
315,98011		 310,11305
313,77291
323,70693
318,22974
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 309,21824
310,62384
320,78843
313,65071		 313,85346
313,14735
326,06111
319,34237
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
5		 2
3
3
5		 309,2068
315,87965
318,83688
314,74888		 310,06993
318,99403
321,19943
319,16521
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,01865
312,83996
321,09723
317,30158		 309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 308,85481
313,49022
320,45573
318,14093		 314,58693
316,85774
327,65221
333,89964
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 308,80831
313,67285
318,07049
315,60546		 309,56185
317,41806
339,52687
320,15133
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,76395
313,56647
318,83622
320,96983		 308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,73887
314,19476
321,97541
318,29882		 308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 308,7091
310,7684
317,65168
313,47959		 312,23097
313,33357
327,84216
321,49738
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,70002
319,39842
326,51863
325,77758		 308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
 2
2
3
 308,69476
312,18845
316,96872
 310,48086
317,24941
317,97258
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 308,61062
313,9351
318,77498
313,51245		 309,52979
326,95745
320,47021
315,05401
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
8		 3
3
4
8		 308,35351
310,88839
316,36435
312,60127		 315,97794
312,60222
329,99107
322,91933
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 308,3398
309,40699

 308,3398
310,52341
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692		 307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,83607
318,80392
324,47872
321,41377		 307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,77517
310,07659
315,14442
312,2519		 310,01081
311,00774
315,81193
323,58867
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 307,73565
315,74281
318,36422
320,485		 307,73565
315,74281
318,36422
320,485
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,71859
310,56619
315,9698
312,54115		 308,84738
311,93734
316,58001
315,63934
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
 2
2
3
 307,60581
310,19535
316,74002
 307,60809
314,43527
325,94876
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
5		 2
3
3
5		 307,48608
311,66627
316,35877
312,91873		 308,05682
326,31591
318,05103
313,87853
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
10		 3
3
4
10		 307,26267
310,52576
315,70603
311,964		 311,89874
313,42847
316,48488
313,24629
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
5		 2
2
3
5		 306,65779
309,32964
314,84082
312,02599		 306,83528
310,24524
322,4248
327,27934
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,509
306,9295
309,82968
313,26222		 306,509
306,9295
309,82968
313,26222
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,39511
308,88545
316,11407
311,72839		 306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,16595
305,83344
311,53301
313,18011		 306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 306,02358


 306,02358
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2

 1
2

 305,93045
303,03947

 305,93045
306,10861
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,85978
304,87178
310,95063
311,57068		 305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
1		 1
2
1
1		 305,57496
307,76078
327,31599
318,92586		 305,57496
308,3347
327,31599
318,92586
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

4		 2
2

4		 305,23404
306,65585

269,88401		 305,99842
307,40401

277,23558
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 305,22682
309,60989
309,12426
 305,22682
311,38228
314,84173
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 304,91884
299,04283

 304,91884
299,04283
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,41991
309,27564
314,16915
314,20901		 304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
4		 1
2
2
4		 304,24439
308,95912
311,40666
305,46788		 304,24439
311,41357
314,84601
310,48608
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
4		 1
2
2
4		 304,24292
305,54664
310,68392
306,99499		 304,24292
306,6506
313,4577
310,13089
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,00153
304,06898
314,39735
310,995		 304,00153
304,06898
314,39735
310,995
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 303,82388
305,42129
311,03273
306,18474		 305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

2		 1
1

2		 303,77088
305,75147

310,69928		 303,77088
305,75147

310,9625
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 302,78693


 302,78693
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
3		 1
2
2
3		 302,12118
300,63772
306,13181
304,71457		 302,12118
302,90802
306,93356
307,56819
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 302,07467
302,92824

 303,88595
306,03873
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 301,30409
305,31398
311,26904
309,16694		 306,30231
307,20047
314,45743
310,13698
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 301,2674
303,24006

 303,20738
304,92619
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 301,19212
306,8947
311,39782
308,93299		 301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 301,18558
303,1838
309,53273
308,09843		 301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 301,1129
302,20224
313,46593
307,87626		 301,1129
302,20224
313,46593
308,28212
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 301,02548
307,35837
308,8563
 308,54271
309,57952
313,05358
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 300,88416
302,26312
305,18805
 308,79894
303,66892
308,83382
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 300,84543
297,398
304,30737
303,39539		 300,84543
297,398
304,30737
304,5554
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 300,7259
304,75381
309,406
308,51519		 300,7259
304,75381
309,406
308,51519
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 300,57269
301,17998
304,72595
301,9973		 300,57269
301,17998
305,97305
305,45782
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 300,54257
301,81543
308,12355
305,21763		 300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 299,89152
303,07127

 299,89152
303,07127
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
1

 2
1

 299,34201
307,76378

 303,83657
307,76378
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
 1
2
2
 299,27967
299,38049
302,91002
 299,27967
300,46386
303,48993
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 298,62084
306,62281
309,19849
311,5941		 298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
2		 1
2
1
2		 298,20621
296,26035
304,27461
302,49596		 298,20621
298,90672
304,27461
307,11582
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 297,34803


 297,34803
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 297,23406


 297,23406
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 297,20683
296,23367
304,04567
298,63899		 297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
1
2		 2
2
1
2		 297,01637
297,95309
308,05019
296,61031		 298,09674
300,61468
308,05019
298,7165
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 296,77504


 297,41206
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 296,29189
299,41788
303,19939
303,25471		 301,6002
301,15977
306,38847
312,11014
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2		 2
2
2
2		 295,97233
300,56429
301,61511
301,09377		 300,99176
304,97198
308,63124
301,29115
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 295,86843
301,26195
303,805
305,58555		 295,86843
301,26195
303,81149
308,62599
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
4		 2
2
2
4		 295,78988
299,62672
305,69167
303,41468		 298,70023
300,24131
305,79373
308,56568
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 295,74901
302,91449
307,56223
309,7338		 295,74901
302,91449
307,56223
311,68815
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 295,57919
294,48865
303,54418
304,43481		 295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 295,20209


 295,20209
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 294,90785
296,06711
303,98254
301,14746		 294,90785
296,06711
303,98254
302,13762
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 294,7593
308,71141

 297,2541
310,31535
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 294,45157
299,61624
304,02344
299,63479		 294,45157
299,61624
304,02344
306,68983
DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör