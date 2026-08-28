DGS TABAN PUANLARI 2026 | ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanları nasıl, nereden sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların heyecanla beklediği 2026-DGS Tercih Kılavuzu ve Kontenjan Listesi yayımlandı. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden alınmaya başlanırken, adaylar kılavuzdaki bilgileri incelemeye başladı. Peki, "2026 DGS taban puanları ve kontenjanları nasıl, nereden sorgulanır? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)2026 Program Kodu: 104010122
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|364,28093
|364,28093
|2024
|1
|1
|350,34829
|350,34829
|2023
|1
|1
|360,99567
|360,99567
|2022
|1
|1
|354,07918
|354,07918
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)2026 Program Kodu: 109610137
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|358,90794
|358,90794
|2024
|1
|1
|355,54065
|355,54065
|2023
|1
|1
|354,21521
|354,21521
|2022
|2
|2
|339,49884
|341,32849
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 105810068
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|358,35989
|359,16879
|2024
|2
|2
|338,24212
|339,51880
|2023
|2
|2
|353,53532
|355,94648
|2022
|3
|3
|332,39476
|337,63328
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 101111022
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|357,10131
|362,80631
|2024
|2
|2
|341,89197
|343,51572
|2023
|2
|2
|346,91765
|347,36055
|2022
|4
|4
|335,80082
|348,80010
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 104111694
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|356,48949
|356,65196
|2024
|2
|2
|338,51225
|340,39978
|2023
|2
|2
|343,49610
|344,75586
|2022
|3
|3
|328,12658
|332,20106
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 200510437
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|354,61838
|354,61838
|2024
|1
|1
|344,71344
|344,71344
|2023
|1
|1
|354,66258
|354,66258
|2022
|1
|1
|335,89955
|335,89955
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101110581
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|354,12245
|354,69546
|2024
|2
|2
|336,95528
|344,14427
|2023
|2
|2
|341,08050
|346,49636
|2022
|4
|4
|325,10725
|328,09106
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 103110442
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|353,97761
|367,00889
|2024
|2
|2
|332,34068
|335,43482
|2023
|2
|2
|347,71910
|354,31458
|2022
|5
|5
|329,55610
|341,73714
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 203510022
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|353,82531
|353,82531
|2024
|1
|1
|333,64421
|333,64421
|2023
|1
|1
|348,68883
|348,68883
|2022
|1
|1
|331,20802
|331,20802
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 209110065
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|353,71600
|353,71600
|2024
|1
|1
|324,25063
|324,25063
|2023
|1
|1
|340,62393
|340,62393
|2022
|–
|–
|–
|–
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 206100633
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|351,85588
|351,85588
|2024
|1
|1
|338,15562
|338,15562
|2023
|1
|1
|343,78159
|343,78159
|2022
|1
|1
|340,47811
|340,47811
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 104410207
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|351,02388
|354,48768
|2024
|2
|2
|342,85327
|344,59667
|2023
|2
|2
|347,10850
|355,80488
|2022
|6
|6
|329,83386
|346,13470
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107210508
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|350,99073
|353,51567
|2024
|2
|2
|345,63073
|350,73158
|2023
|2
|2
|348,79497
|356,08879
|2022
|3
|3
|338,86275
|341,94679
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 104110624
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|350,74637
|353,10437
|2024
|2
|2
|341,64435
|342,49920
|2023
|2
|2
|355,41833
|359,84041
|2022
|4
|4
|336,56866
|360,67037
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 201110183
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|349,33364
|349,33364
|2024
|1
|1
|332,02303
|332,02303
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 206010318
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|349,16450
|349,16450
|2024
|1
|1
|334,14385
|334,14385
|2023
|1
|1
|345,54810
|345,54810
|2022
|1
|1
|325,04086
|325,04086
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107290207
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|349,15416
|349,63601
|2024
|2
|2
|337,22435
|337,90287
|2023
|2
|2
|347,53903
|348,45720
|2022
|3
|3
|333,95917
|340,75415
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 105690865
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|348,02919
|350,30891
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 110010032
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|347,60543
|350,19571
|2024
|2
|2
|334,63325
|336,99757
|2023
|3
|3
|342,69597
|349,25666
|2022
|5
|5
|322,73690
|341,03277
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202511174
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|347,47527
|347,47527
|2024
|1
|1
|333,52946
|333,52946
|2023
|1
|1
|342,45417
|342,45417
|2022
|1
|1
|334,08496
|334,08496
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 111610661
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|346,30032
|346,59675
|2024
|2
|2
|338,59574
|343,17386
|2023
|2
|2
|350,52186
|352,15826
|2022
|6
|6
|331,33187
|334,47024
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202411042
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|345,66960
|345,66960
|2024
|1
|1
|334,41128
|334,41128
|2023
|1
|1
|337,17978
|337,17978
|2022
|1
|1
|321,11432
|321,11432
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 112410379
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|344,11453
|349,03210
|2024
|2
|2
|329,51844
|330,76492
|2023
|3
|3
|338,68734
|341,03157
|2022
|8
|8
|317,67356
|343,41211
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 102910701
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|343,81607
|344,37686
|2024
|2
|2
|323,31228
|333,37617
|2023
|2
|2
|331,92835
|334,67012
|2022
|5
|5
|304,54347
|336,84494
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 209510222
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|343,00540
|343,00540
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 100711046
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|342,65720
|348,36163
|2024
|2
|2
|329,84711
|335,79832
|2023
|3
|3
|332,07814
|340,56891
|2022
|5
|5
|312,86823
|322,39617
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109710693
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|341,46663
|343,56899
|2024
|2
|2
|329,22508
|335,98763
|2023
|2
|2
|329,54732
|330,47065
|2022
|5
|5
|321,70614
|335,02432
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 200690573
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|339,70711
|339,70711
|2024
|1
|1
|331,82342
|331,82342
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108810305
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|339,28866
|354,89544
|2024
|3
|3
|327,39531
|339,49458
|2023
|4
|4
|330,01969
|332,69084
|2022
|9
|9
|310,33019
|323,84113
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 105490025
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|339,23094
|344,13251
|2024
|2
|2
|331,68112
|342,06498
|2023
|2
|2
|339,95380
|341,41422
|2022
|4
|4
|327,81960
|335,66695
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103810171
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|339,02221
|342,77927
|2024
|2
|2
|329,26178
|335,56205
|2023
|3
|3
|331,55730
|333,26193
|2022
|6
|6
|313,88143
|317,05470
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 203010309
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|338,82355
|338,82355
|2024
|1
|1
|325,96381
|325,96381
|2023
|1
|1
|331,83371
|331,83371
|2022
|1
|1
|328,41263
|328,41263
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 203210149
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|338,73354
|338,73354
|2024
|1
|1
|329,77956
|329,77956
|2023
|1
|1
|334,56431
|334,56431
|2022
|1
|1
|322,38711
|322,38711
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 200611391
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|338,38350
|338,38350
|2024
|1
|1
|334,41009
|334,41009
|2023
|1
|1
|333,26982
|333,26982
|2022
|1
|1
|324,95252
|324,95252
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 206511277
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|338,16833
|338,16833
|2024
|1
|1
|327,77705
|327,77705
|2023
|1
|1
|326,75239
|326,75239
|2022
|1
|1
|324,42781
|324,42781
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 209110027
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|337,79915
|337,79915
|2024
|1
|1
|325,27628
|325,27628
|2023
|1
|1
|329,05040
|329,05040
|2022
|1
|1
|314,12599
|314,12599
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 207650956
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|337,53111
|337,53111
|2024
|1
|1
|325,60954
|325,60954
|2023
|1
|1
|322,02311
|322,02311
|2022
|1
|1
|315,70141
|315,70141
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102410190
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|337,38599
|344,42958
|2024
|2
|2
|327,00677
|327,94871
|2023
|3
|3
|329,33715
|346,06696
|2022
|5
|5
|310,17672
|321,67870
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 200190095
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|336,53545
|336,53545
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 209510014
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|335,94945
|335,94945
|2024
|1
|1
|324,54119
|324,54119
|2023
|1
|1
|326,70500
|326,70500
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 208450875
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|335,83696
|335,83696
|2024
|1
|1
|323,59280
|323,59280
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910294
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|335,44541
|349,31307
|2024
|3
|3
|327,78205
|332,82825
|2023
|4
|4
|336,26074
|343,86500
|2022
|8
|8
|313,12355
|325,64322
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 210301739
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|335,04090
|335,04090
|2024
|1
|1
|320,43036
|320,43036
|2023
|1
|1
|326,21689
|326,21689
|2022
|–
|–
|–
|–
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106210353
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|334,88442
|344,74312
|2024
|2
|2
|321,90937
|335,94879
|2023
|2
|2
|329,88506
|332,63206
|2022
|6
|6
|299,13536
|317,68842
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 105761137
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|334,49360
|338,89040
|2024
|2
|2
|326,32205
|327,17909
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 210301753
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|334,32325
|334,32325
|2024
|1
|1
|324,05402
|324,05402
|2023
|1
|1
|329,75157
|329,75157
|2022
|–
|–
|–
|–
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 200210316
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|333,88755
|333,88755
|2024
|1
|1
|327,28357
|327,28357
|2023
|1
|1
|331,98792
|331,98792
|2022
|1
|1
|320,83944
|320,83944
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 201990481
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|333,55976
|333,55976
|2024
|1
|1
|318,43671
|318,43671
|2023
|1
|1
|320,99537
|320,99537
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 202710129
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|333,52725
|333,52725
|2024
|1
|1
|326,19539
|326,19539
|2023
|1
|1
|325,01960
|325,01960
|2022
|1
|1
|318,62389
|318,62389
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108911205
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|333,35477
|345,86677
|2024
|3
|3
|317,43087
|317,77613
|2023
|3
|3
|317,92366
|318,05829
|2022
|6
|6
|297,28212
|339,56327
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 208450838
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|333,25850
|333,25850
|2024
|1
|1
|327,80765
|327,80765
|2023
|1
|1
|338,43056
|338,43056
|2022
|1
|1
|320,53645
|320,53645
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 209410075
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|332,73848
|332,73848
|2024
|1
|1
|309,99602
|309,99602
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107410348
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|332,33788
|359,08815
|2024
|3
|3
|323,63893
|338,21715
|2023
|3
|3
|318,53584
|322,25808
|2022
|6
|6
|298,44268
|328,63232
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 102590510
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|332,13178
|336,96612
|2024
|3
|3
|322,81882
|329,71822
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102710263
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|330,73925
|334,29363
|2024
|3
|3
|325,72653
|333,91374
|2023
|3
|3
|325,66144
|331,75065
|2022
|6
|6
|307,82336
|321,23451
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107090290
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|330,53742
|332,83018
|2024
|3
|3
|313,76547
|315,28841
|2023
|3
|3
|309,81570
|316,61929
|2022
|6
|6
|293,59251
|299,02347
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 209310040
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|330,37821
|330,37821
|2024
|1
|1
|318,13828
|318,13828
|2023
|1
|1
|317,69097
|317,69097
|2022
|1
|1
|311,07412
|311,07412
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 207650970
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|330,29285
|330,29285
|2024
|1
|1
|318,60465
|318,60465
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 201790176
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|330,15783
|330,15783
|2024
|1
|1
|327,79325
|327,79325
|2023
|1
|1
|317,74215
|317,74215
|2022
|1
|1
|309,53527
|309,53527
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 209410043
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|329,68607
|329,68607
|2024
|1
|1
|317,05983
|317,05983
|2023
|1
|1
|328,74653
|328,74653
|2022
|–
|–
|–
|–
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 100310864
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|329,66764
|330,12465
|2024
|3
|3
|322,71113
|328,28605
|2023
|3
|3
|322,28615
|328,54205
|2022
|5
|5
|305,26676
|345,44987
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 112910017
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|328,95605
|333,95915
|2024
|2
|2
|325,81654
|329,13980
|2023
|3
|3
|330,40553
|342,38727
|2022
|5
|5
|319,90640
|326,46931
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 210000339
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|328,91971
|328,91971
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 111890206
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|328,77363
|337,94920
|2024
|2
|2
|322,04065
|323,11328
|2023
|2
|2
|327,03971
|327,42184
|2022
|3
|3
|304,58933
|306,79396
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 202390857
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|328,65951
|328,65951
|2024
|1
|1
|313,44439
|313,44439
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101411037
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|328,36998
|349,74643
|2024
|2
|2
|309,04024
|310,44557
|2023
|2
|2
|310,80081
|326,80747
|2022
|5
|5
|287,14294
|312,71753
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 201610363
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|327,95906
|327,95906
|2024
|1
|1
|326,97988
|326,97988
|2023
|1
|1
|303,74643
|303,74643
|2022
|1
|1
|275,43305
|275,43305
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 205710614
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|327,87444
|327,87444
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 209210096
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|327,52821
|327,52821
|2024
|1
|1
|325,43674
|325,43674
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 204790548
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|327,36612
|327,36612
|2024
|1
|1
|315,39485
|315,39485
|2023
|1
|1
|340,41707
|340,41707
|2022
|1
|1
|314,53374
|314,53374
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610364
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|327,35618
|328,53214
|2024
|3
|3
|321,81762
|332,98323
|2023
|3
|3
|322,13781
|324,06564
|2022
|6
|6
|303,45397
|328,21835
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101510674
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|327,15443
|328,87297
|2024
|3
|3
|316,19230
|332,95711
|2023
|3
|3
|314,80106
|321,05776
|2022
|6
|6
|298,71852
|304,94341
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 106510077
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|327,10305
|330,38949
|2024
|1
|1
|323,45917
|323,45917
|2023
|1
|1
|335,98280
|335,98280
|2022
|2
|2
|312,10973
|318,76863
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 203410147
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|326,28074
|326,28074
|2024
|1
|1
|330,02334
|330,02334
|2023
|1
|1
|326,28493
|326,28493
|2022
|1
|1
|326,32023
|326,32023
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106690447
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|326,02379
|330,55018
|2024
|3
|3
|316,76902
|323,19010
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 204110632
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|325,95405
|325,95405
|2024
|1
|1
|309,51053
|309,51053
|2023
|1
|1
|337,18021
|337,18021
|2022
|1
|1
|329,69466
|329,69466
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 209310180
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|325,66202
|325,66202
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108610246
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|325,49455
|335,70774
|2024
|3
|3
|331,85392
|357,26598
|2023
|3
|3
|322,32781
|327,41715
|2022
|6
|6
|304,50848
|328,62317
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202990183
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|324,79187
|324,79187
|2024
|1
|1
|315,18751
|315,18751
|2023
|1
|1
|321,84528
|321,84528
|2022
|1
|1
|309,73395
|309,73395
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 110670146
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|323,55267
|336,83168
|2024
|2
|2
|315,75196
|315,77253
|2023
|3
|3
|314,46806
|324,79507
|2022
|5
|5
|294,23412
|310,23239
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108210665
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|323,29210
|325,61352
|2024
|3
|3
|319,22748
|348,50944
|2023
|3
|3
|319,75936
|322,84698
|2022
|6
|6
|303,81690
|332,76728
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100110645
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|322,89243
|341,75522
|2024
|3
|3
|316,33957
|317,42991
|2023
|3
|3
|316,06626
|340,41746
|2022
|6
|6
|295,87719
|303,02372
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 110410244
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|322,68921
|330,99936
|2024
|3
|3
|320,23948
|321,31280
|2023
|3
|3
|320,13026
|325,48926
|2022
|5
|5
|291,59048
|315,05092
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 110310629
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|322,50169
|351,11204
|2024
|3
|3
|309,79792
|312,51004
|2023
|3
|3
|308,66793
|342,49943
|2022
|6
|6
|293,00044
|301,56415
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109410193
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|322,30026
|332,21154
|2024
|3
|3
|316,54916
|319,89920
|2023
|4
|4
|315,34920
|343,11151
|2022
|9
|9
|294,89688
|328,03610
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 112370764
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|321,81878
|334,10074
|2024
|2
|2
|314,49811
|317,95824
|2023
|2
|2
|310,68746
|316,01661
|2022
|–
|–
|–
|–
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 105310425
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|321,57133
|339,21436
|2024
|3
|3
|304,73667
|306,38135
|2023
|4
|4
|303,75051
|312,21242
|2022
|6
|6
|294,55369
|339,21714
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103910197
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|320,93595
|324,58231
|2024
|2
|2
|313,61287
|313,88793
|2023
|2
|2
|322,35898
|324,02561
|2022
|6
|6
|294,37540
|301,69399
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 208151225
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|320,63367
|320,63367
|2024
|1
|1
|314,56984
|314,56984
|2023
|1
|1
|315,56107
|315,56107
|2022
|1
|1
|307,60259
|307,60259
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109290480
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|320,62902
|321,89065
|2024
|3
|3
|313,29702
|313,36688
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103210389
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|319,79617
|325,97986
|2024
|3
|3
|312,86522
|329,97802
|2023
|3
|3
|311,06819
|316,95630
|2022
|6
|6
|294,23258
|301,42054
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103310176
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|319,74730
|325,12821
|2024
|3
|3
|315,46410
|325,55040
|2023
|3
|3
|317,87906
|318,32852
|2022
|6
|6
|297,72117
|351,70584
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100490222
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|319,28219
|335,31899
|2024
|2
|2
|324,05100
|329,79321
|2023
|2
|2
|324,71564
|344,19595
|2022
|–
|–
|–
|–
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107910113
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|319,26238
|319,74162
|2024
|3
|3
|314,78708
|331,93406
|2023
|3
|3
|312,64821
|327,87148
|2022
|6
|6
|295,41616
|299,50390
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109910028
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|319,11715
|321,15361
|2024
|3
|3
|312,53219
|324,17695
|2023
|3
|3
|315,59757
|323,15454
|2022
|6
|6
|298,00150
|307,87575
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 200851517
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|318,95823
|318,95823
|2024
|1
|1
|318,16688
|318,16688
|2023
|1
|1
|319,68615
|319,68615
|2022
|1
|1
|307,99015
|307,99015
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 210402152
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|318,77709
|318,77709
|2024
|1
|1
|314,98174
|314,98174
|2023
|1
|1
|321,99437
|321,99437
|2022
|–
|–
|–
|–
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 209710064
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|318,65632
|318,65632
|2024
|1
|1
|307,08034
|307,08034
|2023
|1
|1
|352,21548
|352,21548
|2022
|–
|–
|–
|–
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202090271
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|318,42694
|318,42694
|2024
|1
|1
|333,42789
|333,42789
|2023
|1
|1
|317,92285
|317,92285
|2022
|1
|1
|308,54582
|308,54582
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 101490367
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|317,52567
|317,52567
|2024
|1
|1
|324,29560
|324,29560
|2023
|1
|1
|307,45956
|307,45956
|2022
|2
|2
|286,63081
|292,67767
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 110710034
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|317,27655
|331,26030
|2024
|3
|3
|304,69775
|312,90271
|2023
|3
|3
|309,84177
|318,82718
|2022
|6
|6
|287,88174
|319,88520
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 207510761
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|317,08953
|317,08953
|2024
|1
|1
|323,28899
|323,28899
|2023
|1
|1
|320,15249
|320,15249
|2022
|1
|1
|309,89227
|309,89227
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209110066
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|316,94300
|316,94300
|2024
|1
|1
|310,26297
|310,26297
|2023
|2
|2
|296,28365
|312,13886
|2022
|–
|–
|–
|–
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 103390199
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|316,28323
|327,24651
|2024
|2
|2
|313,76648
|315,75753
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103710118
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|315,50757
|323,51301
|2024
|3
|3
|304,88422
|306,13067
|2023
|3
|3
|305,88115
|308,09750
|2022
|6
|6
|283,33400
|286,43609
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 112572418
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|315,44248
|319,66101
|2024
|1
|1
|314,32460
|314,32460
|2023
|1
|1
|311,01036
|311,01036
|2022
|2
|2
|292,79692
|323,71395
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 110590022
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|314,77465
|319,18165
|2024
|3
|3
|309,66442
|311,24733
|2023
|3
|3
|315,13754
|320,37089
|2022
|5
|5
|294,97859
|312,10701
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101910052
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|313,81276
|324,21849
|2024
|3
|3
|312,86844
|319,74676
|2023
|3
|3
|306,53403
|326,03564
|2022
|5
|5
|291,03712
|301,15584
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106390038
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|312,79261
|338,91731
|2024
|2
|2
|307,64795
|312,51836
|2023
|3
|3
|302,03227
|337,27205
|2022
|5
|5
|287,42325
|316,82501
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106410315
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|312,70019
|315,14934
|2024
|2
|2
|306,66476
|309,68499
|2023
|3
|3
|305,59971
|330,30450
|2022
|5
|5
|289,38086
|304,50515
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202511183
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|312,45172
|314,09074
|2024
|2
|2
|301,20544
|305,07164
|2023
|2
|2
|304,50922
|306,74556
|2022
|5
|5
|279,06484
|296,68138
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 210100297
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|312,08315
|312,08315
|2024
|1
|1
|307,24918
|307,24918
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102610634
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|311,63847
|313,06408
|2024
|3
|3
|305,62041
|328,05742
|2023
|3
|3
|304,07660
|308,30280
|2022
|6
|6
|286,42247
|306,99756
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 111490231
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|311,35607
|317,63079
|2024
|1
|1
|308,60774
|308,60774
|2023
|1
|1
|306,16851
|306,16851
|2022
|–
|–
|–
|–
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101690093
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|311,33698
|313,05560
|2024
|3
|3
|305,91265
|309,14571
|2023
|3
|3
|304,94394
|306,25167
|2022
|5
|5
|285,31632
|291,68801
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200690580
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|311,21094
|311,21094
|2024
|1
|1
|302,67004
|302,67004
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 103730109
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|310,93101
|314,40216
|2024
|1
|1
|312,52496
|312,52496
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107310376
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|310,75039
|312,11323
|2024
|2
|2
|308,67939
|316,29944
|2023
|3
|3
|305,82525
|311,53943
|2022
|5
|5
|290,11063
|292,42904
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100990081
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|310,25698
|314,06087
|2024
|2
|2
|304,56845
|306,15830
|2023
|2
|2
|302,78911
|307,91236
|2022
|–
|–
|–
|–
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102310319
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|310,24461
|321,09672
|2024
|3
|3
|304,16108
|312,77650
|2023
|3
|3
|300,27301
|302,08414
|2022
|6
|6
|283,99611
|288,48371
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 110290207
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|309,92455
|317,69531
|2024
|2
|2
|307,90536
|338,66951
|2023
|2
|2
|304,53187
|317,25478
|2022
|–
|–
|–
|–
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108790067
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|309,88106
|358,84247
|2024
|2
|2
|304,89321
|316,85917
|2023
|2
|2
|299,79743
|305,30582
|2022
|–
|–
|–
|–
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 206100647
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|309,87659
|309,87659
|2024
|1
|1
|304,38527
|304,38527
|2023
|2
|2
|300,03340
|302,91339
|2022
|4
|4
|298,41261
|313,44764
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 203010318
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|309,81171
|309,81171
|2024
|1
|1
|310,38642
|310,38642
|2023
|2
|2
|303,12865
|323,60918
|2022
|3
|3
|283,13706
|300,92521
|SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 111900101
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|309,60644
|311,93057
|2024
|1
|1
|308,41327
|308,41327
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 107090078
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|309,45200
|321,82594
|2024
|3
|3
|304,77779
|313,29659
|2023
|3
|3
|303,70863
|308,88580
|2022
|5
|5
|288,42240
|293,78504
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 112070683
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|308,88494
|321,48437
|2024
|2
|2
|305,54084
|310,07655
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 104590124
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|308,08144
|313,87866
|2024
|1
|1
|317,75773
|317,75773
|2023
|1
|1
|310,10845
|310,10845
|2022
|2
|2
|294,79864
|298,14678
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102890059
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|307,84423
|311,79782
|2024
|2
|2
|307,31168
|312,68656
|2023
|2
|2
|304,39450
|317,09374
|2022
|4
|4
|284,64516
|289,55539
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100690069
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|307,68774
|313,57777
|2024
|3
|3
|304,20304
|306,32219
|2023
|3
|3
|304,35840
|313,24690
|2022
|5
|5
|291,72612
|301,61828
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310631
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|307,66047
|360,43890
|2024
|3
|3
|306,97252
|311,47907
|2023
|3
|3
|304,98694
|315,39238
|2022
|6
|6
|284,50549
|308,30003
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108190148
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|307,60174
|314,39192
|2024
|2
|2
|304,83156
|309,89082
|2023
|2
|2
|309,91410
|325,29001
|2022
|–
|–
|–
|–
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200510685
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|307,18726
|307,18726
|2024
|2
|2
|293,70454
|311,06407
|2023
|2
|2
|304,09706
|317,21045
|2022
|7
|7
|280,64780
|301,20883
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 105010155
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|307,08141
|318,98728
|2024
|3
|3
|303,10303
|317,45917
|2023
|3
|3
|300,53303
|313,52173
|2022
|6
|6
|285,24278
|295,87471
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106010479
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|306,40351
|328,79831
|2024
|2
|2
|318,23556
|321,44949
|2023
|5
|5
|294,94981
|310,71695
|2022
|6
|6
|286,61346
|319,90557
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101710336
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|306,11993
|333,57467
|2024
|2
|2
|305,62841
|313,23450
|2023
|2
|2
|299,83800
|300,17943
|2022
|3
|3
|285,50421
|338,47914
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102190021
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|305,47747
|318,79445
|2024
|1
|1
|304,40513
|304,40513
|2023
|1
|1
|298,26249
|298,26249
|2022
|2
|2
|285,63533
|292,47877
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 111570286
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|305,43754
|312,36369
|2024
|2
|2
|303,91015
|304,51365
|2023
|2
|2
|298,84677
|301,68870
|2022
|2
|2
|288,91001
|289,34853
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 111210012
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|305,43752
|311,69418
|2024
|2
|2
|305,84388
|308,38334
|2023
|2
|2
|305,00702
|317,95008
|2022
|3
|3
|297,49907
|303,59240
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210402166
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|305,32425
|305,61805
|2024
|2
|2
|303,10695
|306,47456
|2023
|2
|2
|308,33553
|311,98215
|2022
|–
|–
|–
|–
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)2026 Program Kodu: 300112066
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|304,91499
|304,91499
|2024
|1
|1
|303,51011
|303,51011
|2023
|1
|1
|303,31858
|303,31858
|2022
|1
|1
|285,47104
|285,47104
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300110625
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|304,73300
|304,73300
|2024
|1
|1
|301,05629
|301,05629
|2023
|1
|1
|300,36033
|300,36033
|2022
|1
|1
|288,01850
|288,01850
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101370293
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|304,61728
|306,87612
|2024
|1
|1
|303,12241
|303,12241
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201790177
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|304,58971
|304,75150
|2024
|2
|2
|270,16719
|274,04446
|2023
|2
|2
|309,29403
|309,68523
|2022
|3
|3
|288,94790
|301,08748
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108090088
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|304,26118
|313,03570
|2024
|1
|1
|320,66782
|320,66782
|2023
|1
|1
|312,74753
|312,74753
|2022
|2
|2
|309,10075
|317,35089
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100290095
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|303,36672
|320,57286
|2024
|1
|1
|311,04701
|311,04701
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 103690109
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|302,98364
|304,21976
|2024
|3
|3
|303,95059
|319,66957
|2023
|3
|3
|296,75757
|303,09531
|2022
|5
|5
|282,31710
|298,36785
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)2026 Program Kodu: 206000136
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|302,80919
|302,80919
|2024
|1
|1
|310,27433
|310,27433
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109510156
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|302,75499
|304,42625
|2024
|1
|1
|303,21869
|303,21869
|2023
|1
|1
|306,95704
|306,95704
|2022
|2
|2
|284,74602
|287,42325
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 102090071
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|302,75146
|305,38055
|2024
|1
|1
|300,66939
|300,66939
|2023
|1
|1
|326,32379
|326,32379
|2022
|2
|2
|288,12092
|295,56340
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109370158
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|302,65762
|303,78715
|2024
|1
|1
|302,22561
|302,22561
|2023
|1
|1
|292,03840
|292,03840
|2022
|2
|2
|280,28569
|282,60796
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 109010188
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|302,45234
|314,96361
|2024
|1
|1
|301,53601
|301,53601
|2023
|1
|1
|297,69544
|297,69544
|2022
|2
|2
|285,24602
|301,78443
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210301746
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|302,17976
|303,64770
|2024
|2
|2
|301,30063
|301,53196
|2023
|2
|2
|291,90429
|293,27883
|2022
|–
|–
|–
|–
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 105290067
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|302,00419
|306,44287
|2024
|1
|1
|300,77244
|300,77244
|2023
|1
|1
|313,85709
|313,85709
|2022
|2
|2
|286,58430
|301,45189
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 101290093
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|301,15069
|302,38682
|2024
|1
|1
|299,63390
|299,63390
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108570655
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|300,74757
|307,36257
|2024
|1
|1
|326,87116
|326,87116
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300310271
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|300,20595
|300,20595
|2024
|1
|1
|291,96360
|291,96360
|2023
|1
|1
|287,77925
|287,77925
|2022
|1
|1
|279,35535
|279,35535
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300210836
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|299,45124
|299,45124
|2024
|1
|1
|299,27026
|299,27026
|2023
|1
|1
|290,27647
|290,27647
|2022
|1
|1
|271,94201
|271,94201
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209110028
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|299,30330
|299,30330
|2024
|1
|1
|302,25772
|302,25772
|2023
|2
|2
|300,94460
|309,73486
|2022
|3
|3
|275,00745
|287,04608
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209410044
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|297,31662
|299,79401
|2024
|2
|2
|296,48027
|300,32735
|2023
|2
|2
|293,70534
|297,83004
|2022
|–
|–
|–
|–
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 205710623
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|297,12074
|297,12074
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 207650958
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|296,37694
|298,23354
|2024
|2
|2
|288,78770
|291,21486
|2023
|2
|2
|315,96685
|320,50381
|2022
|4
|4
|270,96358
|310,66045
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300410861
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|296,35572
|296,35572
|2024
|1
|1
|288,62280
|288,62280
|2023
|1
|1
|283,73080
|283,73080
|2022
|–
|–
|–
|–
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 204110889
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|294,95315
|294,95315
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201110544
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|294,88379
|294,88379
|2024
|1
|1
|315,71799
|315,71799
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209310041
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|294,54009
|295,87106
|2024
|2
|2
|289,78278
|289,96721
|2023
|2
|2
|298,75624
|299,67406
|2022
|3
|3
|275,45657
|281,29440
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210100304
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|293,88517
|293,88517
|2024
|2
|2
|291,94564
|296,69592
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 203410429
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|293,85510
|293,85510
|2024
|1
|1
|314,51278
|314,51278
|2023
|2
|2
|304,26284
|313,52813
|2022
|2
|2
|295,24619
|300,04514
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 207590111
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|293,60905
|293,60905
|2024
|2
|2
|293,93003
|310,00538
|2023
|1
|1
|292,02363
|292,02363
|2022
|1
|1
|285,31238
|285,31238
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 208151218
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|292,89973
|313,94652
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)2026 Program Kodu: 209710065
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|292,75954
|298,78933
|2024
|2
|2
|290,49898
|301,82861
|2023
|1
|1
|303,57132
|303,57132
|2022
|–
|–
|–
|–
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300710479
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|291,76557
|291,76557
|2024
|1
|1
|286,10694
|286,10694
|2023
|1
|1
|278,08493
|278,08493
|2022
|–
|–
|–
|–
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 301310302
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|291,09759
|291,09759
|2024
|1
|1
|288,35012
|288,35012
|2023
|1
|1
|271,92655
|271,92655
|2022
|–
|–
|–
|–
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 200510428
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|290,92902
|290,92902
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 206552486
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|289,69653
|300,78587
|2024
|2
|2
|290,52038
|295,70724
|2023
|2
|2
|294,41369
|299,80664
|2022
|5
|5
|280,11274
|302,10247
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 300190441
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|289,37781
|289,37781
|2024
|1
|1
|297,40747
|297,40747
|2023
|1
|1
|291,46784
|291,46784
|2022
|2
|2
|260,35659
|275,91721
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)2026 Program Kodu: 300190439
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|287,79030
|287,79030
|2024
|1
|1
|280,43737
|280,43737
|2023
|1
|1
|279,90293
|279,90293
|2022
|1
|1
|275,93990
|275,93990
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 301710070
|SAY
|2026
|3
|–
|–
|–
|2025
|3
|3
|287,56549
|299,84596
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209410173
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|286,96838
|290,12551
|2024
|2
|2
|282,60260
|290,27624
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 208450882
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|286,18346
|292,44208
|2024
|2
|2
|278,74692
|288,91431
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 208450839
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|285,87039
|298,04632
|2024
|2
|2
|272,89229
|287,96221
|2023
|2
|2
|292,32501
|311,21665
|2022
|4
|4
|275,29637
|279,51700
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 209310187
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|285,47875
|285,47875
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210301760
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|284,59239
|300,14264
|2024
|2
|2
|299,25484
|300,17118
|2023
|2
|2
|283,26709
|285,81171
|2022
|–
|–
|–
|–
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200210325
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|284,17932
|301,70005
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202090272
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|283,30917
|283,30917
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200851519
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|282,95131
|283,51128
|2024
|2
|2
|281,17978
|294,71735
|2023
|2
|2
|288,98548
|290,42828
|2022
|4
|4
|280,26024
|285,97878
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202990190
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|282,08978
|284,05895
|2024
|2
|2
|281,60780
|285,98914
|2023
|2
|2
|291,27906
|297,25636
|2022
|2
|2
|276,14368
|279,52444
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 301390116
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|279,67055
|279,67055
|2024
|1
|1
|257,54301
|257,54301
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300390376
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|278,19944
|278,19944
|2024
|1
|1
|262,82250
|262,82250
|2023
|1
|1
|274,39682
|274,39682
|2022
|–
|–
|–
|–
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300490502
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|278,00467
|278,00467
|2024
|1
|1
|265,67700
|265,67700
|2023
|1
|1
|265,36001
|265,36001
|2022
|–
|–
|–
|–
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)2026 Program Kodu: 203211396
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|276,60156
|288,41868
|2024
|2
|2
|286,23257
|286,53048
|2023
|2
|2
|277,80880
|278,20851
|2022
|–
|–
|–
|–
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 207650971
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|275,94605
|277,09003
|2024
|2
|2
|272,66063
|274,35825
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200190102
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|275,92438
|281,40686
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 201650227
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|271,82427
|281,14246
|2024
|2
|2
|281,94992
|295,69083
|2023
|2
|2
|265,35704
|269,92448
|2022
|–
|–
|–
|–
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 209510013
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|2
|2
|269,85848
|275,07871
|2024
|2
|2
|265,46967
|266,06140
|2023
|2
|2
|254,99940
|255,56225
|2022
|–
|–
|–
|–
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)2026 Program Kodu: 200610454
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|269,55369
|269,55369
|2024
|1
|1
|280,34502
|280,34502
|2023
|1
|1
|278,50407
|278,50407
|2022
|1
|1
|274,31941
|274,31941
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 206100640
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|267,89706
|267,89706
|2024
|1
|1
|277,44872
|277,44872
|2023
|2
|2
|266,65018
|286,02753
|2022
|3
|3
|247,91925
|254,17133
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)2026 Program Kodu: 209510215
|SAY
|2026
|2
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|267,64998
|267,64998
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300290441
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|266,55834
|266,55834
|2024
|1
|1
|267,25770
|267,25770
|2023
|1
|1
|274,79463
|274,79463
|2022
|–
|–
|–
|–
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300710497
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|266,31052
|266,31052
|2024
|–
|–
|–
|–
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 200690825
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|265,78034
|265,78034
|2024
|1
|1
|263,43193
|263,43193
|2023
|–
|–
|–
|–
|2022
|–
|–
|–
|–
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 206010309
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|263,42057
|263,42057
|2024
|1
|1
|304,40776
|304,40776
|2023
|2
|2
|270,58153
|271,93736
|2022
|3
|3
|257,20185
|266,84048
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300190440
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|259,53018
|259,53018
|2024
|1
|1
|286,77040
|286,77040
|2023
|1
|1
|282,76961
|282,76961
|2022
|1
|1
|273,48577
|273,48577
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 203010293
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|256,63160
|256,63160
|2024
|1
|1
|264,71550
|264,71550
|2023
|2
|2
|264,89728
|270,36221
|2022
|4
|4
|250,18606
|267,72336
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300190442
|SAY
|2026
|1
|–
|–
|–
|2025
|1
|1
|256,09460
|256,09460
|2024
|1
|1
|290,22392
|290,22392
|2023
|1
|1
|275,63892
|275,63892
|2022
|1
|1
|262,51191
|262,51191