DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026: DGS taban puanları açıklandı mı, nereden bakılır?

2026 DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez tercih süreci yer alıyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş yapabilmek için hangi puanların gerektiğini, kontenjanları ve geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda bölümlere ilişkin kontenjan ve yerleştirme bilgileri netleşecek.Peki, 2026 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
DGS HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI;
|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|303,82388
305,42129
311,03273
306,18474
|305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Fransızca)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
|337,29859
331,84043
362,68866
349,74251
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|332,43807
327,84697
346,06031
333,15075
|341,83957
329,28886
354,96725
342,93166
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|328,06018
327,22205
—
—
|328,06018
327,22205
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|325,11956
327,05539
334,48901
328,85
|332,93238
329,84719
338,89396
344,97939
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|324,7109
322,33473
330,17649
321,49086
|340,04693
324,94653
334,59412
336,27429
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|323,10916
326,95745
329,66157
326,63744
|324,51968
336,31514
342,56959
337,88013
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|321,82433
312,30859
332,63764
—
|321,82433
313,03893
334,02646
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
5
|2
2
3
5
|321,14679
321,89138
318,85376
316,07078
|323,02626
323,73891
320,99955
320,02784
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
|321,0663
320,27761
336,07426
324,42596
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Gemlik)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|320,9445
313,92795
324,19539
315,70191
|327,51704
315,59848
343,73297
321,46115
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|319,3975
326,55019
328,26754
—
|319,3975
326,55019
328,26754
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|316,97774
310,68185
—
—
|316,97774
311,90978
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|316,43193
315,54869
318,64478
314,28901
|325,41859
323,85878
332,50984
325,46154
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
|316,42729
323,47436
326,43313
331,76561
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
3
|3
3
2
3
|316,35283
322,91424
327,29056
322,02051
|319,28477
331,52183
336,45419
322,49821
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|315,87283
320,0053
327,40183
319,27034
|317,67711
322,66177
332,35093
330,78257
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|315,52884
314,85615
319,42397
—
|315,56669
318,9661
319,56116
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|315,45298
319,44536
325,05311
320,33843
|315,87814
323,96594
328,70504
344,73941
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|315,42252
313,16429
324,60347
315,90302
|325,5772
314,67965
330,7332
338,74505
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|315,34984
310,10664
318,11532
316,00713
|324,99696
310,25982
345,78864
321,29545
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|315,16312
309,91644
328,82626
—
|315,16312
309,91644
328,82626
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
|314,61343
335,06446
320,34528
329,87011
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
|314,56356
311,55066
321,49829
321,30656
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|314,556
321,3001
318,22974
314,65568
|331,18683
327,86931
333,93814
329,50527
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
|314,04143
322,66016
326,12883
338,99092
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
|313,83814
311,95132
318,7113
322,89714
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|312,81844
318,26022
324,09461
313,89026
|321,03865
324,23437
336,72122
321,20439
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
|312,40456
317,74039
325,36272
315,91164
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
2
4
|2
3
2
4
|312,34586
311,71916
323,49673
318,63036
|312,44714
313,06598
348,22557
319,86072
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|312,0088
311,03359
313,44173
—
|312,0088
311,03359
313,44173
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
|312,00326
314,25702
324,0146
322,2542
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
1
1
|2
3
1
1
|311,90061
313,84242
328,60605
327,12794
|311,96319
314,25177
328,60605
327,12794
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,76933
316,36773
327,19591
316,17653
|319,45033
317,40845
328,95097
322,03975
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
|311,63029
311,00913
325,0939
322,03201
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
|311,56963
316,10281
320,6093
314,79246
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,48803
314,40458
320,0641
315,12124
|327,6295
314,80238
323,00234
324,38885
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|311,30977
311,16906
321,73287
313,58158
|318,64117
317,27761
327,28933
336,74237
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
|310,70833
312,87554
320,59303
316,75266
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
|Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Çarşamba)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|310,52308
312,3918
319,77405
319,03078
|312,16139
320,85877
329,51435
327,72332
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
|310,25415
313,41675
319,5364
325,24224
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
|310,20453
316,89665
323,03088
323,99683
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|310,12267
–
–
–
|310,12267
–
–
–
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
|310,05298
320,47182
336,88977
332,37735
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
|310,04906
311,60355
316,61046
325,06887
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|310,04299
316,38845
324,20671
315,85463
|320,20013
317,56699
334,88925
322,54344
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,93548
314,65496
317,28765
313,16567
|342,48732
317,2549
329,64737
318,53652
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,84348
314,27359
319,67016
314,7734
|315,78805
318,24323
323,85052
319,46093
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
|309,57911
313,90501
319,65992
319,81545
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
|309,53767
317,28172
321,73178
333,50903
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|309,36337
310,01373
322,28578
315,98011
|310,11305
313,77291
323,70693
318,22974
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|309,21824
310,62384
320,78843
313,65071
|313,85346
313,14735
326,06111
319,34237
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
5
|2
3
3
5
|309,2068
315,87965
318,83688
314,74888
|310,06993
318,99403
321,19943
319,16521
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
|309,01865
312,83996
321,09723
317,30158
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|308,85481
313,49022
320,45573
318,14093
|314,58693
316,85774
327,65221
333,89964
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|308,80831
313,67285
318,07049
315,60546
|309,56185
317,41806
339,52687
320,15133
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
|308,76395
313,56647
318,83622
320,96983
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
|308,73887
314,19476
321,97541
318,29882
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|308,7091
310,7684
317,65168
313,47959
|312,23097
313,33357
327,84216
321,49738
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
|308,70002
319,39842
326,51863
325,77758
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
–
|2
2
3
–
|308,69476
312,18845
316,96872
—
|310,48086
317,24941
317,97258
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|308,61062
313,9351
318,77498
313,51245
|309,52979
326,95745
320,47021
315,05401
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
8
|3
3
4
8
|308,35351
310,88839
316,36435
312,60127
|315,97794
312,60222
329,99107
322,91933
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|308,3398
309,40699
—
—
|308,3398
310,52341
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|307,86885
317,91504
317,17236
323,97692
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
|307,83607
318,80392
324,47872
321,41377
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,77517
310,07659
315,14442
312,2519
|310,01081
311,00774
315,81193
323,58867
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,73565
315,74281
318,36422
320,485
|307,73565
315,74281
318,36422
320,485
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,71859
310,56619
315,9698
312,54115
|308,84738
311,93734
316,58001
315,63934
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
–
|2
2
3
–
|307,60581
310,19535
316,74002
—
|307,60809
314,43527
325,94876
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
5
|2
3
3
5
|307,48608
311,66627
316,35877
312,91873
|308,05682
326,31591
318,05103
313,87853
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
10
|3
3
4
10
|307,26267
310,52576
315,70603
311,964
|311,89874
313,42847
316,48488
313,24629
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
5
|2
2
3
5
|306,65779
309,32964
314,84082
312,02599
|306,83528
310,24524
322,4248
327,27934
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,509
306,9295
309,82968
313,26222
|306,509
306,9295
309,82968
313,26222
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
|306,39511
308,88545
316,11407
311,72839
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
|306,16595
305,83344
311,53301
313,18011
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|306,02358
–
–
–
|306,02358
–
–
–
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
–
–
|1
2
–
–
|305,93045
303,03947
—
—
|305,93045
306,10861
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
|305,85978
304,87178
310,95063
311,57068
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
1
|1
2
1
1
|305,57496
307,76078
327,31599
318,92586
|305,57496
308,3347
327,31599
318,92586
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
4
|2
2
–
4
|305,23404
306,65585
—
269,88401
|305,99842
307,40401
—
277,23558
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|305,22682
309,60989
309,12426
—
|305,22682
311,38228
314,84173
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|304,91884
299,04283
—
—
|304,91884
299,04283
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
|304,41991
309,27564
314,16915
314,20901
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
4
|1
2
2
4
|304,24439
308,95912
311,40666
305,46788
|304,24439
311,41357
314,84601
310,48608
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
4
|1
2
2
4
|304,24292
305,54664
310,68392
306,99499
|304,24292
306,6506
313,4577
310,13089
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,00153
304,06898
314,39735
310,995
|304,00153
304,06898
314,39735
310,995
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|303,82388
305,42129
311,03273
306,18474
|305,09757
305,82356
312,48072
310,61529
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
2
|1
1
–
2
|303,77088
305,75147
—
310,69928
|303,77088
305,75147
—
310,9625
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|302,78693
–
–
–
|302,78693
–
–
–
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
3
|1
2
2
3
|302,12118
300,63772
306,13181
304,71457
|302,12118
302,90802
306,93356
307,56819
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|302,07467
302,92824
—
—
|303,88595
306,03873
—
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|301,30409
305,31398
311,26904
309,16694
|306,30231
307,20047
314,45743
310,13698
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|301,2674
303,24006
—
—
|303,20738
304,92619
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
|301,19212
306,8947
311,39782
308,93299
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
|301,18558
303,1838
309,53273
308,09843
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|301,1129
302,20224
313,46593
307,87626
|301,1129
302,20224
313,46593
308,28212
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|301,02548
307,35837
308,8563
—
|308,54271
309,57952
313,05358
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|300,88416
302,26312
305,18805
—
|308,79894
303,66892
308,83382
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|300,84543
297,398
304,30737
303,39539
|300,84543
297,398
304,30737
304,5554
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|300,7259
304,75381
309,406
308,51519
|300,7259
304,75381
309,406
308,51519
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|300,57269
301,17998
304,72595
301,9973
|300,57269
301,17998
305,97305
305,45782
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
|300,54257
301,81543
308,12355
305,21763
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|299,89152
303,07127
—
—
|299,89152
303,07127
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
1
–
–
|2
1
–
–
|299,34201
307,76378
—
—
|303,83657
307,76378
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
–
|1
2
2
–
|299,27967
299,38049
302,91002
—
|299,27967
300,46386
303,48993
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
|298,62084
306,62281
309,19849
311,5941
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
2
|1
2
1
2
|298,20621
296,26035
304,27461
302,49596
|298,20621
298,90672
304,27461
307,11582
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|297,34803
–
–
–
|297,34803
–
–
–
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|297,23406
–
–
–
|297,23406
–
–
–
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
|297,20683
296,23367
304,04567
298,63899
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
1
2
|2
2
1
2
|297,01637
297,95309
308,05019
296,61031
|298,09674
300,61468
308,05019
298,7165
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|296,77504
–
–
–
|297,41206
–
–
–
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|296,29189
299,41788
303,19939
303,25471
|301,6002
301,15977
306,38847
312,11014
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|2
2
2
2
|295,97233
300,56429
301,61511
301,09377
|300,99176
304,97198
308,63124
301,29115
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|295,86843
301,26195
303,805
305,58555
|295,86843
301,26195
303,81149
308,62599
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|295,78988
299,62672
305,69167
303,41468
|298,70023
300,24131
305,79373
308,56568
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|295,74901
302,91449
307,56223
309,7338
|295,74901
302,91449
307,56223
311,68815
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
|295,57919
294,48865
303,54418
304,43481
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|295,20209
–
–
–
|295,20209
–
–
–
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|294,90785
296,06711
303,98254
301,14746
|294,90785
296,06711
303,98254
302,13762
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|294,7593
308,71141
—
—
|297,2541
310,31535
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|294,45157
299,61624
304,02344
299,63479
|294,45157
299,61624
304,02344
306,68983
DGS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|298,05229
297,83163
—
—
|298,05229
297,83163
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|286,55736
273,98914
—
—
|289,93968
277,56335
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|348,47661
301,75436
304,69675
308,52273
|348,47661
301,75436
304,69675
308,52273
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|334,73779
306,30898
—
—
|343,94045
311,64542
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|329,87587
296,30539
305,11485
304,89838
|329,87587
296,30539
305,11485
304,89838
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|328,82838
304,95715
304,44107
296,28186
|328,82838
304,95715
304,44107
296,28186
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
8
|3
3
5
8
|325,90061
310,66741
316,01097
311,56299
|327,48399
330,98546
319,86113
326,46258
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|321,81561
313,55876
324,70241
312,69515
|329,9672
318,86927
349,02792
332,11485
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,99087
304,46161
308,39423
317,93283
|320,99087
304,46161
308,39423
317,93283
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
–
|1
1
2
–
|320,82629
333,21118
306,02372
—
|320,82629
333,21118
322,75113
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,6156
304,97955
314,47897
310,33768
|320,6156
304,97955
314,47897
310,33768
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|320,49474
319,77837
322,90157
312,66837
|343,08936
331,46568
327,64677
322,35462
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
|Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|319,30902
313,71422
322,72369
316,76623
|328,18467
321,18073
344,38686
331,55515
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|317,84891
296,6998
311,7315
—
|317,84891
296,6998
311,7315
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|7
7
6
6
|317,78263
307,37144
314,97378
310,84434
|332,50025
326,28162
327,73027
324,79465
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|316,76426
301,62713
312,07774
300,48631
|316,76426
301,62713
312,07774
300,48631
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|315,00244
304,68558
307,71643
311,66126
|315,00244
304,68558
322,31472
311,66126
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,78169
301,19279
309,33439
300,39423
|314,78169
301,19279
309,33439
300,39423
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
11
|4
4
5
11
|314,3975
314,15133
320,94758
308,74667
|316,57807
319,00331
339,40589
327,57106
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
–
–
–
|5
–
–
–
|314,32926
–
–
–
|333,18207
–
–
–
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,94868
299,05967
314,30319
310,88307
|313,94868
299,05967
314,30319
310,88307
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|313,82942
315,35058
315,92918
313,532
|328,41391
337,95928
325,26707
325,54733
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,78977
320,73008
315,79963
310,15952
|313,78977
320,73008
315,79963
310,15952
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|313,44001
310,07422
318,40011
308,49934
|331,19831
319,08259
336,31367
334,24607
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|7
7
6
6
|313,35686
310,68595
316,13505
313,30219
|334,65428
339,05335
342,60271
316,87132
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,07434
321,8412
318,33224
302,88415
|313,07434
321,8412
318,33224
302,88415
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|311,83644
307,52085
305,14031
308,62399
|311,83644
307,52085
311,79769
308,62399
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|311,77555
304,35776
308,35069
301,89502
|322,60356
318,97478
330,31994
315,56488
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|311,53556
306,99325
313,89531
310,29046
|323,68673
324,60043
331,56177
325,38969
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
15
|7
7
10
15
|311,38091
306,5573
314,1729
305,25438
|322,53996
324,99331
329,76572
327,4669
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
14
|7
7
8
14
|310,74797
307,11273
309,00541
303,47219
|319,56464
312,96721
317,34197
314,37484
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
15
|7
7
10
15
|309,68111
304,07642
313,17439
308,3769
|337,64589
309,13587
327,1414
318,06818
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
8
|4
4
5
8
|309,48747
307,76582
319,1435
307,32397
|328,47266
314,8592
328,80812
337,04703
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,33059
302,51329
324,81549
313,68931
|309,33059
302,51329
324,81549
313,68931
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,24561
297,77441
313,90473
305,05488
|309,24561
297,77441
313,90473
305,05488
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,189
301,15508
316,13868
311,19615
|309,189
301,15508
316,13868
311,19615
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|309,13759
306,74504
309,83239
306,07714
|334,5258
312,91191
334,33294
328,04936
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,97274
300,24979
308,43056
305,99398
|308,97274
300,24979
308,43056
305,99398
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,94686
320,74882
317,71928
315,03029
|308,94686
320,74882
317,71928
315,03029
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|308,87676
298,20249
—
—
|308,87676
298,20249
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|308,39536
306,46612
322,32059
305,75157
|335,82812
309,71979
349,85142
338,37492
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|307,9985
342,18128
346,61441
322,11632
|307,9985
342,18128
346,61441
322,11632
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
10
|3
3
5
10
|307,78691
308,88895
315,81549
304,32961
|313,0559
312,9687
319,91936
320,78419
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Gülhane Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik (Ankara)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|307,54475
310,0733
317,57272
304,78945
|321,61704
323,41105
323,88922
311,20188
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|307,13587
309,70031
316,79882
309,7825
|315,25563
322,26314
327,10124
321,91109
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|306,85091
304,88127
309,53019
307,65314
|321,62447
314,68344
321,22228
314,96297
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|306,61312
303,0223
—
—
|306,61312
303,0223
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|306,33489
301,54199
313,24401
306,29307
|311,75405
305,98604
324,81496
326,16772
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
11
|5
5
5
11
|305,87323
306,55084
316,1163
305,99133
|321,82556
316,53665
331,37084
319,96035
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
2
–
|4
4
2
–
|305,70231
305,3269
307,9487
—
|310,59401
317,04677
311,09908
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|305,68946
295,72495
295,45491
304,62562
|305,68946
295,72495
295,45491
304,62562
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|305,2332
302,78793
310,21654
305,67541
|337,52543
322,50975
335,65986
316,10302
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|305,1118
303,36256
309,32326
306,39887
|311,64934
307,36291
316,01706
309,50025
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,90578
303,13814
313,6908
307,49865
|304,90578
303,13814
313,6908
307,49865
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|304,82683
307,96007
314,33097
310,51973
|325,97381
329,09539
331,9315
345,80142
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|304,76893
303,24532
310,74508
—
|304,76893
303,24532
310,74508
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|304,65997
302,18272
300,10223
305,35304
|304,65997
302,18272
300,10223
307,72768
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|304,42188
304,89339
313,97868
302,5633
|308,16457
309,40149
318,67008
310,06815
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|304,20457
298,52398
302,15665
—
|304,20457
298,52398
302,15665
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|303,86861
293,90795
—
—
|303,86861
293,90795
—
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|303,81134
302,39119
310,021
302,95389
|310,11752
304,76127
317,51888
305,20601
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
8
|7
7
5
8
|303,79962
302,91122
310,37395
303,66868
|326,15654
316,07891
317,74463
310,09439
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
13
|7
7
10
13
|303,70364
303,93629
310,48729
303,77748
|322,01147
325,89286
327,75043
320,29359
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,62897
301,39821
311,77654
299,20847
|303,62897
301,39821
311,77654
299,20847
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,60348
302,35187
312,76335
309,16706
|303,60348
302,35187
312,76335
309,16706
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,58047
303,15584
307,43814
304,9703
|303,58047
303,15584
307,43814
304,9703
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|303,27959
301,20736
305,44116
299,96149
|325,80074
317,25576
343,28041
310,13841
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,19991
301,76295
303,65964
305,04887
|303,19991
301,76295
303,65964
305,04887
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|302,96912
302,41705
309,34876
305,72219
|302,96912
302,41705
309,34876
305,72219
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|302,87146
322,88091
312,79573
—
|302,87146
322,88091
312,79573
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|302,77305
302,3789
310,6153
301,26068
|302,77305
302,3789
310,6153
301,26068
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|302,69778
300,04177
303,0097
300,49672
|323,93529
306,27045
324,36067
322,72815
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|302,69197
314,56401
316,59265
300,54536
|302,69197
314,56401
316,59265
300,54536
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|302,63005
307,27359
299,95963
—
|302,63005
307,27359
299,95963
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|302,58293
301,66412
307,93719
307,33821
|319,40182
324,17554
322,92695
312,50477
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|302,49555
304,34698
307,61724
308,76957
|302,49555
304,34698
307,61724
308,76957
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|302,39146
301,28735
306,11441
304,83738
|317,6389
309,18085
331,69811
315,7777
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|301,84313
298,2164
306,34236
305,54157
|301,84313
298,2164
306,34236
305,54157
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|301,71745
303,10122
307,67078
303,63239
|316,56782
317,37694
327,05321
319,78859
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
15
|7
7
10
15
|301,49654
299,77329
303,83038
300,83972
|309,87568
312,74791
325,74289
314,92404
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|301,49448
301,70819
305,5173
302,75401
|327,70063
311,3005
330,61256
320,66222
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|301,30843
301,85372
304,49152
302,61721
|321,70798
314,98961
319,41041
308,46318
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|301,25617
298,45337
—
—
|301,25617
298,45337
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|301,18047
272,6228
—
—
|301,18047
272,6228
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|300,90008
301,82021
303,57518
300,88336
|300,90008
301,82021
303,57518
300,88336
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|300,80624
301,59224
304,20238
301,20708
|329,50099
308,35207
312,30464
319,37379
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|300,42473
300,21898
301,42065
304,56393
|320,38278
306,23944
328,87823
314,76253
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
15
|7
7
10
15
|300,21973
298,60099
302,0929
298,83152
|325,92547
304,06088
319,19397
314,22183
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
15
|7
7
10
15
|300,20559
301,71127
303,3145
299,21565
|317,23933
315,3826
323,67577
316,27382
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|300,0959
299,69853
306,06653
301,29474
|305,17799
305,98269
324,40129
315,92757
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|299,88768
–
–
–
|299,88768
–
–
–
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|299,74504
300,91124
305,0925
301,52245
|304,27534
310,87476
316,10767
317,05323
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|299,57502
294,5356
304,56707
297,58553
|299,57502
294,5356
304,56707
297,58553
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|299,56238
299,66759
306,89264
303,38634
|306,91794
309,13395
334,38802
316,77471
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
2
–
|5
5
2
–
|299,51994
303,44882
308,10021
—
|308,0619
306,82015
308,90806
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
3
–
|6
6
3
–
|299,45374
297,44053
302,376
—
|306,95537
301,22161
305,98407
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
8
|6
5
5
8
|299,191
304,89619
308,33763
306,76601
|322,55721
314,42454
321,34394
332,66521
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
11
|4
4
5
11
|298,93268
300,92621
306,95038
298,28981
|325,80111
305,03236
325,25987
317,37414
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
3
–
9
|7
3
–
9
|298,56702
306,21139
—
304,03163
|312,26087
322,98606
—
329,78436
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|298,42533
301,23407
300,33755
300,44004
|314,12035
316,05088
326,13483
321,8171
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|298,27423
299,2545
309,32865
303,20152
|313,76365
305,20066
335,34271
317,45936
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|298,26295
305,65967
313,05036
307,01833
|322,54526
319,54079
331,71603
319,44567
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|298,05229
297,83163
—
—
|298,05229
297,83163
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|297,83706
–
–
–
|297,83706
–
–
–
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|297,77123
294,66213
301,80316
296,90245
|313,40566
297,93652
306,91769
298,58187
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|297,71537
303,08836
307,10569
301,76087
|310,82781
323,66797
318,31113
312,52558
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Besni)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
–
–
–
|3
–
–
–
|297,63465
–
–
–
|298,8477
–
–
–
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|297,47956
301,7529
300,61535
299,13169
|314,9515
314,48464
328,50355
322,91787
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|297,39671
303,90856
309,56068
300,59783
|297,39671
303,90856
309,56068
300,59783
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|297,36738
296,80404
301,36817
298,46619
|315,19895
305,25855
311,51875
311,07624
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|297,30399
286,12404
310,77399
302,36192
|297,30399
286,12404
310,77399
302,36192
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|297,29654
299,31013
304,66
300,70501
|308,44703
303,11827
312,35397
306,07575
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|297,27428
295,25833
297,95086
298,21475
|297,27428
295,25833
298,90775
299,85462
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|297,21582
296,26561
303,1492
300,15716
|305,84278
302,89622
304,76599
301,25258
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|297,14611
298,10692
301,94737
297,40277
|314,95858
321,52831
311,07506
299,57936
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|297,13615
296,91223
300,35055
299,37277
|303,75568
308,74053
304,41036
321,68156
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|297,11139
291,58126
—
—
|297,11139
291,58126
—
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
4
4
|6
6
4
4
|297,00599
298,94635
306,63459
303,22758
|304,01662
310,08104
312,47517
310,55797
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|296,91281
299,49879
307,27332
302,82681
|304,01309
309,82555
323,21684
342,86637
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|7
7
10
12
|296,65837
296,85864
299,55038
297,89232
|322,12925
309,09896
318,67844
323,93811
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|296,58601
294,81217
310,04272
296,42421
|296,58601
294,81217
310,04272
296,42421
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Akyazı)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|296,44779
297,97033
304,22183
298,68421
|302,45876
305,86562
310,22827
308,87247
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|296,29373
299,30684
300,98639
301,17042
|308,99434
310,20962
313,037
306,81042
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
–
–
–
|5
–
–
–
|296,25833
–
–
–
|302,37237
–
–
–
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|296,05373
295,8406
299,2119
298,04275
|298,77162
306,28224
302,07406
312,04417
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|296,0271
297,3645
301,23283
298,51709
|316,10728
312,71337
318,00768
316,40722
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|295,89015
297,1385
303,88138
300,45055
|320,34516
301,74315
308,90582
306,2042
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|295,75106
294,89146
299,29965
296,93408
|308,2842
315,09742
317,62591
314,74273
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|295,74642
298,02941
303,101
299,61729
|337,33533
306,94673
323,11287
319,77576
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
|Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|295,7277
297,03513
305,13934
299,00538
|306,75009
302,23538
330,34124
302,06363
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|295,67252
296,06904
301,36028
297,97873
|303,0839
300,05575
305,74433
308,8696
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|295,42709
296,70904
300,14683
297,34473
|296,86403
302,44765
304,64532
305,65439
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|7
7
6
6
|295,02162
297,5307
307,81272
305,18424
|300,51635
310,75559
326,24997
311,10287
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|294,94012
294,32592
—
—
|303,7741
300,26601
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Piraziz)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
11
|7
7
10
11
|294,93443
294,99057
298,35367
299,34256
|324,60605
300,1599
318,44287
314,50276
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|294,91386
298,39126
305,43919
297,57107
|309,55924
302,18675
312,85627
310,23393
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|294,90008
300,18289
306,15879
305,49397
|307,00703
305,80732
333,05027
322,78542
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|294,75812
301,19539
302,54675
298,92239
|299,27603
309,08699
314,94561
303,3901
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
4
4
|6
6
4
4
|294,61194
294,46106
306,77666
303,54115
|301,07705
300,24173
330,40852
312,29915
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|294,58961
297,30941
299,6115
298,48877
|335,46561
312,94376
317,12379
314,13222
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
–
–
–
|7
–
–
–
|294,43246
–
–
–
|332,52232
–
–
–
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|294,28836
296,34452
299,37689
297,55522
|310,47214
323,27569
315,4426
307,97035
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|294,19461
298,6283
299,47808
299,04917
|310,46213
325,49039
311,53351
309,15313
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|294,05376
297,57932
300,09271
299,69399
|310,30337
314,55347
323,56234
343,58369
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Bucak Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|293,96728
296,17
301,53689
302,60103
|305,87322
329,88362
326,16309
313,59769
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|293,8019
295,68889
300,17956
296,95264
|301,52316
300,92707
325,38123
302,91506
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|293,72596
294,7423
299,6129
299,86978
|305,23283
301,58718
324,34394
318,5225
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
14
|7
7
10
14
|293,72345
295,9941
300,60304
298,07324
|303,96634
304,39261
305,44861
310,64026
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
–
–
|5
5
–
–
|293,45617
294,57523
—
—
|308,92387
296,58553
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|293,38003
293,74595
301,99603
298,19271
|293,38003
293,74595
301,99603
298,19271
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
|Afşin Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
6
|6
6
5
6
|293,24765
298,7971
301,01336
299,67667
|302,52701
302,04922
310,67573
308,53346
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|293,18294
296,23613
299,05877
297,68275
|300,01976
302,86935
307,68378
303,83604
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|293,10996
295,09984
300,74895
298,2426
|297,04984
311,53224
314,70166
303,95315
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|7
7
5
5
|292,63593
297,33797
300,44303
297,75186
|328,34419
308,99415
305,26105
309,40438
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|292,59347
295,56241
298,80304
296,67843
|316,24431
310,97776
321,5559
306,56972
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|292,55846
293,55435
308,13886
—
|292,55846
293,55435
308,13886
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|292,43772
297,44667
292,62678
304,06359
|292,43772
297,44667
292,62678
304,06359
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|292,20944
295,30463
299,79704
299,38501
|300,80455
307,46825
340,57027
315,2641
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|292,20656
295,04364
298,95107
296,50405
|298,23922
300,42123
316,55191
298,38225
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Suşehri Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|292,20376
294,33416
298,68067
296,3893
|296,73723
300,12443
313,7828
298,43542
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|292,19568
299,77596
304,17329
—
|292,19568
299,77596
304,17329
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|291,97327
293,08866
—
—
|291,97327
293,08866
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|291,86079
294,73152
299,44841
296,97344
|294,1018
296,17666
322,82735
301,90627
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|291,81119
295,21249
298,32699
296,71711
|329,93714
298,36058
307,54973
304,51246
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|291,79313
295,56443
303,50635
304,48478
|291,79313
295,56443
303,50635
304,48478
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|291,78791
290,98924
296,99962
293,40134
|291,78791
290,98924
296,99962
293,65869
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|291,72731
–
–
–
|291,72731
–
–
–
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
3
–
|6
6
3
–
|291,66223
294,52937
299,0302
—
|293,03365
299,94162
308,9379
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
|Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|291,54691
293,83799
298,93465
295,79271
|292,86782
294,30377
313,52966
296,67432
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|291,48163
294,11795
298,81299
296,7532
|293,71525
294,5476
323,32637
302,89133
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|291,29544
297,7337
301,1439
297,99048
|293,11637
304,45358
318,55179
332,7036
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|290,98226
295,74424
297,88177
—
|290,98226
295,74424
297,88177
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
3
–
|7
7
3
–
|290,91877
294,54983
298,78389
—
|292,35357
295,58381
299,34244
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|290,81806
291,40178
298,64259
292,56861
|290,81806
291,40178
298,64259
293,07585
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|290,80034
292,87017
297,3556
293,77587
|290,80034
292,87017
297,44418
294,05762
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
4
|2
1
2
4
|290,60868
289,04778
305,82547
294,27466
|292,73338
289,04778
312,90302
295,59712
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|290,36801
293,03618
297,77855
295,24798
|290,36801
293,03618
297,77855
295,24798
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|289,84976
291,4986
296,62493
292,78725
|289,84976
291,4986
296,62493
292,78725
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|289,24762
292,30051
298,18889
308,05032
|289,24762
292,30051
298,18889
308,05032
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|288,34654
290,92884
294,22381
291,75879
|288,34654
290,92884
294,22381
291,75879
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|287,19878
292,07741
300,18048
290,42187
|287,19878
292,07741
300,18048
290,42187
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
4
4
|1
1
4
4
|286,76375
289,04001
289,11536
291,97084
|286,76375
289,04001
294,946
296,92631
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|4
4
5
5
|286,58713
289,73575
293,49018
297,51081
|291,57686
293,66835
304,12006
302,41343
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|286,55736
273,98914
—
—
|289,93968
277,56335
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|286,18254
286,74604
288,33421
—
|291,64202
293,08777
296,81456
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|4
4
4
3
|284,80509
289,65789
294,53237
292,38721
|291,3188
294,96587
297,84265
292,96347
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
6
|4
4
5
6
|284,49751
278,4642
289,13106
288,703
|289,09326
289,16255
295,86337
292,85053
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|283,82138
289,51312
291,79669
293,02553
|283,82138
289,51312
291,79669
293,02553
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|282,2126
283,39369
285,97447
—
|292,05929
290,66254
295,78087
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
3
–
–
|4
3
–
–
|280,12939
275,74389
—
—
|289,06684
282,47856
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
3
4
|1
1
3
4
|277,90217
276,72654
278,04544
286,04021
|277,90217
276,72654
283,02306
290,44702
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|277,58418
272,03542
289,38035
288,07676
|286,85191
280,32691
292,60295
290,58107
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|277,33646
284,21575
291,10526
290,36346
|285,69193
290,61377
296,68401
293,60595
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|276,64019
285,5682
278,04339
—
|276,64019
285,5682
278,04339
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
2
3
|2
3
2
3
|275,82636
268,73426
288,57553
283,36054
|277,2306
283,06968
289,9803
286,83419
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|275,79266
273,14654
287,08805
291,97435
|275,79266
273,14654
287,08805
291,97435
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|274,94352
280,7806
284,64202
287,24981
|287,70037
283,52925
289,47191
288,0624
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
3
2
|1
1
3
2
|272,7216
289,08251
283,25298
286,39698
|272,7216
289,08251
302,95981
288,82238
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
–
|4
4
5
–
|272,08645
270,0637
274,52448
—
|293,26283
281,06206
284,95056
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
4
|4
4
5
4
|272,04295
292,04098
291,26083
292,6273
|290,77438
295,61996
296,08138
293,9706
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
–
|2
3
3
–
|271,64256
274,21946
287,36295
—
|288,23028
287,74724
295,84361
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|271,07234
269,37614
—
—
|275,9162
276,81993
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
1
1
|2
2
1
1
|270,26874
283,79955
285,58402
289,94236
|281,10746
287,28074
285,58402
289,94236
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
8
|4
4
6
8
|270,19736
267,02359
278,26258
279,51752
|286,88087
273,09202
285,97115
286,91517
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
–
|1
2
1
–
|269,03979
260,46851
281,07743
—
|269,03979
265,70291
281,07743
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
4
|4
4
5
4
|268,60476
283,18094
287,02013
291,13574
|285,72656
289,99884
306,01943
296,32877
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|268,5074
277,79442
283,37929
290,73002
|284,2119
282,68633
294,41343
292,78506
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|2
2
2
2
|268,15558
285,94375
280,90762
284,8858
|279,65787
286,18275
285,49115
287,80794
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|4
4
5
5
|268,13426
276,78849
286,42376
291,22645
|287,19031
282,57159
294,3386
301,8288
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|267,93224
275,05869
—
—
|270,29706
276,26468
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
4
|4
4
5
4
|267,66459
276,96859
277,7219
287,6159
|284,65895
286,08561
291,18735
292,63723
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|4
4
3
3
|266,71031
281,74657
274,77855
293,7532
|275,75691
290,09112
278,88212
294,13317
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|266,679
276,48345
—
—
|279,75944
277,87101
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|4
4
5
5
|266,13141
272,33543
278,37158
288,42616
|268,08288
288,21569
284,90149
297,52807
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
–
–
–
|4
–
–
–
|264,96008
–
–
–
|269,67693
–
–
–
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|264,76004
269,25622
—
—
|271,04721
272,36223
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
–
|3
2
2
–
|264,56788
278,98301
287,48637
—
|275,58384
281,28191
289,5651
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|263,74039
258,58821
—
—
|268,80966
264,0509
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
3
6
7
|4
3
6
7
|263,23586
278,37969
282,57934
280,92349
|267,53135
285,90798
289,85027
291,39434
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|263,11408
266,00756
287,73649
285,61205
|282,9937
275,78442
295,30731
287,63573
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|262,4041
270,22583
283,23574
287,83636
|271,70994
275,14702
286,57517
289,04613
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|262,36431
277,68663
279,65065
—
|282,42458
280,24979
283,53894
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|262,34627
291,0422
287,88344
—
|269,4497
294,69172
302,15467
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|4
4
3
3
|262,31907
272,23015
282,74489
290,97212
|290,24461
280,43558
292,23245
291,94238
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
–
–
–
|3
–
–
–
|262,24785
–
–
–
|278,78064
–
–
–
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
4
|2
2
2
4
|261,01917
271,90286
276,40549
287,13625
|279,87767
274,59891
278,25631
292,38934
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|260,52996
–
–
–
|260,52996
–
–
–
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
–
–
–
|4
–
–
–
|259,62945
–
–
–
|278,88444
–
–
–
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
–
|3
3
2
–
|259,19328
267,39117
277,12685
—
|260,91378
273,69697
277,98477
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|259,04006
254,69335
—
—
|270,78598
261,80756
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|4
4
4
3
|258,59899
259,05821
278,99897
276,66887
|271,60868
262,91865
286,83584
280,1071
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|4
4
5
5
|258,01463
275,78308
287,20041
287,91607
|285,22321
289,15986
295,36611
290,72688
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|257,58731
278,87097
—
—
|271,79484
294,89744
—
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|257,22975
275,34671
282,60444
—
|285,57221
285,7868
289,27432
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
–
|2
2
2
–
|256,84357
267,8711
274,4065
—
|256,87085
268,77596
275,83577
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
–
–
|3
3
–
–
|256,39868
262,98874
—
—
|261,65065
272,0887
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
3
4
4
|1
3
4
4
|255,45841
265,70779
272,49355
280,06842
|255,45841
267,67499
281,85163
281,40971
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
3
3
3
|254,85385
263,50896
282,39354
280,10464
|261,76823
280,34129
285,75862
282,52316
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hemşirelik Yüksekokulu
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|254,80497
265,2545
269,04497
283,2169
|282,31946
270,89771
273,88711
290,47908
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|254,36566
277,95914
286,75695
290,07047
|282,06495
288,86044
293,20093
294,10071
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
3
3
3
|253,89828
271,76088
274,02893
284,42793
|262,72748
273,23871
281,58993
285,75189
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
–
|4
4
4
–
|252,82585
264,77536
270,15738
—
|264,50596
269,89877
282,28843
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
–
–
–
|4
–
–
–
|252,63857
–
–
–
|264,61079
–
–
–
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|252,46596
279,28311
—
—
|273,52932
291,21367
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
1
1
|3
3
1
1
|251,5848
264,24951
276,93517
281,43204
|260,39125
267,1306
276,93517
281,43204
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
1
|1
2
1
1
|251,43605
248,52287
276,6699
280,32756
|251,43605
259,39867
276,6699
280,32756
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
3
3
|2
1
3
3
|250,22516
280,435
276,12129
280,00741
|282,24797
280,435
286,80107
284,49914
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
3
3
3
|249,22188
262,71641
271,79791
281,41168
|259,22588
265,72903
282,14267
283,3795
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
–
–
|3
3
–
–
|248,94864
265,83592
—
—
|252,40991
272,26328
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
–
–
|2
3
–
–
|247,89414
264,90901
—
—
|250,02686
267,64491
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
–
–
|4
4
–
–
|247,73448
247,38109
—
—
|255,2793
250,64595
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|246,62404
289,16366
269,37789
—
|246,62404
289,16366
269,37789
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
–
–
|2
1
–
–
|244,84654
258,40205
—
—
|245,26402
258,40205
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|244,46721
254,47398
—
—
|244,8287
256,1631
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|243,58011
266,36873
—
—
|245,22724
268,34148
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
2
|3
2
2
2
|242,95402
240,22532
277,43936
277,72186
|249,79896
246,62308
292,93194
281,03526
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
–
–
–
|4
–
–
–
|242,04032
–
–
–
|259,21593
–
–
–
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
2
|2
3
3
2
|238,2935
262,61531
269,96295
275,03578
|241,76456
270,7157
275,51358
275,38746
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|235,39637
–
–
–
|235,39637
–
–
–