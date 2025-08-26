DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 2025 DGS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için gereken puanlar ve yerleştirme koşulları merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjanlar ve taban puan bilgileri paylaşılacak. Peki, 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…
|Üniversite Adı
|Fakülte/Y.O Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|En Büyük Puan
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
|335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Fransızca)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
|331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|327,84697
346,06031
333,15075
330,07775
|329,28886
354,96725
342,93166
349,26718
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|327,22205
—
—
—
|327,22205
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|327,05539
334,48901
328,85
328,12509
|329,84719
338,89396
344,97939
333,22657
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|326,95745
329,66157
326,63744
322,49667
|336,31514
342,56959
337,88013
343,36256
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|326,55019
328,26754
—
—
|326,55019
328,26754
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
|323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
3
4
|3
2
3
4
|323,06382
332,46416
328,42427
328,38489
|324,43321
341,29241
331,07619
333,19342
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
3
3
|3
2
3
3
|322,91424
327,29056
322,02051
318,85935
|331,52183
336,45419
322,49821
319,46609
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
|322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|322,33473
330,17649
321,49086
324,43068
|324,94653
334,59412
336,27429
328,07171
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
5
5
|2
3
5
5
|321,89138
318,85376
316,07078
315,5122
|323,73891
320,99955
320,02784
321,64251
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|321,3001
318,22974
314,65568
312,91584
|327,86931
333,93814
329,50527
333,17539
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
|320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
|320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|320,0053
327,40183
319,27034
318,49324
|322,66177
332,35093
330,78257
324,03078
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|319,44536
325,05311
320,33843
322,10705
|323,96594
328,70504
344,73941
333,33321
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
|319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
|318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|318,26022
324,09461
313,89026
313,91454
|324,23437
336,72122
321,20439
319,05996
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
|317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|317,74039
325,36272
315,91164
—
|317,74039
325,36272
315,91164
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
|317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
|316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|316,38845
324,20671
315,85463
313,77301
|317,56699
334,88925
322,54344
318,79195
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|316,36773
327,19591
316,17653
315,04783
|317,40845
328,95097
322,03975
321,60441
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|316,10281
320,6093
314,79246
—
|316,10281
320,6093
314,79246
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
–
|3
3
5
–
|315,87965
318,83688
314,74888
—
|318,99403
321,19943
319,16521
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|315,74281
318,36422
320,485
313,60941
|315,74281
318,36422
320,485
313,60941
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|315,54869
318,64478
314,28901
314,74766
|323,85878
332,50984
325,46154
326,8664
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|314,85615
319,42397
—
—
|318,9661
319,56116
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,65496
317,28765
313,16567
312,66454
|317,2549
329,64737
318,53652
325,56472
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,40458
320,0641
315,12124
318,10896
|314,80238
323,00234
324,38885
323,83101
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|314,27359
319,67016
314,7734
313,30349
|318,24323
323,85052
319,46093
316,69965
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
|314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
|314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|313,9351
318,77498
313,51245
312,64378
|326,95745
320,47021
315,05401
322,15068
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi (Gemlik)
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|313,92795
324,19539
315,70191
316,86892
|315,59848
343,73297
321,46115
330,05734
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
|313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
1
1
1
|3
1
1
1
|313,84242
328,60605
327,12794
327,06924
|314,25177
328,60605
327,12794
327,06924
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|313,67285
318,07049
315,60546
313,93756
|317,41806
339,52687
320,15133
324,29265
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
|313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|313,49022
320,45573
318,14093
316,70788
|316,85774
327,65221
333,89964
324,14865
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
|313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|313,16429
324,60347
315,90302
313,76579
|314,67965
330,7332
338,74505
341,04329
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
|312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
|312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
|312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
|Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|312,3918
319,77405
319,03078
317,10519
|320,85877
329,51435
327,72332
325,11207
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|312,30859
332,63764
—
—
|313,03893
334,02646
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
–
–
|2
3
–
–
|312,18845
316,96872
—
—
|317,24941
317,97258
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
|311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
2
4
4
|3
2
4
4
|311,71916
323,49673
318,63036
315,86967
|313,06598
348,22557
319,86072
319,85795
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|311,66627
316,35877
312,91873
311,61187
|326,31591
318,05103
313,87853
313,30218
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
|311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
|311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|311,16906
321,73287
313,58158
312,19759
|317,27761
327,28933
336,74237
327,66426
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|311,03359
313,44173
—
—
|311,03359
313,44173
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
|311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
8
10
|3
4
8
10
|310,88839
316,36435
312,60127
312,06228
|312,60222
329,99107
322,91933
340,23079
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,7684
317,65168
313,47959
315,62931
|313,33357
327,84216
321,49738
316,22528
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|310,68185
—
—
—
|311,90978
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,62384
320,78843
313,65071
315,00037
|313,14735
326,06111
319,34237
325,21792
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
–
|3
4
10
–
|310,56619
315,9698
312,54115
—
|311,93734
316,58001
315,63934
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,52576
315,70603
311,964
310,02292
|313,42847
316,48488
313,24629
311,86538
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
–
–
|2
3
–
–
|310,19535
316,74002
—
—
|314,43527
325,94876
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,10664
318,11532
316,00713
314,13846
|310,25982
345,78864
321,29545
315,21348
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
4
10
10
|3
4
10
10
|310,07659
315,14442
312,2519
310,68455
|311,00774
315,81193
323,58867
314,65177
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|310,01373
322,28578
315,98011
313,34382
|313,77291
323,70693
318,22974
315,41023
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
–
–
|1
1
–
–
|309,91644
328,82626
—
—
|309,91644
328,82626
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|309,60989
309,12426
—
—
|311,38228
314,84173
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|309,40699
—
—
—
|310,52341
—
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
3
5
5
|2
3
5
5
|309,32964
314,84082
312,02599
310,88981
|310,24524
322,4248
327,27934
319,72848
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
|309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
4
–
|2
1
4
–
|309,18596
317,58913
309,86136
—
|309,63176
317,58913
311,43582
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|308,95912
311,40666
305,46788
—
|311,41357
314,84601
310,48608
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
|308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|308,71141
—
—
—
|310,31535
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
|308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
|308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|307,76378
—
—
—
|307,76378
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
1
2
|2
1
1
2
|307,76078
327,31599
318,92586
308,84769
|308,3347
327,31599
318,92586
309,15204
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|307,35837
308,8563
—
—
|309,57952
313,05358
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|306,9295
309,82968
313,26222
—
|306,9295
309,82968
313,26222
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|306,8947
311,39782
308,93299
307,12684
|306,8947
311,39782
308,93299
308,4663
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
4
–
|2
–
4
–
|306,65585
—
269,88401
—
|307,40401
—
277,23558
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
|306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
|305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
2
–
|1
–
2
–
|305,75147
—
310,69928
—
|305,75147
—
310,9625
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|305,54664
310,68392
306,99499
—
|306,6506
313,4577
310,13089
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
2
|2
2
4
2
|305,42129
311,03273
306,18474
304,34866
|305,82356
312,48072
310,61529
307,21997
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|305,31398
311,26904
309,16694
305,09421
|307,20047
314,45743
310,13698
307,67936
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
|304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,75381
309,406
308,51519
307,41013
|304,75381
309,406
308,51519
307,41013
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|304,06898
314,39735
310,995
308,82582
|304,06898
314,39735
310,995
308,82582
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|303,28723
—
—
—
|303,28723
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|303,24006
—
—
—
|304,92619
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Burslu)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
|303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|303,07127
—
—
—
|303,07127
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|303,03947
—
—
—
|306,10861
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
–
–
–
|2
–
–
–
|302,92824
—
—
—
|306,03873
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
3
–
|1
1
3
–
|302,91449
307,56223
309,7338
—
|302,91449
307,56223
311,68815
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|302,26312
305,18805
—
—
|303,66892
308,83382
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
3
3
|1
1
3
3
|302,20224
313,46593
307,87626
305,14393
|302,20224
313,46593
308,28212
305,58099
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|302,07139
—
—
—
|302,07139
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
–
|1
1
1
–
|301,81543
308,12355
305,21763
—
|301,81543
308,12355
305,21763
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|301,59449
—
—
—
|301,59449
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
–
|2
2
4
–
|301,49895
310,59019
303,7221
—
|302,68271
310,6577
306,46391
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|301,34452
304,87989
301,20677
296,99921
|301,34452
304,87989
301,5569
300,2788
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|301,27215
309,04054
305,42157
305,32779
|304,54035
313,34716
310,84524
311,98328
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
4
|1
2
3
4
|301,26195
303,805
305,58555
303,2537
|301,26195
303,81149
308,62599
303,84114
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|301,18409
—
—
—
|301,18409
—
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
3
|1
2
3
3
|301,17998
304,72595
301,9973
301,27063
|301,17998
305,97305
305,45782
304,44373
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
2
3
3
|1
2
3
3
|300,86826
302,90705
302,25303
298,78858
|300,86826
304,62912
303,74932
300,63426
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
3
2
|2
2
3
2
|300,63772
306,13181
304,71457
303,098
|302,90802
306,93356
307,56819
303,53601
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
2
3
|2
2
2
3
|300,56429
301,61511
301,09377
294,83177
|304,97198
308,63124
301,29115
300,49835
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
2
1
|1
–
2
1
|300,31718
—
297,18939
294,14029
|300,31718
—
302,14079
294,14029
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|299,97971
303,0092
309,35018
303,32898
|299,97971
303,0092
309,46387
303,32898
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
2
|2
2
4
2
|299,62672
305,69167
303,41468
302,91201
|300,24131
305,79373
308,56568
304,78601
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|299,61624
304,02344
299,63479
295,70655
|299,61624
304,02344
306,68983
297,26173
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|299,41788
303,19939
303,25471
303,81651
|301,15977
306,38847
312,11014
309,85033
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
–
–
|2
2
–
–
|299,38049
302,91002
—
—
|300,46386
303,48993
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
–
–
–
|1
–
–
–
|299,04283
—
—
—
|299,04283
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
4
4
|1
1
4
4
|298,21603
303,86434
299,50372
294,63894
|298,21603
303,86434
300,59124
297,5897
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
2
–
|2
1
2
–
|297,95309
308,05019
296,61031
—
|300,61468
308,05019
298,7165
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|297,398
304,30737
303,39539
294,1448
|297,398
304,30737
304,5554
297,79996
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
2
4
4
|2
2
4
4
|296,50423
305,66436
300,61868
298,79452
|301,07322
308,64163
305,82495
300,35807
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|296,31052
304,11267
301,29719
299,73185
|296,31052
304,11267
304,89449
299,73185
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2
1
2
1
|2
1
2
1
|296,26035
304,27461
302,49596
302,85654
|298,90672
304,27461
307,11582
302,85654
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|296,23367
304,04567
298,63899
293,11432
|296,23367
304,04567
298,63899
295,08964
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
3
|1
1
2
3
|296,06711
303,98254
301,14746
293,44711
|296,06711
303,98254
302,13762
294,16825
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
|Hukuk Fakültesi
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
3
|1
1
1
3
|294,48865
303,54418
304,43481
297,78531
|294,48865
303,54418
304,43481
304,5227