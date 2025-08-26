Trend Galeri Trend Yaşam DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 2025 DGS kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için gereken puanlar ve yerleştirme koşulları merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjanlar ve taban puan bilgileri paylaşılacak. Peki, 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:33
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

ÖSYM, 2025 DGS sonuçlarını ilan etti. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların ilgisi tercih kılavuzuna yöneldi. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Mühendislik ve birçok lisans programına geçiş için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Tercih sürecinin çok yakında başlaması bekleniyor. İşte 2025 DGS taban puanları ve sıralama…

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açıldı. Şimdi gözler tercih dönemine çevrildi; ancak ÖSYM henüz resmi takvimi paylaşmadı. Geçen yıl sınav 30 Haziran'da yapılmış, sonuçlar 10 Eylül'de açıklanmış, tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da tercih sürecinin, sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlaması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS TABAN PUANLARI 2025

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz'da düzenlendi. 2025 yılı DGS taban puanları, bu yıl yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Dolayısıyla adaylar, bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak.

14 Ağustos'ta açıklanan DGS sınav sonuçlarının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 - DGS tercih kılavuzu beklniyor.

Tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri bölümler, üniversiteler, kontenjanlar, taban puanlar ve ilgili bölümün özel şartları yer alacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

2024 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

DGS HUKUK PUANLARI

Üniversite Adı Fakülte/Y.O Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban Puan En Büyük Puan
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121		 335,06446
320,34528
329,87011
317,75121
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Fransızca) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962		 331,84043
362,68866
349,74251
333,52962
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,84697
346,06031
333,15075
330,07775		 329,28886
354,96725
342,93166
349,26718
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 327,22205


 327,22205
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 327,05539
334,48901
328,85
328,12509		 329,84719
338,89396
344,97939
333,22657
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 326,95745
329,66157
326,63744
322,49667		 336,31514
342,56959
337,88013
343,36256
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 326,55019
328,26754

 326,55019
328,26754
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549		 323,47436
326,43313
331,76561
323,1549
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
4		 3
2
3
4		 323,06382
332,46416
328,42427
328,38489		 324,43321
341,29241
331,07619
333,19342
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
3
3		 3
2
3
3		 322,91424
327,29056
322,02051
318,85935		 331,52183
336,45419
322,49821
319,46609
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261		 322,66016
326,12883
338,99092
324,66261
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 322,33473
330,17649
321,49086
324,43068		 324,94653
334,59412
336,27429
328,07171
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 321,89138
318,85376
316,07078
315,5122		 323,73891
320,99955
320,02784
321,64251
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 321,3001
318,22974
314,65568
312,91584		 327,86931
333,93814
329,50527
333,17539
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119		 320,47182
336,88977
332,37735
346,27119
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993		 320,27761
336,07426
324,42596
329,62993
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 320,0053
327,40183
319,27034
318,49324		 322,66177
332,35093
330,78257
324,03078
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 319,44536
325,05311
320,33843
322,10705		 323,96594
328,70504
344,73941
333,33321
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455		 319,39842
326,51863
325,77758
322,62455
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311		 318,80392
324,47872
321,41377
317,27311
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 318,26022
324,09461
313,89026
313,91454		 324,23437
336,72122
321,20439
319,05996
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004		 317,91504
317,17236
323,97692
319,80004
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 317,74039
325,36272
315,91164
 317,74039
325,36272
315,91164
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188		 317,28172
321,73178
333,50903
316,4188
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738		 316,89665
323,03088
323,99683
324,51738
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,38845
324,20671
315,85463
313,77301		 317,56699
334,88925
322,54344
318,79195
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 316,36773
327,19591
316,17653
315,04783		 317,40845
328,95097
322,03975
321,60441
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 316,10281
320,6093
314,79246
 316,10281
320,6093
314,79246
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
 3
3
5
 315,87965
318,83688
314,74888
 318,99403
321,19943
319,16521
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941		 315,74281
318,36422
320,485
313,60941
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 315,54869
318,64478
314,28901
314,74766		 323,85878
332,50984
325,46154
326,8664
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 314,85615
319,42397

 318,9661
319,56116
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,65496
317,28765
313,16567
312,66454		 317,2549
329,64737
318,53652
325,56472
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,40458
320,0641
315,12124
318,10896		 314,80238
323,00234
324,38885
323,83101
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 314,27359
319,67016
314,7734
313,30349		 318,24323
323,85052
319,46093
316,69965
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271		 314,25702
324,0146
322,2542
316,41271
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191		 314,19476
321,97541
318,29882
329,74191
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 313,9351
318,77498
313,51245
312,64378		 326,95745
320,47021
315,05401
322,15068
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,92795
324,19539
315,70191
316,86892		 315,59848
343,73297
321,46115
330,05734
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519		 313,90501
319,65992
319,81545
322,99519
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
1
1
1		 3
1
1
1		 313,84242
328,60605
327,12794
327,06924		 314,25177
328,60605
327,12794
327,06924
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,67285
318,07049
315,60546
313,93756		 317,41806
339,52687
320,15133
324,29265
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082		 313,56647
318,83622
320,96983
316,7082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 313,49022
320,45573
318,14093
316,70788		 316,85774
327,65221
333,89964
324,14865
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473		 313,41675
319,5364
325,24224
316,97473
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 313,16429
324,60347
315,90302
313,76579		 314,67965
330,7332
338,74505
341,04329
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567		 312,87554
320,59303
316,75266
322,08567
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597		 312,83996
321,09723
317,30158
315,0597
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059		 312,58164
320,28797
320,65445
316,30059
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 312,3918
319,77405
319,03078
317,10519		 320,85877
329,51435
327,72332
325,11207
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 312,30859
332,63764

 313,03893
334,02646
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 312,18845
316,96872

 317,24941
317,97258
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325		 311,95132
318,7113
322,89714
323,23325
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
2
4
4		 3
2
4
4		 311,71916
323,49673
318,63036
315,86967		 313,06598
348,22557
319,86072
319,85795
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 311,66627
316,35877
312,91873
311,61187		 326,31591
318,05103
313,87853
313,30218
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104		 311,60355
316,61046
325,06887
320,26104
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143		 311,55066
321,49829
321,30656
317,31143
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 311,16906
321,73287
313,58158
312,19759		 317,27761
327,28933
336,74237
327,66426
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 311,03359
313,44173

 311,03359
313,44173
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693		 311,00913
325,0939
322,03201
315,19693
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
8
10		 3
4
8
10		 310,88839
316,36435
312,60127
312,06228		 312,60222
329,99107
322,91933
340,23079
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,7684
317,65168
313,47959
315,62931		 313,33357
327,84216
321,49738
316,22528
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 310,68185


 311,90978
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,62384
320,78843
313,65071
315,00037		 313,14735
326,06111
319,34237
325,21792
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
 3
4
10
 310,56619
315,9698
312,54115
 311,93734
316,58001
315,63934
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,52576
315,70603
311,964
310,02292		 313,42847
316,48488
313,24629
311,86538
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3

 2
3

 310,19535
316,74002

 314,43527
325,94876
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,10664
318,11532
316,00713
314,13846		 310,25982
345,78864
321,29545
315,21348
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
4
10
10		 3
4
10
10		 310,07659
315,14442
312,2519
310,68455		 311,00774
315,81193
323,58867
314,65177
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 310,01373
322,28578
315,98011
313,34382		 313,77291
323,70693
318,22974
315,41023
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1

 1
1

 309,91644
328,82626

 309,91644
328,82626
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 309,60989
309,12426

 311,38228
314,84173
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 309,40699


 310,52341
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk Fakültesi Hukuk EA 2024
2023
2022
2021		 2
3
5
5		 2
3
5
5		 309,32964
314,84082
312,02599
310,88981		 310,24524
322,4248
327,27934
319,72848
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131		 309,27564
314,16915
314,20901
308,21131
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
4
 2
1
4
 309,18596
317,58913
309,86136
 309,63176
317,58913
311,43582
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 308,95912
311,40666
305,46788
 311,41357
314,84601
310,48608
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829		 308,88545
316,11407
311,72839
311,01829
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 308,71141


 310,31535
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355		 308,24041
314,11317
307,60653
306,43355
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029		 308,21134
316,82387
307,3887
308,83029
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 307,76378


 307,76378
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
1
2		 2
1
1
2		 307,76078
327,31599
318,92586
308,84769		 308,3347
327,31599
318,92586
309,15204
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 307,35837
308,8563

 309,57952
313,05358
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 306,9295
309,82968
313,26222
 306,9295
309,82968
313,26222
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 306,8947
311,39782
308,93299
307,12684		 306,8947
311,39782
308,93299
308,4663
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2

4
 2

4
 306,65585

269,88401
 307,40401

277,23558
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649		 306,62281
309,19849
311,5941
311,39649
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712		 305,83344
311,53301
313,18011
308,81712
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
 1

2
 305,75147

310,69928
 305,75147

310,9625
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 305,54664
310,68392
306,99499
 306,6506
313,4577
310,13089
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 305,42129
311,03273
306,18474
304,34866		 305,82356
312,48072
310,61529
307,21997
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 305,31398
311,26904
309,16694
305,09421		 307,20047
314,45743
310,13698
307,67936
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333		 304,87178
310,95063
311,57068
309,81333
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013		 304,75381
309,406
308,51519
307,41013
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582		 304,06898
314,39735
310,995
308,82582
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,28723


 303,28723
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,24006


 304,92619
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848		 303,1838
309,53273
308,09843
307,59848
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 303,07127


 303,07127
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 303,03947


 306,10861
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2


 2


 302,92824


 306,03873
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
 1
1
3
 302,91449
307,56223
309,7338
 302,91449
307,56223
311,68815
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 302,26312
305,18805

 303,66892
308,83382
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
3
3		 1
1
3
3		 302,20224
313,46593
307,87626
305,14393		 302,20224
313,46593
308,28212
305,58099
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 302,07139


 302,07139
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
1
 301,81543
308,12355
305,21763
 301,81543
308,12355
305,21763
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,59449


 301,59449
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
 2
2
4
 301,49895
310,59019
303,7221
 302,68271
310,6577
306,46391
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 301,34452
304,87989
301,20677
296,99921		 301,34452
304,87989
301,5569
300,2788
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 301,27215
309,04054
305,42157
305,32779		 304,54035
313,34716
310,84524
311,98328
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
4		 1
2
3
4		 301,26195
303,805
305,58555
303,2537		 301,26195
303,81149
308,62599
303,84114
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 301,18409


 301,18409
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 301,17998
304,72595
301,9973
301,27063		 301,17998
305,97305
305,45782
304,44373
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
2
3
3		 1
2
3
3		 300,86826
302,90705
302,25303
298,78858		 300,86826
304,62912
303,74932
300,63426
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
3
2		 2
2
3
2		 300,63772
306,13181
304,71457
303,098		 302,90802
306,93356
307,56819
303,53601
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
2
3		 2
2
2
3		 300,56429
301,61511
301,09377
294,83177		 304,97198
308,63124
301,29115
300,49835
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1

2
1		 1

2
1		 300,31718

297,18939
294,14029		 300,31718

302,14079
294,14029
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 299,97971
303,0092
309,35018
303,32898		 299,97971
303,0092
309,46387
303,32898
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
2		 2
2
4
2		 299,62672
305,69167
303,41468
302,91201		 300,24131
305,79373
308,56568
304,78601
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 299,61624
304,02344
299,63479
295,70655		 299,61624
304,02344
306,68983
297,26173
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 299,41788
303,19939
303,25471
303,81651		 301,15977
306,38847
312,11014
309,85033
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2

 2
2

 299,38049
302,91002

 300,46386
303,48993
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1


 1


 299,04283


 299,04283
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
4
4		 1
1
4
4		 298,21603
303,86434
299,50372
294,63894		 298,21603
303,86434
300,59124
297,5897
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
 2
1
2
 297,95309
308,05019
296,61031
 300,61468
308,05019
298,7165
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 297,398
304,30737
303,39539
294,1448		 297,398
304,30737
304,5554
297,79996
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
2
4
4		 2
2
4
4		 296,50423
305,66436
300,61868
298,79452		 301,07322
308,64163
305,82495
300,35807
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 296,31052
304,11267
301,29719
299,73185		 296,31052
304,11267
304,89449
299,73185
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 2024
2023
2022
2021		 2
1
2
1		 2
1
2
1		 296,26035
304,27461
302,49596
302,85654		 298,90672
304,27461
307,11582
302,85654
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 296,23367
304,04567
298,63899
293,11432		 296,23367
304,04567
298,63899
295,08964
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
3		 1
1
2
3		 296,06711
303,98254
301,14746
293,44711		 296,06711
303,98254
302,13762
294,16825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) EA 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
3		 1
1
1
3		 294,48865
303,54418
304,43481
297,78531		 294,48865
303,54418
304,43481
304,5227
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: ÖSYM ile DGS Dikey Geçiş taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?