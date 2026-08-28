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DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
2026 DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 27 Ağustos 2026 tarihinde tercihlerin alınmasıyla birlikte üniversite hayali kuran binlerce aday için sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:51