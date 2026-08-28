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DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

2026 DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 27 Ağustos 2026 tarihinde tercihlerin alınmasıyla birlikte üniversite hayali kuran binlerce aday için sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:51
DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

19 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026-DGS'nin sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanırken, adayların üniversite tercihi yapabilmesi için beklenen tercih süreci de 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarına odaklandı.

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI!

DGS tercihleri 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-DGS'de tercih işlemleri 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yerleştirme sonuçları ise değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Eylül 2025'te adayların erişimine sunulmuştu.

Bu takvim göz önüne alındığında, 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak çalışmalar sonrası Eylül ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör