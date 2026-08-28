DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2026-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ