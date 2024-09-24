DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?
2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınavına girerek aldıkları puan doğrultusunda tercih işlemelerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda DGS tercih işlemlerinin son gününde adaylar 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:05