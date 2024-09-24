DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

DGS tercih sonuçları için adaylar son tercih gününde ÖSYM duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan tercihler, 11 Eylül'de tamamlandı. Bu bilgilerin ışığında DGS tercih sonuçlarının en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları!