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DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınavına girerek aldıkları puan doğrultusunda tercih işlemelerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda DGS tercih işlemlerinin son gününde adaylar 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:05
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

DGS tercih sonuçları için adaylar son tercih gününde ÖSYM duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan tercihler, 11 Eylül'de tamamlandı. Bu bilgilerin ışığında DGS tercih sonuçlarının en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları!

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

DGS tercihleri, 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi "ais.osym.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.

DGS tercih işlemleri 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri 11 Eylül'de tamamlandı.

Bu bilgiler ışığında 2024 DGS tercih sonuçlarının eylül ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?
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