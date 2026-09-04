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DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için beklenen gün geldi. Tıp fakültesinden mezun olan tabipler ile uzman tabiplerin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi, 4 Eylül 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:35
DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Kura sürecini yakından takip eden hekimler, görev yapacakları yerin belli olup olmadığını ve sonuçların nereden açıklanacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kura çekiminin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

130. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sürecinde beklenen gün geldi. DHY kurası 4 Eylül Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hekimlerin hangi kadrolara yerleştirildiğine ilişkin sonuçların açıklanması bekleniyor. Adaylar, kura sürecine ilişkin duyuruları ve sonuç bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın ilgili platformları üzerinden takip edebilecek.

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DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DHY KURASI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak ve bu nedenle kuraya salonda katılımcı alınmayacak.

DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör