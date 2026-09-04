Trend Galeri Trend Yaşam DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DHY KURA SONUCU SORGULAMA | 130. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için beklenen gün geldi. Tıp fakültesinden mezun olan tabipler ile uzman tabiplerin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi, 4 Eylül 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:35