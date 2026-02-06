Dijital Vahşi Batı’ya ültimatom: İspanya’dan sosyal medya tehlikesine karşı 4 maddelik plan

'KAYDIRMA' DOPAMİN BAĞIMLILIĞI YAPIYOR

Uzmanlara göre dopamin bağımlısı zihinler, sosyal ağlarda güçlü uyaran arayışıyla ekranı daha çok kaydırıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Stanford Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden Profesör Anna Lembke, "(Sosyal medya) Sonsuz sayıda dijital içeriğe zahmetsizce ulaşmamızı sağlar. Algoritmalar, deneyimi her bireye özel hale getirerek bunu daha çekici kılar. Sınırsız kaydırma özelliği ise sıkılmamızı önleyecek kadar belirsizlik ve yenilik sunar. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde aslında istemesek bile tıklamaya ve ekranı kaydırmaya devam ederiz" dedi.