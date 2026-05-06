DİKKAT! Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! İşte 6-10 Mayıs hava durumu…

HAFTA SONU İSTANBUL, İZMİR VE MARMARA GENELİNDE YAĞMUR VAR MI?

Eğer 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri için açık hava planınız varsa, bunları yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonunun ilk ışıklarıyla birlikte yurdun batısı oldukça sert bir sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'nun batısında geniş çaplı, gök gürültülü sağanak yağışlar sahneye çıkıyor. Pazar günü ise durum daha da genişliyor; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamı bu gürültülü ve yağışlı sistemin esiri olacak. İlginç bir şekilde, hafta içi yağıştan başını kaldıramayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise hafta sonunu nispeten açık ve sakin geçirecek. Bahar aylarının bu meşhur sürprizlerine karşı hafta sonu yola çıkacakların güncel hava raporlarını anlık takip etmesi büyük önem taşıyor.