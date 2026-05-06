DİKKAT! Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! İşte 6-10 Mayıs hava durumu…

Bahar güneşiyle montları dolaba kaldıranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir hava durumu uyarısı geldi! Bugün Ankara ve güney illerimizde mesai çıkışı trafiğini felç edebilecek ani sağanaklar başlarken, asıl büyük sürpriz hafta sonu yurdun batısını bekliyor. Marmara ve Ege'de piknik, sahil veya seyahat planı yapanların tüm programını altüst edecek o şiddetli ve gök gürültülü yağış dalgası ne zaman vuracak? İşte şemsiyesiz yola çıkanları hazırlıksız yakalayacak kritik saatler ve günlük hayatınızı etkileyecek il il en güncel tahminler...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 10:01
6 Mayıs Çarşamba sabahına Marmara, Ege ve Batı Akdeniz sakinleri 20 ila 25 derece arasında değişen, parçalı bulutlu ve güneşli tatlı bir bahar havasıyla uyandı. Ancak bu sakinlik sizi yanıltmasın. Haritalara göre Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda sabahtan bu yana devam eden yağışlı sistem, öğle saatleri itibarıyla (12:00 - 18:00 arası) rotasını ve karakterini değiştiriyor.

ANKARA'DA BUGÜN (6 MAYIS) YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başkentliler güne parçalı bulutlu ve sakin bir havayla başlamış olsa da şemsiyelerini yanlarında bulundurmalı. MGM'nin saatlik verilerine göre, doğudan yaklaşan yağışlı sistem öğle saatlerinden itibaren başkenti içine alacak. Özellikle 12:00 ile 18:00 saatleri arasında Ankara genelinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Akşam mesai çıkışından sonra (18:00 sonrası) ise yağışlı sistem gücünü kaybederek başkenti terk edecek.

ADANA, HATAY VE GAZİANTEP'TE BEKLENEN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün (Çarşamba) yurdun güney kesimleri için uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Adana, Hatay, Osmaniye ile Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde özellikle 12:00 ile 18:00 saatleri arasında gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınları ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu saat diliminde ekstra tedbirli olunmalı. Akşam 18:00 itibarıyla ise bu sistem güneye doğru kayarak etkisini yitirecek ve gökyüzü açacak.

HANGİ İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR?

Özellikle başkent Ankara öğleden sonra bu yağışlı çemberin içine girerken, asıl kritik saatler güneyde yaşanacak. Adana, Hatay, Osmaniye hattı ile Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde aniden bastıracak şiddetli gök gürültülü sağanaklara karşı valiliklerin ve uzmanların uyarıları dikkate alınmalı; su baskınlarına ve trafikteki aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Akşam saatlerinde ise sistem gücünü kaybederek sadece Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna çekilecek ve yurdun büyük bölümüne rahat bir nefes aldıracak.

PERŞEMBE VE CUMA: BATI'DA YALANCI BAHAR, ANTALYA'DA YAZ PROVASI

7 Mayıs Perşembe gecesi ülke genelinde sakin geçtikten sonra, gün içinde batı bölgelerinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Ege kıyılarında termometrelerin 26 ile 27 derece seviyelerine tırmanmasıyla adeta erken bir yaz havası yaşanacak. Cuma günü ise Antalya ve çevresi güneşin tadını çıkarırken, yurdun batı sınırlarında (Trakya ve Çanakkale çevreleri) yaklaşan büyük fırtınanın ilk sinyalleri olan hafif yağış geçişleri kendini gösterecek. İç ve Doğu bölgelerimiz ise bu iki gün boyunca lokal sağanak yağışlarla ıslanmaya devam edecek.

HAFTA SONU İSTANBUL, İZMİR VE MARMARA GENELİNDE YAĞMUR VAR MI?

Eğer 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri için açık hava planınız varsa, bunları yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonunun ilk ışıklarıyla birlikte yurdun batısı oldukça sert bir sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'nun batısında geniş çaplı, gök gürültülü sağanak yağışlar sahneye çıkıyor. Pazar günü ise durum daha da genişliyor; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamı bu gürültülü ve yağışlı sistemin esiri olacak. İlginç bir şekilde, hafta içi yağıştan başını kaldıramayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise hafta sonunu nispeten açık ve sakin geçirecek. Bahar aylarının bu meşhur sürprizlerine karşı hafta sonu yola çıkacakların güncel hava raporlarını anlık takip etmesi büyük önem taşıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?

Beklenen yağışlar soğuk bir kış sistemi değil, tam aksine bahar aylarına özgü kararsızlık yağışları. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklarda ani bir düşüş beklenmiyor. Yurdun batısında sıcaklıklar yağışa rağmen 20 ile 27 derece bandında seyretmeye devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri Ege kıyılarında sıcaklıkların 27 derece seviyelerini zorlaması bekleniyor.

HAFTA SONU GÜNEŞLİ VE YAĞIŞSIZ GEÇECEK BÖLGELER HANGİLERİ?

Haritalardaki en büyük sürpriz doğu bölgelerimizde yaşanacak. Hafta içi boyunca sağanak yağışların etkisinden kurtulamayan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, hafta sonu Türkiye'nin en şanslı yerleri olacak. Batı illeri hafta sonunu gök gürültülü fırtınalarla geçirirken; Diyarbakır, Mardin, Van gibi doğu ve güneydoğu illerimizde yağışlar duracak ve yerini parçalı bulutlu, sakin bir bahar havasına bırakacak. Sadece Erzurum ve Kars çevresinde pazar günü kısa süreli geçişler görülebilir.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!

6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Yurdun batı kesimlerinde (Marmara, Ege ve Batı Akdeniz) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar batıda 20-25°C bandında seyrediyor. Buna karşılık İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle Hatay ve çevresi ile Doğu Anadolu'nun doğu sınırlarında gök gürültülü sağanak yağışlar göze çarpıyor.

7 MAYIS 2026 PERŞEMBE

Batı bölgelerde sıcaklıklar birkaç derece artış gösteriyor; Ege'de termometreler 26-27°C'leri gösterirken hava az bulutlu ve güneşli olmaya devam ediyor. Yağışlı sistem ise iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Karadeniz'in geneli, İç Anadolu, Doğu Akdeniz (Adana, Hatay civarı), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalıyor.

8 MAYIS 2026 CUMA

Yurdun batısında hava yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Trakya, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış geçişleri görülüyor. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Batı Akdeniz (Antalya ve çevresi) ise oldukça açık, güneşli ve sıcak bir gün geçiriyor.

9 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günüyle birlikte batı ve iç bölgelerde hava oldukça hareketleniyor. Marmara'nın tamamı, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'nun batısında geniş çaplı ve etkili gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Buna karşın, önceki günlerde yağış alan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava nispeten açarak yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.

10 MAYIS 2026 PAZAR

Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etki alanını daha da genişletiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin neredeyse tamamı bu yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde oldukça hareketli, yağışlı ve gök gürültülü bir gün yaşanırken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da (Erzurum, Kars civarı) yeniden gök gürültülü sağanaklar görülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

06 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA, SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısında yurdun batı kesimleri (Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı) güne parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla başlıyor. Buna karşın, haritada yeşil alanla belirtilen İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir alanda sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğu sınırında (Ağrı ve Iğdır çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor.

06 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA, ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı sistemin karakterinde ve etki alanında değişiklikler gözlemleniyor. Batı bölgelerde güneşli ve parçalı bulutlu hava istikrarını korurken, yağışlı alan İç Anadolu'da Ankara'yı da içine alacak şekilde biraz daha batıya genişliyor. Bu zaman dilimindeki en belirgin farklılık, güney bölgelerdeki hareketliliktir. Doğu Akdeniz (Adana, Hatay, Osmaniye) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında (Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri) gök gürültülü ve muhtemelen daha şiddetli sağanak yağışlar baş gösteriyor. Doğudaki gök gürültülü sağanaklar da etkisini sürdürüyor.

06 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA, AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine gelindiğinde gün boyu etkili olan geniş çaplı yağışlı sistem, gücünü kaybederek daralmaya başlıyor. Yurdun batısı, güney sahilleri ve Güneydoğu Anadolu'da hava büyük ölçüde açıyor ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Yağışlar bu saatlerde iki ayrı bölgeye sıkışıyor: Biri Orta Karadeniz'in iç kesimlerinden İç Anadolu'nun ortasına inen hat (Kastamonu, Yozgat, Kayseri civarı), diğeri ise Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı hattı). Kars ve Ağrı çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar hala devam ediyor.

07 MAYIS 2026 PERŞEMBE, GECE (00:00 - 06:00)

Perşembe gününün ilk saatlerinde, gece yarısından sabaha kadar olan dilimde, yurdun neredeyse tamamında yağışlar duruyor ve oldukça sakin bir gece yaşanıyor. Türkiye genelinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşuyor. Gün boyu süren yağışlı sistem ülkeyi büyük ölçüde terk ederken, yalnızca Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç noktasında (Artvin ve Ardahan çevreleri) dar bir alanda hafif sağanak yağış geçişleri asılı kalıyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çanakkale: 22 derece, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 18 derece, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 25 derece, parçalı ve az bulutlu

Sakarya: 20 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar: 15 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

Denizli: 20 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir: 23 derece, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 21 derece, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana: 21 derece, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 22 derece, parçalı ve az bulutlu

Burdur: 18 derece, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 21 derece, parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Eskişehir: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 15 derece, parçalı ve çok bulutlu

Nevşehir: 13 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu: 15 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Düzce: 18 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

Kastamonu: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya: 18 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Artvin: 13 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun: 16 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

Trabzon: 15 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum: 12 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 12 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 17 derece, çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 14 derece, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır: 18 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Mardin: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Siirt: 19 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 20 derece, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
