DİKKAT! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! Mayıs ayında lapa lapa kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: Mayıs ayında kış geri dönüyor! Yeni haftaya fırtına, şiddetli sağanak ve sürpriz kar yağışıyla başlıyoruz. Ancak hafta sonuna doğru büyük bir sıcaklık dalgasıyla montları atıp yaza giriş yapacağız. Bugün hava durumu nasıl olacak? Kuvvetli yağışlar hangi illeri vuracak? Havalar tam olarak ne zaman ısınacak? Yağışlar ne zaman bitecek? İşte gün gün haritalı hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 09:48
Haftanın ilk yarısında yurdun farklı köşelerinde zorlu hava şartları etkili oluyor. Haritalarda özellikle iki bölge için ciddi uyarılar dikkat çekiyor: Batı Karadeniz'de (Zonguldak ve Bartın çevreleri) "çok kuvvetli" sağanak yağışlar beklenirken, su baskını ve sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Doğu Akdeniz hattında (Adana, Osmaniye, Hatay) ise şiddetli gök gürültülü sağanaklar alarm veriyor.

FIRTINANIN HIZI 40-60 KM/SA'E ULAŞACAK!

Hava sadece yağışlı değil, aynı zamanda oldukça sert. Yurdun batı kesimlerinde (Marmara ve Ege) kuzeyden, doğu kesimlerinde ise güneyden esen ve hızı 40-60 km/sa'e ulaşan fırtınalar etkili oluyor. Sistemin asıl büyük sürprizi ise iç bölgelerimizde: İç Ege'de Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile İç Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur geçişleri yaşanıyor.

MAYIS AYINDA KAR YAĞAR MI? HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Normal şartlarda Mayıs ayında pek alışık olduğumuz bir durum olmasa da, yurdu etkisi altına alan bu güçlü ve ani soğuk hava dalgası nedeniyle bugün bazı iç bölgelerimizde kar sürprizi yaşanıyor. Meteoroloji haritalarına göre hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İç Ege'nin (Kütahya, Afyonkarahisar) ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bugün karla karışık yağmur geçişleri görülüyor.

KIŞTAN YAZA KESKİN GEÇİŞ: HAFTA SONU TİŞÖRTLERİ HAZIRLAYIN!

Peki, herkesin arama motorlarında en çok merak ettiği o soru: Yağmurlar ne zaman bitecek ve havalar ne zaman ısınacak? Neyse ki bu dondurucu ve fırtınalı sistem çok uzun sürmeyecek. Haftanın ortasına doğru yağışlı kütle, batıdan başlayarak yurdu yavaş yavaş terk etmeye başlayacak. İlk etapta Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bulutlar dağılarak yerini pırıl pırıl bir güneşe bırakacak.

Hafta sonuna doğru ise tüm Türkiye'de adeta kıştan yaza çok keskin bir geçiş yaşayacağız. Yağışların etkisini tamamen yitirmesiyle beraber sıcaklıklar adeta patlama yapacak. Kıyı kesimlerimizde ısınma ivme kazanırken, hafta kapanışına doğru batı ve güney sahillerimizde termometreler 27-29°C seviyelerine dayanacak. İç Anadolu'da bile sıcaklıklar 24-26°C bandına yerleşecek. Kısacası; hafta başındaki sert ve soğuk kış provalarını sıkı giyinerek atlattıktan sonra, hafta sonu bizi tam bir yaz havası bekliyor. Montlarınızı kısa süreliğine de olsa rafa kaldırıp, tişört ve güneş gözlüğü kombinlerinize geri dönmeye hazır olun!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurt genelinde bahar aylarından çok kış mevsimini andıran, soğuk, kapalı ve yaygın yağışlı bir hava etkili oluyor. Özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına düşerken, dışarı çıkacak vatandaşların kalın giysilerini ve şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları gereken zorlu bir gün yaşanıyor.

YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Ülke genelini esir alan bu yaygın yağışlı sistem, Salı gününden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak yavaş yavaş etkisini kaybetmeye ve doğuya doğru kaymaya başlayacak. Çarşamba günü batı ve güney kesimlerde yerini güneşe bırakacak olan yağışlar, Perşembe gününe gelindiğinde Doğu Karadeniz'in çok dar bir bölümü hariç tüm yurdu tamamen terk etmiş olacak.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Bahar sıcaklıklarını özleyenler için müjdeli haber Çarşamba gününden itibaren geliyor; sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hızla tırmanışa geçecek. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri kış havasından tam bir yaz havasına keskin bir geçiş yaşanacak; batı ve güney sahillerimizde termometreler 27-29°C bandına kadar yükselirken, iç kesimlerde de sıcaklıklar 25 dereceleri bulacak.

BUGÜN FIRTINA UYARISI VAR MI?

Evet, bugün sadece şiddetli sağanak değil, aynı zamanda yurdun büyük bir bölümünde sert rüzgarlar etkili oluyor; batı bölgelerinde (Marmara ve Ege) kuzeyden, doğu bölgelerinde ise güneyden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan fırtınalar bekleniyor. Buna ek olarak Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın) "çok kuvvetli", Doğu Akdeniz'de ise "kuvvetli" sağanak uyarısı bulunduğu için sel, su baskını ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunması büyük önem taşıyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI

4 Mayıs Pazartesi: Haftanın ilk günü ülke genelinde oldukça yağışlı ve serin geçiyor. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakimken; Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar (kırmızı şimşek sembolleri) dikkat çekiyor. Ayrıca İç Ege ve İç Anadolu'nun batısındaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur (kar sembolü) geçişleri göze çarpıyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altında; batı kesimlerde 14-19°C, iç kesimlerde ise 10-14°C civarında seyrediyor.

5 MAYIS SALI:

Yağışlı sistem batıdan başlayarak etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında bulutlar dağılıyor ve güneş yüzünü gösteriyor. Ancak Karadeniz, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu bölgelerimizde yağmurlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarda batı ve güney kıyılarından itibaren ufak çaplı artışlar başlıyor; Ege kıyılarında termometreler 22-23°C'leri gösteriyor.

6 MAYIS ÇARŞAMBA:

Güneşli ve parçalı bulutlu alanlar yurt genelinde genişlemeye başlıyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında güneşli bir gökyüzü hakim. Yağışlar ağırlıklı olarak Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerine çekilmiş durumda. Batı ve güney bölgelerimizde ısınma trendi hızlanıyor; kıyı kesimlerde sıcaklıklar 24-26°C seviyelerine tırmanırken, iç kesimlerde de hava belirgin şekilde ısınıyor.

7 MAYIS PERŞEMBE:

Bahar havası ülke genelinde iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Yurdun çok büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'nun dar bir kesimiyle sınırlı kalıyor. Sıcaklıklar tüm yurtta ciddi bir sıçrama yapıyor; Ege, Akdeniz ve Marmara'nın güneyinde 26-28°C'lik yaz tadında değerler görülüyor. İç Anadolu'da ise sıcaklıklar 20-22°C bandına yerleşiyor.

8 MAYIS CUMA:

Haftanın son iş gününde neredeyse tüm Türkiye'de sıcak, açık ve bol güneşli bir hava etkili. Sadece Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Kars-Ardahan çevresi) lokal ve hafif yağış geçişleri görülüyor. Yurt genelinde sıcaklıklar zirveye ulaşıyor; batı ve güney sahillerimizde termometreler 27-29°C'lere dayanırken, İç Anadolu Bölgesi'nde 24-26°C, Doğu Anadolu'da ise 20°C'lerin üzerinde değerler ölçülüyor. Haftaya montlarla başlarken, Cuma günü kısa kollulara geçiş yapabileceğimiz bir sıcaklık artışı söz konusu.

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk saatlerinde yurt genelinde oldukça hareketli ve sert bir hava hakim. Özellikle Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın çevreleri) için "Çok Kuvvetli", Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay) için ise "Kuvvetli" sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Yurdun batı kesimlerinde (Marmara ve Ege) kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde ise güney yönlerden 40-60 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar esiyor. İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur geçişleri gözlemlenirken, doğu ve güney bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistem etki alanını genişleterek yurdun neredeyse tamamını (yeşil alanlar) kapsıyor. Sadece Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağışsız, çok bulutlu bir hava görülüyor. Yurdun doğu yarısında (Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) güneyli kuvvetli rüzgarlarla (40-60 km/sa) birlikte yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Ege kıyılarında ise kuzeyli sert rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ihtimali bu periyotta da sürüyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleriyle birlikte yağışlı sistem batıdan doğuya doğru kaymaya başlıyor. Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılıyor ve yerini açık/parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Buna karşın İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu bölgelerinde yağışlar devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Akdeniz'e çekilmiş durumda. Hakkari çevrelerinde ve İç Ege'nin (Kütahya, Afyonkarahisar) yükseklerinde karla karışık yağmur sembolleri görülüyor. Rüzgar, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden sert esmeye devam ediyor.

GECE (00:00 - 06:00)

Salı gününün ilk saatlerinde, gece periyodunda yağış alanlarının belirgin şekilde daraldığı görülüyor. Yurdun batı yarısı (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) tamamen açılarak yağışlı sistemi geride bırakıyor. Yağışlar ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin geneli, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en doğu ucunda (Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak) hafif sağanaklar şeklinde devam ediyor. Gece saatlerinde rüzgar yurt genelinde hızını keserken, sadece Antalya Körfezi açıklarında kuzeyli 40-60 km/sa hızında bir rüzgar akışı göze çarpıyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı