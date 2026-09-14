Dil uzmanları açıkladı: İşte her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

Yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşan Türkçe ve kökenli kelimeler, toplumun değişen dinamikleri, kültürel dönüşümler ve kullanım alışkanlıkları yüzünden anlamsal bir başkalaşım yaşadı. Bugün günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız, hatta bazen hakaret veya övgü saydığımız onlarca kelime, meğer yüzyıllar önce bambaşka anlamlara geliyormuş. İşte geçmişten günümüze gelirken, anlam kaymasının en belirgin ve dikkat çekici örnekleri: