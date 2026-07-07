Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

Günde birkaç dakika süren ve çoğunlukla geçici bir rahatsızlık olarak görülen hıçkırık, bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Iowa'da yaşayan Charles Osborne için bu soru, tam 68 yıllık bir yaşam mücadelesinin başlangıcı oldu. 1893 doğumlu Osborne, modern tıp tarihinin en sıradışı ve gizemli vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.