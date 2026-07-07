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Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

1922 yılında geçirdiği bir çiftlik kazası, Charles Osborne'un hayatını tamamen değiştirdi. Tam 68 yıl boyunca aralıksız hıçkıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Osborne'un tıp dünyasını hayrete düşüren öyküsü, ölümünden yıllar sonra bile gizemini koruyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:53
Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

Günde birkaç dakika süren ve çoğunlukla geçici bir rahatsızlık olarak görülen hıçkırık, bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Iowa'da yaşayan Charles Osborne için bu soru, tam 68 yıllık bir yaşam mücadelesinin başlangıcı oldu. 1893 doğumlu Osborne, modern tıp tarihinin en sıradışı ve gizemli vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

HER ŞEY BİR ÇİFTLİK KAZASIYLA BAŞLADI

Charles Osborne'un hayatını altüst eden olay, 13 Haziran 1922 tarihinde meydana geldi. Nebraska'da bir çiftlikte çalışan genç Charles, bu esnada yere düştü. O an hiçbir acı hissetmediğini belirten Osborne, kazanın hemen ardından hıçkırmaya başladı.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

Yıllar sonra doktorlar, bu düşüş sırasında Osborne'un beyin sapında hıçkırık refleksini engelleyen çok küçük bir bölgenin hasar gördüğünü veya beynindeki kılcal bir damarın çatladığını öne sürdü. Sebebi ne olursa olsun, o gün başlayan hıçkırık tam 68 yıl boyunca durmadı.

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Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

DAKİKADA 20 İLA 40 KEZ: TOPLAM 430 MİLYON HIÇKIRIK

Osborne, hayatının geri kalanında dakikada ortalama 20 ila 40 kez istemsiz diyafram spazmı yaşadı. Yapılan hesaplamalara göre, 1991 yılındaki ölümüne kadar toplamda yaklaşık 430 milyon kez hıçkırdı. Bu inanılmaz süre, ona "Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda kırılması güç bir rekor getirdi.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

TIP ÇARESİZ KALDI, KENDİ YÖNTEMİNİ GELİŞTİRDİ

Osborne, derdine derman bulabilmek için Amerika'nın dört bir yanındaki doktorları ve ünlü klinikleri ziyaret etti. Ancak hiçbir kalıcı tedavi bulunamadı.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

Çaresiz kalan talihsiz adam, zamanla bu durumla yaşamayı öğrendi. Hıçkırığın çıkardığı o tipik "hık" sesini gizlemek için özel bir nefes alma tekniği geliştirdi. Hıçkırık aralarında nefes alarak sesi neredeyse tamamen sıfırladı. Onu tanıyanlar, dışarıdan bakıldığında sadece göğsünün sürekli inip kalktığını ancak hiç ses çıkmadığını söylüyorlardı.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

"HER AN SARSILMAKTAN HER YERİM AĞRIYOR"

1978 yılında verdiği bir röportajda Osborne, yaşadığı zorluğu şu sözlerle dile getirmişti: "Bundan kurtulabilmek her şeyimi verirdim. Hıçkırmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu artık hatırlamıyorum."

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

HIÇKIRIKLARA RAĞMEN HAYATA KÜSMEDİ

Yaşadığı bu zorlu nörolojik duruma rağmen Osborne hayata küsmedi. Oldukça neşeli, şakacı ve sosyal bir insan olarak tanınan Osborne, evlendi ve sekiz çocuk sahibi oldu.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

1970'li yıllardan itibaren yemekleri yutmakta zorlandığı için yiyeceklerini blenderdan geçirerek sıvı halde tüketmek zorunda kalsa da kilosunu ve sağlığını uzun süre korumayı başardı.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE BAŞLADI, GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE BİTTİ

Charles Osborne'un hikayesinin en şaşırtıcı yönlerinden biri de sonu oldu. 1922 yılında gizemli bir şekilde başlayan hıçkırık krizi, 1990 yılında yine hiçbir neden yokken aniden durdu.

Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı

Hayatının son aylarını hıçkırıksız, huzurlu bir şekilde geçiren Osborne, Mayıs 1991'de 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arkasında ise tıp dünyasının hala tam olarak çözemediği muazzam bir yaşam öyküsü bıraktı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör