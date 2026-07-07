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Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı
Dile kolay tam 68 yıl! Bir başladı bir daha durmadı: Dünyanın en uzun süre hıçkıran insanı
1922 yılında geçirdiği bir çiftlik kazası, Charles Osborne'un hayatını tamamen değiştirdi. Tam 68 yıl boyunca aralıksız hıçkıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Osborne'un tıp dünyasını hayrete düşüren öyküsü, ölümünden yıllar sonra bile gizemini koruyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:53