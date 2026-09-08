Dilovası yangın faciası davasında kritik duruşma: Kamu görevlileri hakim karşısında

"ADALET İSTİYORUM, ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUM"

Adalet istediğini söyleyen hayatını kaybeden Songül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, "Hem sinirliyim hem çok üzgünüm. Adalet istiyorum. Dışarıda olan ve daha yargılanacak, sorumlu olan kişiler var. Onların da içeri girip, en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.



"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TUĞBA"

Hayatını kaybeden Nisa Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir ise "10 aydır ağlıyoruz. İçimdeki acı dinmiyor. Sesimizi duyun artık, yeter. Kızlarımız ölmek istemediler, yaşamak istediler. Çocuklarımızı bile bile yaktılar. Çıkacakları yer yoktu, yangın merdiveni yoktu. Merdiven olsaydı çocuklarımız içerden çıkardı ama bağırarak, birbirine sarılarak, sakız gibi yapışarak öldüler. Kızımı istiyorum. Bugün kızımın kuzenini olan Tuğba'nın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Tuğba" diyerek gözyaşı döktü.

Ölen Tuğba Taşdemir'in annesi Saliha Taşdemir ise "Bugün kızımın doğum günü. Adalet istiyoruz" dedi.