Dilovası yangın faciası davasında kritik duruşma: Kamu görevlileri hakim karşısında
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik dolum tesisi yangınına ilişkin davanın dördüncü celsesi başladı. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan dosyanın ana dosyayla birleştirilmesiyle 7 kamu görevlisi de davaya dahil edildi ve bugün ilk kez dinlenecek. Hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in bugün doğum günü olması nedeniyle duruşma öncesinde duygusal anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:34