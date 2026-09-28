"Dinle Baba!": Mısır'da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

KARI-KOCA İÇİN YAPILMIŞ BİR MEZAR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bir karı-koca için inşa edilen mezarda, üzerine antik Yunanca 19 dizelik bir şiir yazılmış taş bir levha bulunuyor. Ölen kişinin adı Pisechtes; bir yargıç olabileceği düşünülüyor. Ancak açıklamada alanda herhangi bir insan kalıntısının bulunduğuna dair bir bilgi yer almıyor.