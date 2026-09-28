Trend Galeri Trend Yaşam 'Dinle Baba!': Mısır'da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

"Dinle Baba!": Mısır'da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Mısır'ın Dakhla Vahası'nda bulunan 1.700 yıllık bir mezarda, bir oğlun babasının ölümü için yazdığı düşünülen, antik Yunanca bir şiir ortaya çıkarıldı. Mezarda ayrıca ölüyü koruması için yazılmış hiyeroglif büyüler de bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 23:09
Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Mısır'da arkeologlar, Roma İmparatorluğu'nun Mısır'ı yönettiği döneme, yani 4. yüzyıla tarihlenen, kireçtaşından yapılmış 1.700 yıllık bir mezar buldu. Piramit şeklinde bir çatıya sahip olan mezar, antik Mothis kentine (bugünkü Mut) yakın Dakhla Vahası'nda ortaya çıkarıldı.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

KARI-KOCA İÇİN YAPILMIŞ BİR MEZAR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bir karı-koca için inşa edilen mezarda, üzerine antik Yunanca 19 dizelik bir şiir yazılmış taş bir levha bulunuyor. Ölen kişinin adı Pisechtes; bir yargıç olabileceği düşünülüyor. Ancak açıklamada alanda herhangi bir insan kalıntısının bulunduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Mezarda ayrıca, ölen kişiyi korumaya yönelik büyüleri kaydeden hiyeroglif yazıtlar da bulunuyor. Bu yazıtların bir kısmı, güneş tanrısının yeraltı dünyasındaki yolculuğunu anlatan "Amduat" adlı metnin bölümlerinden alıntılar içeriyor.

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Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

BİR İMPARATORUN SİKKESİ DE BULUNDU

Arkeologlar mezarda ayrıca bir sunu masası, bir arınma havuzu, çanak çömlek parçaları ve MS 306-337 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru I. Konstantin'i (Büyük Konstantin) tasvir eden en az bir sikke buldu.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Mezara inen 14 basamaklık bir merdiven bulunuyor; girişi kanatlı bir güneş diski, tanrı Osiris'in bir tasviri ve iki kobra dahil olmak üzere çeşitli görsellerle süslenmiş.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

"DİNLE BABA!"

Taş levhaya kazınmış şiir, antik Yunanca yazılmış bir ağıt niteliğinde. Kazıya dahil olmayan, New Jersey'deki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacı Angelos Chaniotis, bunun son derece edebi ve özgün bir epigram olduğunu, dilbilgisi açısından Homeros'un ünlü destanlarına benzediğini belirtiyor.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Kısa şiirde, ölen kişi nezaketi ve bilgeliğiyle övülüyor ve "hayatta bir danışman" olarak anılıyor. Şiirin son dizelerinde Pisechtes'in oğlu Sarapion, babasına seslenerek "Dinle baba!" diyor ve ondan yas tutan çocuklarının sunduğu adakları kabul etmesini istiyor.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

Chaniotis, yazıttaki ilginç bir özelliğin aksan gibi diyakritik işaretlerin kullanımı olduğunu, bunun epigramın yazarının yüksek eğitim seviyesine işaret ettiğini belirtiyor.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor

MEZAR SONRADAN YENİDEN Mİ KULLANILDI?

Açıklamaya göre mezar, daha sonraki bir dönemde yeniden kullanılmış olabilir — çünkü mezar girişinin üzerinde bulunan kerpiç bir tapınağın, Pisechtes ve eşi gömüldükten sonra inşa edilmiş olması muhtemel.

Dinle Baba!: Mısır’da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör