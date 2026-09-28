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'Dinle Baba!': Mısır'da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor
"Dinle Baba!": Mısır'da bulunan 1.700 yıllık mezarın içinden çıkan not tüyleri diken diken ediyor
Mısır'ın Dakhla Vahası'nda bulunan 1.700 yıllık bir mezarda, bir oğlun babasının ölümü için yazdığı düşünülen, antik Yunanca bir şiir ortaya çıkarıldı. Mezarda ayrıca ölüyü koruması için yazılmış hiyeroglif büyüler de bulunuyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 23:09