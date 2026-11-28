KÜRKLÜ PALTO

Bu kışı tanımlayan tek bir parça varsa, o da kürklü palto. Paltolar miras parçası gibi görünüyor ama kombinlemesi de oldukça kolay. Gerçek fiyatından bağımsız olarak, kürklü bir palto, kazak ve hatta ayakkabı pahalı görünüyor. Ancak, bu yatırım parçalarından birine sahip olmak bile gerekli değil, çünkü suni kürk yaka, zaten sahip olduğunuz hemen hemen her dış giyim parçasını bu şekilde giydirmenizi sağlıyor.

İDDİALI KUMAŞ GAMI

2026 kışı, ihtişamla ilgili. Jakar, brokar ve kadife gibi zengin kumaşlar, en şık giyinenlerin gardıroplarında yer alıyor ve bu parçalar maksimalist bir enerji yayarken, günlük kıyafetlerinize (elbette özel günler için giyilen kıyafetlerin yanı sıra) de ekleyerek günlük hayata bir ihtişam katmak gerekiyor. Bar ceketlerinin yeni dönemi, moda tutkunlarının nihai hedefi olsa da, bu haute couture esintili detaylar piyasada da bulunabiliyor. Genç markalar ise çağdaş alanda en iyi brokar ürünlerinden bazılarını sunuyor.

AKSESUVAR DETAYI

Bu sezon aksesuvarlar ön plana çıkıyor. Broşlar yakalara ve eşarplara takılıyor, püsküllü ipek ve kadife eşarplar paltoların üzerine seriliyor, püsküllü kolyeler ve saç tokaları üst üste takılıyor. Her şey, derli toplu ve size özel bir görünüm yaratmakla ilgili ve bu parçalardan biri (veya birkaçı), sade bir kışlık kıyafeti daha modern bir görünüme kavuşturmanın en hızlı yolu.