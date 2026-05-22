DİYANET 1.128 PERSONEL ALIMI SON DURUM | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1.128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Böylece vatandaşlar; 2026 Diyanet personel alımı başvuru tarihleri ve ekranı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Alım sürecinde adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına göre değerlendirileceği ifade edilirken istenen şartlar da ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 14:58
2026 DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından 22 Mayıs 2026 - 05 Haziran 2026 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adaylar başvurabilecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI