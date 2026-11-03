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Diyarbakır'da baba ve oğlu vahşice yakılarak öldürülmüştü: Kan donduran cinayette kritik tanık ifadesi ortaya çıktı!
Diyarbakır'da baba ve oğlu vahşice yakılarak öldürülmüştü: Kan donduran cinayette kritik tanık ifadesi ortaya çıktı!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2025 yılında Remzi Sati (48) ile oğlu Muhammed Sati'nin (15) öldürüldükten sonra kamyonette yakılmasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında dinlenen jandarma personeli M.A., olay yerinde karşılaştığı işitme ve konuşma engelli kişinin, anlattıklarını mahkemede aktardı. Kan donduran cinayette kritik tanık ifadesi şoke etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 16:00