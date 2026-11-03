Diyarbakır’da baba ve oğlu vahşice yakılarak öldürülmüştü: Kan donduran cinayette kritik tanık ifadesi ortaya çıktı!

OLAY YERİNDE ET PARÇASI GÖRDÜM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma personeli M.A., olay yerine giden ilk ekipte bulunduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde ilk gittiğimizde araç kül olmuş ve lastik izleri vardı. Orada bir et parçası gördüm. Remzi'nin cesedi kül olmuştu. O et parçası da çocuğuna aitti. Daha sonra ekip arkadaşlarımızla olay yerinde incelemelerde bulunurken birkaç metre ileride bir dilsiz adam gördük. Bu kişi yanan arabayı göstererek el kol işaretleriyle, 'Benzin döktüler, yangın çıktı' diye işaret ederek, 'Ben gözümle gördüm' dedi. O dilsiz vatandaş yalnızdı ve yanında kimse yoktu. Hayvanları da ilerideydi. Ben ona 'kaç kişi vardı' diye el kol hareketleriyle soru sordum ancak net bir şey demedi. Daha sonra olay yerinde çalışırken bir sürü lastik izi vardı. Ben bu el kol hareketleriyle ilgili tutanak tutulduğunu hatırlamıyorum" dedi.