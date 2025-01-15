Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı | Video