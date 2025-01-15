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Diyarbakır'da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...
Diyarbakır'da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...
Korkunç olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadıkları tartışma nedeniyle okul dışında başka bir kız tarafından bıçaklandı. O korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:43