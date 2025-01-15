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Diyarbakır'da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

Korkunç olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadıkları tartışma nedeniyle okul dışında başka bir kız tarafından bıçaklandı. O korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:43
Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre, 15 yaşındaki A.K. arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda tartıştı. Olay büyüyerek okul dışına taştı.

Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı | Video

Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

"SAĞ TARAFTAN BANA BİR TEKME GELDİ"

A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı.

Diyarbakır’da dehşet anları! 15 yaşındaki kız okul çıkışı bıçaklandı! İşte o anlar...

KAN GÖRÜNCE KORKTUM

Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.

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