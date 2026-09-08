Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

"Ona bir hayranlıkları var. Ronaldo resmi olmayan bir şey aldığımda acayip tepki alıyorum. Çocuklarım kızıyor ve küsüyorlar. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun. İnsana olan o merhameti o çocuğumda da olsun" diye konuştu.