Trend Galeri Trend Yaşam Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

Diyarbakır'da yaşayan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş'ın 1 ay önce dünyaya gelen oğluna verdiği isim şaşkınlık yarattı. Diyarbakırlı baba çocuğuna hayranı olduğu Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Karakaş, "Merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım" dedi. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:27
Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Recep Karakaş, 2015'te hayatını Leyla Karakaş (34) ile birleştirdi.

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

Mustafa ve Asel Irmak isminde 2 çocuğunun ardından çiftin 1 ay önce de erkek çocukları dünyaya geldi. Baba Karakaş, üçüncü çocuklarına hayranı olduğu Al Nassr'ın golcüsü Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi.

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

'BİR OĞLUM DAHA OLURSA BABASININ ADINI VERİCEM'

Ailesi ve çevresinin karşı çıkmalarına rağmen Ronaldo isminden vazgeçmediğini belirten Karakaş, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. 3 çocuğum var. İlk çocuğumun ismi Mustafa'dır. Ben ismini Ronaldo koyacaktım ancak kısmet olmadı. Mustafa koyduk. İkincisini koyacaktım, kız oldu. Ona Asel Irmak ismini verdim. 3'üncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum."

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

"Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım."

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

"Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı. 'Bu ne biçim isim' dediler, ben de bundan başka isim vermeyeceğimi söyledim. Benim gönlümde Ronaldo geçiyorsa Ronaldo'dur. Yani bir tane Ronaldo gibi biri daha gelse, yine de Ronaldo koyacağım. Ben Ronaldo'dan vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımda da Ronaldo sevgisi var. Kızım çok Ronaldo hastası. İki çocuğum da Ronaldo hayranı" dedi.

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

'OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ OLSUN'

En büyük hayalinin Cristiano Ronaldo'dan imzalı bir forma olduğunu belirten Karakaş, "Ronaldo'nun bütün maçlarını çocuklarımla izliyorum. Al Nassr'da oynuyor. Yine de onu izliyorum. 'Kırmızı Şeytanlar'da yani Manchester United'da oynadığından beri onun maçlarını takip ediyorum. O yüzden çocuklarımın ona benzemesini istiyorum. Al Nassr maçı olduğu zaman ben ve çocuklarım beraber maçını izliyoruz."

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

"Aynı sevinci beraber yaşıyoruz. Ronaldo'dan bir isteğim var. Sadece bir imzalı formasını istiyorum. Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim. Mesela çocuklar da forma istiyor, top istiyor. Ronaldo'nun resimleri üzerinde olan şeyleri istiyorlar."

Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

"Ona bir hayranlıkları var. Ronaldo resmi olmayan bir şey aldığımda acayip tepki alıyorum. Çocuklarım kızıyor ve küsüyorlar. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun. İnsana olan o merhameti o çocuğumda da olsun" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #DİYARBAKIR