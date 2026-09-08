Diyarbakırlı babadan pes dedirten hayranlık! Oğluna Ronaldo’nun adını verdi: ‘Bir çocuğum daha olursa babasının adını vericem’

Diyarbakır'da yaşayan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş'ın 1 ay önce dünyaya gelen oğluna verdiği isim şaşkınlık yarattı. Diyarbakırlı baba çocuğuna hayranı olduğu Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Karakaş, "Merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım" dedi. İşte detaylar…