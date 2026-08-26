Diyetisyenlerin ortak favorisi! İşte her gün tüketilmesi önerilen o meyve

Günlük beslenmede kalbi desteklemenin pek çok yolu var, ama beslenme uzmanları bu konuda çoğu zaman ortak bir noktaya işaret ediyor: Doğru meyveleri düzenli tüketmek. Yapılan basit ama etkili bir değişiklik, uzun vadede kalp ve damar sağlığında fark yaratabiliyor. USF Health'te doçent ve diyetisyen olan Dr. Lauri Wright, meyve tüketimini kalp sağlığını desteklemenin en kolay ve en lezzetli yollarından biri olarak tanımlıyor. Meyveyi 'doğanın hazır atıştırmalığı' olarak nitelendiren Wright, meyvelerin taşınabilir, doğal olarak düşük sodyumlu, vitamin/mineral/lif ve antioksidan açısından zengin olduğunu, üstelik ilave şeker gerektirmeden tatlı krizini giderebildiğini belirtiyor. Wright'a göre tüm meyveler kalp sağlığına olumlu katkı sağlasa da, özellikle potasyum açısından zengin olanlar bu konuda öne çıkıyor. Potasyumun böbreklerin fazla sodyumu atmasına yardımcı olarak ve kan damarlarının gevşemesini destekleyerek vücuttaki sodyum-potasyum dengesini korumaya yardımcı olduğunu açıklıyor. Cleveland Clinic'ten diyetisyen Julia Zumpano ise meyvenin bir başka avantajına dikkat çekiyor: Porsiyon miktarı konusunda çok fazla kaygılanmaya gerek yok. Ancak obezite, prediyabet veya diyabetle yaşayan kişilerin meyve tüketimine biraz daha dikkat etmesi gerektiğini de ekliyor. Çünkü meyvedeki doğal şekerler, özellikle tek başına veya büyük miktarlarda tüketildiğinde kan şekerini yükseltebiliyor. Bu riski azaltmanın yollarından biri, meyve suyu yerine bütün meyveyi tercih etmek; bir diğeri ise porsiyonu küçük tutmak. DÖRT UZMANIN ORTAK KARARI: MUZ Dört farklı diyetisyen, kalp ve damar sağlığını desteklemek için en iyi meyvenin muz olduğu konusunda hemfikir. Nedeni açık: Muz, kalp sağlığı için kritik bir besin olan potasyum açısından son derece zengin. Çoğu insan yeterli potasyum almasa da, orta boy bir muz yaklaşık 422 miligram potasyum içeriyor. Teksas Üniversitesi Austin'de yardımcı doçent ve Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin ulusal sözcüsü Dr. Elizabeth Klingbeil, muzun yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp-damar sağlığını desteklediğini belirtiyor. Klingbeil'e göre potasyum, sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olarak damar sağlığıyla ilişkilendiriliyor. Düzenli muz tüketimi, etkiyi zamanla artırıp uzun vadede sürdürülebilir kılabiliyor. Zumpano, muzdaki potasyum ve magnezyumun kan damarı duvarlarındaki gerginliği hafifleterek damarların gevşemesine yardımcı olduğunu, bu sayede damar çapının genişleyip kanın daha rahat akmasının kardiyovasküler sistem üzerindeki yükü azalttığını açıklıyor. Muzdaki kateşin gibi antioksidanların da damarları genişleterek iltihabı azalttığını ve zamanla arter hasarı ile plak birikimini önlemeye yardımcı olduğunu ekliyor. Muz sulu bir meyve gibi görünmese de aslında %70-80 oranında sudan oluşuyor; bu da hem anlık su ihtiyacını karşılamaya hem de düzenli tüketildiğinde damar sağlığına katkı sağlıyor. Wright, potasyumun kalp kası dahil olmak üzere kasların düzgün çalışmasını ve sıvı dengesini desteklediğini, bu sayede muzun hem hidrasyonu hem de kas fonksiyonunu desteklediğini belirtiyor. Consumer Health Digest'ten diyetisyen Johannah Katz ise muzdaki lifin kalp sağlığına kısa ve uzun vadede katkı sağladığını vurguluyor. Katz'a göre tuzlu atıştırmalıklar, tatlılar veya işlenmiş karbonhidratların yerine muz gibi meyveleri koymak, genel beslenme kalitesini artırabiliyor. HERKES İÇİN Mİ? Muz genel kalp-damar sağlığı için faydalı olsa da, böbrek yetmezliği veya böbrek hastalığı gibi durumlarda potasyum kısıtlı bir diyet uygulanması gerekebiliyor. Bu durumda olan kişilerin, muzu diyetlerine eklemeden önce doktoruna veya diyetisyenine danışması öneriliyor. GÜNDE KAÇ MUZ YENMELİ? Klingbeil, net bir 'muz reçetesi' olmadığını, ancak günlük beslenmeye orta boy bir muz eklemenin faydalı olabileceğini belirtiyor. Zumpano da benzer bir tavsiyede bulunuyor: Günde bir muz yeterli, ayrıca karpuz, pancar, brokoli, portakal, avokado, patates, yeşil yapraklı sebzeler ve fasulye gibi diğer potasyum kaynaklarıyla çeşitlendirilmesi öneriliyor. Her iki uzman da bunun bir 'mucize besin' olmadığının, asıl önemli olanın dengeli bir beslenme düzeni olduğunun altını çiziyor.