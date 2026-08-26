Diyetisyenlerin ortak favorisi! İşte her gün tüketilmesi önerilen o meyve

Muz sulu bir meyve gibi görünmese de aslında %70-80 oranında sudan oluşuyor; bu da hem anlık su ihtiyacını karşılamaya hem de düzenli tüketildiğinde damar sağlığına katkı sağlıyor. Wright, potasyumun kalp kası dahil olmak üzere kasların düzgün çalışmasını ve sıvı dengesini desteklediğini, bu sayede muzun hem hidrasyonu hem de kas fonksiyonunu desteklediğini belirtiyor.