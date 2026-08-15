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Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor
Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor
Yaz ekranının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte televizyon izleyicileri diziler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. 2026-2027 yeni yayın döneminde kanalların iddialı yapımları, eylül ayının ilk haftalarından itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV yeni sezon yayın takvimine dair tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:38