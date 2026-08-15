Trend Galeri Trend Yaşam Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Yaz ekranının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte televizyon izleyicileri diziler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. 2026-2027 yeni yayın döneminde kanalların iddialı yapımları, eylül ayının ilk haftalarından itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV yeni sezon yayın takvimine dair tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:38
Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Televizyon dünyasında yaz tatilinin ardından gözler eylül ayı yayın akışlarına çevrildi. Kanallar yeni ve devam eden projelerinin çekim planlarını çıkarırken ilk tanıtımlar gelmeye başladı. Eski yapımlarla yeni yapımların buluşacağı sezonda izleyiciler favori yapımlarının ilk bölüm tarihlerini merak ediyor.

Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

2026-2027 YENİ SEZON DİZİLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyon kanalları yeni sezon yayın dönemini genel olarak eylül ayının ilk iki haftası içerisinde açmaktadır. Yapım şirketlerinin ağustos ayı ortasında setlere çıkmasıyla birlikte, ağustos sonu ve eylül başında ilk tanıtım fragmanları yayınlanır.

Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. gibi geniş hayran kitleli yapımlarda yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Tanıtımları paylaşılan yeni yapımlar ise 'Eylül'de' etiketiyle izleyicinin beğenisine sunuluyor.

İşte, yeni sezonda ekranlarda olacak diziler:

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Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Mercan Köşk - ATV

Güneşin Doğduğu Yer - ATV

Haysiyet - Kanal D

Sevdan Bir Ateş - Show TV

Tuzlu Kahve - Star TV

Başkalarının Hayatı - Star TV

Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör