Diziler ne zaman başlayacak 2026? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. yeni sezon tarihleri sorgulanıyor

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, A.B.İ. gibi geniş hayran kitleli yapımlarda yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Tanıtımları paylaşılan yeni yapımlar ise 'Eylül'de' etiketiyle izleyicinin beğenisine sunuluyor.

İşte, yeni sezonda ekranlarda olacak diziler: