Trend Galeri Trend Yaşam DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya... Diziler yeni sezonuyla ne zaman ekranlarda?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya... Diziler yeni sezonuyla ne zaman ekranlarda?

Eylül yaklaşırken televizyon ekranları yeniden hareketleniyor. Yeni sezon heyecanı sürerken, geçen yılın çok konuşulan yapımları seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV'nin yeni sezon takvimleri netleşmeye başladı.Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Sahipsizler,Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri ve Gönül Dağı gibi dizilerin dönüşü merakla bekleniyor. Bu sezon ATV, Aşk ve Gözyaşı ile Gözleri Karadeniz adlı iki iddialı yapımla sezona güçlü bir giriş yaparken,diğer kanallarda yeni dizileriyle rekabete dahil olacak. TV izleyicileri ekran başında yerlerini aldı. Peki, diziler ne zaman başlayacak?