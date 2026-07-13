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Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

Kimyasallardan kaçarken evinizi kendi ellerinizle mahvediyor olabilirsiniz. Doğal temizliğin bir numaralı kahramanı sirke, meğer bazı yüzeylerin gizli düşmanıymış! İşte sirkenin içten içe tükettiği, geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktığı o 5 yer...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:10
Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

Doğal temizlik formüllerinin vazgeçilmezi sirke, aslında evinizdeki bazı eşyaların ömrünü sinsi bir şekilde kısaltıyor. Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmak istemiyorsanız, sirkeyle asla temas etmemesi gereken bu 5 zemini mutlaka bilmeniz gerekiyor. İşte farkında olmadan zarar verdiğiniz o yerler...

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

Pırıl pırıl bir ev hayaliyle kimyasal deterjanları bir kenara bırakıp sirkeye sarılanlar dikkat! Sosyal medyada dönen binbir çeşit temizlik tüyosuna aldanıp her yüzeyi sirkeyle silmek, parlak zeminlerinizi matlaştırabilir, hatta eşyalarınızı tamamen kullanılmaz hale getirebilir.

İşte asla sirke ile temas etmemesi gereken 5 yüzey:

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

1. Doğal Taş ve Mermer Tezgahlar: Parlaklığı Geri Dönmeyecek Şekilde Bitiriyor

Mermer, granit veya traverten gibi doğal taş zeminler, temizlikte sirke kullanımının en büyük kurbanlarıdır. Sirkenin içindeki yoğun asit, bu hassas taşların yüzeyindeki koruyucu tabakayı hızla aşındırır. Sonuç mu? İlk başta temizlenmiş gibi görünse de zamanla matlaşan, leke tutmaya başlayan ve üzerinde kalıcı beyaz dalgalanmalar oluşan bir zemin hasarı.

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Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

2. Ahşap Parkeler ve Mobilyalar: Cilanın Gizli Düşmanı

Ahşap zeminleri sirkeyle silmek, sosyal medyanın en büyük temizlik safsatalarından biridir. Sirke, ahşabı koruyan ve ona parlaklık veren cila tabakasını içten içe çözmeye başlar.

Cilasız kalan ahşap ise neme, suya ve çizilmelere karşı tamamen savunmasız hale gelir. Birkaç ayın sonunda mat, kurumuş ve yer yer rengi açılmış parkelerle baş başa kalabilirsiniz.

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

3. Çamaşır ve Bulaşık Makinelerinin Lastik Contaları: Sinsi Sızıntıların Kaynağı

Kireç çözsün ve dezenfekte etsin diye makinelere sürekli sirke dökmek, uzun vadede çok masraflı tamiratlara yol açar. Sirke asidi, makinelerin kapaklarındaki ve borularındaki kauçuk ile lastik contaları zamanla kurutur, çatlatır ve eritir.

Fark etmediğiniz bu sinsi sızıntılar, ilerleyen süreçte makinenin motorunun yanmasına veya evinizi su basmasına neden olabilir.

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

4. Elektronik Ekranlar: Koruyucu Katmanı Saniyeler İçinde Siliyor

Televizyon, bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ekranları... Bu hassas cihazların cam yüzeylerinde yansımayı önleyen ve dokunmatik hassasiyeti koruyan özel bir kaplama bulunur. Sirke bu kaplamayı saniyeler içinde söküp atar.

Ekranınızda silinmeyen bulutlu lekeler oluşmasını ve dokunmatik özelliğin bozulmasını istemiyorsanız sirkeyi bu cihazlardan uzak tutun.

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

5. Seramik ve Fayans Derzleri: Banyoyu ve Mutfağı Savunmasız Bırakıyor

Fayans aralarındaki derz dolguları, banyo ve mutfakta suyun duvarın içine sızmasını engeller. Sirke, bu dolguların yapısını gevşeterek zamanla ufalanıp dökülmesine yol açar.

Derzleri aşınan fayansların arasına su kaçtığında ise alt katta rutubet, küf ve banyo duvarlarında dökülmeler kaçınılmaz hale gelir.

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

Bonus Madde: Ütünün Su Haznesi

Kireçleri temizlesin diye ütünün su haznesine sirke dökmek, cihazın sonunu hazırlar. Sirke asidi, ütünün içindeki metal parçaları ve tabandaki hassas alaşımı içten içe paslandırır.

Bir sonraki ütü yapışınızda en sevdiğiniz beyaz gömleğe pas lekesi bulaştığında artık çok geç olabilir.

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

Peki, Sirke Yerine Ne Kullanmalı?

Yine de sirke kullanmakta ısrarcıysanız seyreltilmiş halini tercih edebilirsiniz. Geniş bir kova suya ekleyeceğiniz 1-2 damla sirkeyle bu riskleri azaltmış olursunuz.

Bu zeminlerde sirke kullanmak yerine uygulayabileceğiniz alternatifler ise şunlar;

Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor
  • Mermer ve Doğal Taşlar İçin: Sadece ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı veya arap sabunu.
  • Ahşap Parkeler İçin: Ahşaba özel üretilmiş ph nötr temizleyiciler veya nemli mikrofiber bez.
  • Elektronik Ekranlar İçin: Özel ekran temizleme solüsyonları ve sadece mikrofiber bez (asla havlu kağıt değil).
  • Makineler ve Derzler İçin: Sirke yerine çamaşır makinesi temizleyicileri veya karbonat-su karışımı.
Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

ÖNEMLİ UYARI: Temizlikte daha güçlü bir etki elde etmek için sirkeyi asla çamaşır suyu ile karıştırmayın. Bu iki ürün birleştiğinde ortaya ölümcül olabilen "klor gazı" çıkar. Bu gaz solunum yollarına ciddi zararlar verebilir.

#TEMİZLİK