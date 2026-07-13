Doğal diye güveniyoruz ama… Temizlikte kaş yaparken göz çıkarmayın! Sirke bu 5 zemini içten içe tüketiyor

3. Çamaşır ve Bulaşık Makinelerinin Lastik Contaları: Sinsi Sızıntıların Kaynağı

Kireç çözsün ve dezenfekte etsin diye makinelere sürekli sirke dökmek, uzun vadede çok masraflı tamiratlara yol açar. Sirke asidi, makinelerin kapaklarındaki ve borularındaki kauçuk ile lastik contaları zamanla kurutur, çatlatır ve eritir.

Fark etmediğiniz bu sinsi sızıntılar, ilerleyen süreçte makinenin motorunun yanmasına veya evinizi su basmasına neden olabilir.