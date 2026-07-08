Doğanın Kanunu 6. Bölüm 1. Tanıtım | ’’Biz Seninle Daha Önce Karşılaştık Mı?’’ Yeni bölüm fragmanı

Doğa ilk liderlik sınavını verirken, sabotajdan Mert'i sorumlu tutan Yaman'ı güçlükle durdurur. Çözüm için umutlar, su kaynağını kontrol eden Deli Nazmi'ye bağlanır. Ancak Nazmi, Doğa'yı yıllar önce kaybettiği kızı Kezban sanınca Doğa ve Yaman kendilerini sahte bir evlilik oyununun içinde bulurlar. Bu sırada Perihan ile Hulusi yakınlaşırken, Nesrin'in öğrendiği dedikodular çiftliğin geleceğini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Tüm bu gelişmelerin ardından Doğa, geçmişe dair büyük bir sırrın izine ulaşır.