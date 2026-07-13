Doğanın milyon dolarlık mucizeleri listelendi: Sadece parlaması yetmiyor!
Dünyanın en nadir, en sert ve en pahalı 10 değerli taşı resmi kriterlere göre tek tek sıralandı, ortaya çıkan fiziksel özellikler ise hayrete düşürdü. Saf karbondan oluşan ve dünyadaki tüm maddeleri çizebilen elmasın zirvedeki yeri sarsılmazken; gün ışığında yeşil, yapay ışıkta ise kırmızıya dönerek elmasla yarışan renk değiştiren mucizeler ezber bozdu. Kolombiya zümrütlerinden, "güvercin kanı" rengiyle dudak uçuklatan Myanmar yakutlarına, antik çağların "güneş imzalı" taşlarından modern mücevher dünyasının yeni gözdelerine kadar doğanın sınırlarını zorlayan o liste ve taşların detayları...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:52