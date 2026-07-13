Doğanın milyon dolarlık mucizeleri listelendi: Sadece parlaması yetmiyor!

Yeryüzünün derinliklerinde, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin ve devasa basınçların sonucunda kristalleşen değerli taşlar; insanlık tarihi boyunca ihtişamın, gücün ve zenginliğin en büyük sembolü olmuştur. Sadece parıltılarıyla değil, nadirlikleri ve sıra dışı fiziksel özellikleriyle de dudak uçuklatan fiyatlara alıcı bulan bu madenler, günümüzde hem dev bir yatırım aracı hem de koleksiyoncuların en büyük tutkusu konumunda. Ancak bilim dünyasına göre bir mineralin sadece parlaması, onun "değerli" kategorisine girmesi için yeterli kabul edilmiyor. Bir taşın bu seçkin ligde yer alabilmesi için sertlik derecesinin 7'den büyük olması, ışığı kırma katsayısı ve doğada bulunma sıklığı gibi çok katı kriterleri karşılaması gerekiyor.