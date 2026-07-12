Doğanın sınırlarını zorlayan böcek türleri: 19 yıl uyanmayan da var, kafası olmadan 1 hafta yaşayan da...

Doğanın en kalabalık ve gizemli sakinleri olan böcekler, sadece ilginç dış görünümleriyle değil; geliştirdikleri savunma mekanizmaları, kusursuz kamuflaj yetenekleri ve ekstrem hayatta kalma stratejileriyle bilim dünyasını şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor. Modern bilime göre yeryüzünde hala keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca böcek türünün bulunması, makro dünyanın ne kadar büyük bir gizem perdesi arkasında saklandığını kanıtlıyor. Dinozorlar çağından beri dünyada olan ve evlerimizde yaşayan türlerden, sırrı hala çözülememiş anatomik yapılara kadar mikroskobik ekosistemin her bir üyesi, doğanın evrimsel dehasını gözler önüne seriyor.