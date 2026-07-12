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Doğanın sınırlarını zorlayan böcek türleri: 19 yıl uyanmayan da var, kafası olmadan 1 hafta yaşayan da...
Doğanın sınırlarını zorlayan böcek türleri: 19 yıl uyanmayan da var, kafası olmadan 1 hafta yaşayan da...
Bilim insanları bile bu canlıların varlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor! Çiçek taklidi yaparak avını tuzağa düşüren pembe avcılardan, karanlıkta zehirli süsü vermek için etrafa ışık saçan hamam böceklerine, kulakları dizlerinde olan devlerden, kafası kopsa bile tam bir hafta boyunca hayatta kalabilen sıra dışı canlılara kadar makro dünyanın en gizemli üyeleri tek bir listede toplandı. İşte doğanın dikkat çeken ve merak uyandıran böcekler dünyasının en sıra dışı üyeleri…
Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:33