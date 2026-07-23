Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

GELİN GELDİ, ESKİ SOYADINA YENİDEN KAVUŞTU!

Mahalledeki en ilginç tesadüflerden birini ise bu köye gelin gelen kadınlar yaşıyor. Annelerinin doğduğu köye gelin gelerek eski soyadına kavuşan Ayşe Sarı, yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle aktarıyor:

"Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor."