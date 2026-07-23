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Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye'deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

Türkiye'deki bu köyde yaşayan tüm vatandaşlar aynı soyadını taşıyor. Doğum belgelerinden mezar taşlarına kadar her resmi kayıtta "Sarı" yazması, günlük yaşamda şaşırtıcı görüntülere sahne oluyor. Aynı ad ve soyada sahip onlarca kişinin yer aldığı mahallede resmi evraklar karışıyor, karakola çağrılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan 5 kişi birden gidebiliyor. İlk kez duyanların şaşkınlığını gizleyemediği bu ilginç mahallede, karışıklıkların önüne geçebilmek için ise bakın nasıl bir yöntem uygulanıyor...

Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 17:51
Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 135 haneli Yazlık Mahallesi, görenleri ve duyanları hayrete düşüren sıra dışı bir özellikle gündeme geldi. Mahallede ikamet eden tüm vatandaşların soyadı tek bir kelimeden oluşuyor: "Sarı". Trabzon ve Rize'den bölgeye yerleşen atalarının mirasını sürdüren mahalleliler, 7 kuşaktır aynı soyadını taşıyor. Köyde doğan bebeklerin doğum belgelerinden, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına kadar her yerde sadece bu soyadı yer alıyor.

Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

KARAKOL ÇAĞIRINCA AYNI İSİMDE 5 KİŞİ BİRDEN GİDİYOR!

Mahallede hemen herkesin birbiriyle akraba olması ve aynı isimleri taşıması resmi kurumlarda büyük karmaşaya sebep oluyor. Yaşanan bu sıra dışı durumu aktaran Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, karakoldaki karışıklıkları şu sözlerle anlatıyor:

Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

"Soyadlarımız hep Sarı. Jandarma ve poliste karışıklık çok oluyor. Bazen 3-5 tane Ahmet ya da Mehmet Sarı'nın karakola gittiği oluyor, bazılarının anne ve baba adları da aynı oluyor. T.C. kimlik numaraları ile teyit ediyoruz, lakaplar ile teyit ediyoruz, yoksa sıkıntı yaşanıyor. Herkes bir şekilde akraba."

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Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

LAKAP KULLANMAK GÜNLÜK HAYATTA ZORUNLU OLDU

Aynı isim ve soyadı taşıyan onlarca insan olunca mahallede çözümü lakap takmakta bulmuşlar. Kendi adında onlarca komşusu olduğunu belirten Mustafa Sarı, köydeki günlük yaşam mücadelesini şöyle dile getiriyor:

"Benim ismimden mahallede en az 15 tane var. Herkesin bir lakabı var, bu şekilde ayırt ediliyor, yoksa karışıklık oluyor. Nesilden nesle bu şekilde gidiyor."

Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

GELİN GELDİ, ESKİ SOYADINA YENİDEN KAVUŞTU!

Mahalledeki en ilginç tesadüflerden birini ise bu köye gelin gelen kadınlar yaşıyor. Annelerinin doğduğu köye gelin gelerek eski soyadına kavuşan Ayşe Sarı, yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle aktarıyor:

"Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor."

Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

Mahalle sakinlerinden Cemile Sarı ise bu benzersiz tablodan oldukça memnun olduklarını belirterek durumu özetliyor: "Bu olay çok eski. Benim soyadım evlenmeden önce de Sarı'ydı, şimdi de Sarı. Bu köy komple Sarı. Güzel bir durum, biz soy ismimizden memnunuz."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör