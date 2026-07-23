Doğum belgesinden mezar taşına kadar her şey aynı! Türkiye’deki bu köyü gören şaşıp kalıyor...

Türkiye'deki bu köyde yaşayan tüm vatandaşlar aynı soyadını taşıyor. Doğum belgelerinden mezar taşlarına kadar her resmi kayıtta "Sarı" yazması, günlük yaşamda şaşırtıcı görüntülere sahne oluyor. Aynı ad ve soyada sahip onlarca kişinin yer aldığı mahallede resmi evraklar karışıyor, karakola çağrılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan 5 kişi birden gidebiliyor. İlk kez duyanların şaşkınlığını gizleyemediği bu ilginç mahallede, karışıklıkların önüne geçebilmek için ise bakın nasıl bir yöntem uygulanıyor...