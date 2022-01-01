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Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Doktoru bile şaşkına uğratan görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Genç kadın uzun süredir kalçası ve sırtının alt bölgesindeki ağrı ve şişliklerden şikayet ediyordu. Sonunda doktorun kapısını çalmak zorunda kaldı. Ünlü doktor en kısa sürede ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Genç kadın operasyon için bıçak altına yattı. Ameliyat sırasında ortaya çıkan manzara hem doktorları hem de daha sonra hasta kadını tam anlamıyla şoka uğrattı. Görüntüler internetten de paylaşıldı. Büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:18
Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Yıllarca yaşadığı acılara bir son vermek istedi. Geçirdiği operasyon doktorları da şaşkına döndürdü.

Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Yıllarca kalçasındaki ağrılar ve kitleyle yaşadı!

Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Sonunda doktora görünmeye karar veren genç kadın bıçak altına yattı.

Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Operasyon sırasında ve sonrasındaki görüntüler ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

İşte kare kare o anlar...

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