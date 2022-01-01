Doktor gördükleriyle şoka uğradı! Genç kadının kalçasından çıkardılar...

Doktoru bile şaşkına uğratan görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Genç kadın uzun süredir kalçası ve sırtının alt bölgesindeki ağrı ve şişliklerden şikayet ediyordu. Sonunda doktorun kapısını çalmak zorunda kaldı. Ünlü doktor en kısa sürede ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Genç kadın operasyon için bıçak altına yattı. Ameliyat sırasında ortaya çıkan manzara hem doktorları hem de daha sonra hasta kadını tam anlamıyla şoka uğrattı. Görüntüler internetten de paylaşıldı. Büyük yankı uyandırdı.
Yıllarca yaşadığı acılara bir son vermek istedi. Geçirdiği operasyon doktorları da şaşkına döndürdü.
Yıllarca kalçasındaki ağrılar ve kitleyle yaşadı!
Sonunda doktora görünmeye karar veren genç kadın bıçak altına yattı.
Operasyon sırasında ve sonrasındaki görüntüler ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
İşte kare kare o anlar...