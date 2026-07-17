Doktor yüzü görmediler! 100 yaşındaki asırlık çift uzun yaşamın sırrını tek bir besine bağladı...

73 YILDA EŞİMİN KAHVESİNİ BİR GÜN BİLE EKSİK ETMEDİM'

Cennet Balaban ise eşinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ve evlilikleri boyunca 73 yılda kahvesini hiç eksik etmediğini söyledi. Hiç kavgalarının ya da küskünlüklerinin de olmadığını söyleyen Cennet Balaban, "Bugüne kadar bana bir tokat vurmamıştır. Az yeriz. Genelde yoğurt, süt, pekmez ve peynir tüketiriz. Etli yemek yersek günde bir öğün yeriz. Şükür hiçbir rahatsızlığımız yok" dedi