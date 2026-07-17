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Doktor yüzü görmediler! 100 yaşındaki asırlık çift uzun yaşamın sırrını tek bir besine bağladı...
Doktor yüzü görmediler! 100 yaşındaki asırlık çift uzun yaşamın sırrını tek bir besine bağladı...
Gaziantep'te yaşayan ve toplam yaşları iki asrı deviren Balaban çifti, bugüne kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeden sağlıklı kalmayı başardı. Yarım asırdan uzun süredir evli olan asırlık çift, uzun ve dinç yaşamlarının arkasındaki şaşırtıcı beslenme sırrını ilk kez paylaştı.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:12