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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS tercih sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. DEÜ'nün 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları tercih yapacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Adaylar, puanlarını ve sıralamalarını bölümlerin önceki yerleştirme verileriyle karşılaştırarak tercih listesini şekillendirebiliyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:46