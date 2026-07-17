Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS tercih sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. DEÜ'nün 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları tercih yapacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Adaylar, puanlarını ve sıralamalarını bölümlerin önceki yerleştirme verileriyle karşılaştırarak tercih listesini şekillendirebiliyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|280
280
270
270
|287
287
277
277
|508,96859
508,99570
521,58470
518,95534
|7.447
7.320
7.276
7.173
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|62
72
72
72
|475,33312
465,19324
485,64728
487,43066
|25.529
28.236
28.337
26.136
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|461,13405
473,48838
507,33321
502,65507
|36.435
23.272
14.246
15.816
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|72
93
93
93
|457,87584
447,84191
475,51578
467,56330
|39.190
40.161
36.137
41.759
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|441,49382
430,27800
459,53358
454,14504
|54.049
54.052
49.684
52.933
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
95
90
90
|82
98
93
93
|438,29936
418,76836
445,36209
432,11465
|57.117
64.124
62.486
72.820
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|432,75927
415,52164
433,44739
418,85598
|62.592
67.116
73.679
85.869
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|430,22964
408,95684
429,40630
414,15056
|65.168
73.488
77.779
90.743
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
115
115
|72
82
118
118
|398,26326
385,98760
410,66872
407,88295
|101.078
98.127
97.953
97.456
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Kiraz) (İZMİR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
64
62
|393,01597
356,20818
391,29543
400,38152
|107.523
137.984
121.803
105.680
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|210
220
220
220
|216
226
230
226
|390,75355
368,05619
390,24461
387,24678
|110.484
120.596
123.227
121.110
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|390,19316
394,71393
441,03391
443,51863
|111.251
88.267
66.511
62.345
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|389,45051
368,20158
393,92759
375,27691
|112.204
120.396
118.408
136.786
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
54
90
90
|56
56
93
93
|383,36444
352,74235
367,58593
349,24432
|120.391
143.674
156.734
177.288
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|381,66234
384,51562
421,84220
396,88281
|122.670
99.785
85.718
109.662
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
72
72
|368,79427
339,93216
360,73923
315,51680
|141.512
165.834
168.507
249.708
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|365,00229
343,81789
371,85919
349,99649
|147.465
158.706
149.844
175.956
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
80
80
|36
36
82
82
|352,58678
323,70905
328,79241
306,47368
|169.344
199.671
237.159
274.295
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
106
103
|351,02725
323,57392
352,01440
346,33877
|172.334
199.967
184.709
182.518
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|345,2642
340,95336
430,19393
435,44080
|183.577
163.894
76.980
69.738
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
40
|57
57
52
41
|333,75174
318,61131
342,73459
331,23383
|208.864
211.942
203.904
212.740
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
80
80
|47
47
67
55
|331,13893
297,72327
Dolmadı
Dolmadı
|214.995
272.757
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|327,81247
302,52468
318,51776
301,40752
|223.263
256.889
265.466
289.265
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|327,52136
—
—
—
|224.055
…
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|318,78912
298,59994
314,28775
305,53588
|247.581
269.782
278.342
277.023
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
20
6
|315,01722
291,63057
308,10396
Dolmadı
|258.635
294.243
298.476
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|314,68161
300,62814
341,36724
330,08482
|259.668
262.949
206.860
215.188
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
12
|311,77977
300,19246
319,12633
Dolmadı
|268.630
264.374
263.731
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|11
11
5
4
|311,49431
290,91902
Dolmadı
Dolmadı
|269.568
297.029
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|311,34175
294,20431
309,70813
290,06848
|270.069
285.076
293.008
326.355
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
55
90
90
|31
57
94
93
|311,15988
287,63080
303,28080
287,89911
|270.645
309.748
315.614
334.005
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|308,76454
295,51537
335,39122
332,81787
|278.344
280.407
220.737
209.280
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|287,90176
289,18707
—
—
|357.531
303.600
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyoloji
(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|268,38028
251,96209
244,29037
—
|459.789
514.462
661.416
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
20
20
20
|8
11
21
21
|Dolmadı
Dolmadı
324,67481
312,65903
|Dolmadı
Dolmadı
248.061
257.103
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
50
60
60
|8
18
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
332,94357
329,07910
|Dolmadı
Dolmadı
226.669
217.423
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|414,83175
444,91428
427,25131
420,59147
|3.975
4.392
6.242
9.656
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|391,40043
424,63171
412,25121
409,41740
|11.810
11.490
12.663
15.602
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
64
62
|388,22753
411,11044
399,84226
397,46717
|13.516
20.691
21.440
24.946
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|373,63894
410,56519
397,18290
394,34323
|24.707
21.216
23.798
28.089
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|366,88704
390,64184
358,91292
356,24088
|31.832
44.408
85.839
93.551
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|360,22878
408,34038
396,10326
394,63576
|40.618
23.173
24.866
27.778
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|359,26104
399,31589
388,76462
386,85768
|42.044
32.755
32.603
36.639
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|354,82673
333,29467
313,87093
—
|49.128
204.953
261.879
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
20
|21
21
31
21
|354,59813
394,14413
384,97141
387,07980
|49.537
39.350
37.429
36.349
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
—
—
|351,11152
351,48483
Dolmadı
—
|55.797
134.945
Dolmadı
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Film Tasarımı ve Yönetmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
37
36
|350,16916
374,24780
364,79363
370,47496
|57.534
74.117
72.264
62.048
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|346,16177
387,31441
363,98744
359,82394
|65.698
49.778
73.967
84.501
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|345,79433
382,28718
370,11564
369,83080
|66.517
58.407
61.212
63.270
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Film Tasarımı ve Yazarlığı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|337,58488
359,37082
354,87108
360,63130
|86.648
110.770
96.282
82.612
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
37
36
|334,59137
358,01902
349,23394
351,21971
|94.925
114.704
112.378
107.322
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fotoğraf
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
37
36
|324,64181
345,75795
337,43196
340,16174
|127.269
154.759
152.084
143.088
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
162
162
|122
123
172
167
|295,58515
326,53982
312,85647
335,86620
|272.576
236.201
267.637
158.879
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
18
18
|13
12
19
18
|278,86239
311,33235
280,53927
288,85372
|393.398
319.970
503.514
438.208
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Film Tasarımı ve Yazarlığı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
1
2
|229,85584
219,45388
Dolmadı
312,81776
|850.740
1.168.499
Dolmadı
270.776
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
1
1
1
|Dolmadı
328,42847
217,01772
308,31777
|Dolmadı
227.239
1.180.881
298.427
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
460
460
460
|205
472
472
472
|430,22295
420,90354
436,94725
436,98778
|8.056
16.194
9.736
13.564
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
100
100
|52
93
106
103
|400,98142
400,21001
415,86906
416,98710
|28.901
34.188
24.543
31.270
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|397,26679
392,60232
401,78888
390,06241
|33.065
43.313
42.546
76.170
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
105
100
100
|52
108
103
103
|389,88723
371,10369
377,59234
372,91327
|42.730
77.363
87.220
113.663
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|383,47722
357,94707
361,31036
357,96351
|52.196
105.708
127.228
152.664
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|378,01838
372,45865
385,62030
383,62513
|61.445
74.825
70.326
89.499
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|374,85627
370,12271
380,82430
382,51810
|67.401
79.297
80.129
91.843
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|367,35165
359,57523
367,04472
367,07578
|82.438
101.890
111.995
127.989
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
63
62
|366,39402
354,92634
372,14966
371,77658
|84.548
113.228
99.546
116.304
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|358,51341
344,66503
353,06579
351,17994
|102.837
141.499
151.393
172.736
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
42
41
|357,4627
345,57840
354,81798
351,65152
|105.469
138.763
146.037
171.215
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
180
170
170
|123
185
176
175
|352,75702
335,53696
338,42034
332,97541
|117.642
170.937
203.813
237.256
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
170
170
170
|103
175
175
175
|346,71488
325,68340
323,38696
316,48971
|134.898
209.733
271.959
313.058
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
130
120
120
|103
134
123
123
|331,76565
313,05343
312,19690
310,77731
|185.965
270.623
333.169
343.902
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
15
|331,52328
315,59015
303,78954
295,18251
|186.878
257.118
386.491
442.818
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|62
108
103
103
|324,09879
308,60923
314,08404
310,94131
|217.684
295.931
322.121
342.978
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
110
100
100
|47
113
103
103
|323,96424
299,32254
298,09332
299,03808
|218.258
354.189
426.110
416.404
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|322,17001
—
—
—
|226.246
…
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
110
100
100
|52
113
103
103
|321,50435
292,15034
288,80351
286,77569
|229.317
405.702
497.187
505.855
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|317,3189
315,03918
319,48326
321,91091
|249.115
260.055
292.043
286.048
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
62
62
|314,92353
292,31502
297,32329
294,69102
|261.096
404.439
431.649
446.204
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
15
|312,71201
289,27768
276,61342
262,73751
|272.768
427.942
602.935
730.265
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) ((UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
15
|302,86194
291,24384
287,85684
279,38598
|329.673
412.631
504.879
567.639
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
63
62
|291,99547
287,71507
286,77810
286,34740
|403.986
440.505
513.695
509.232
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|286,58633
283,29532
274,82397
279,37791
|445.689
476.937
619.805
567.711
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|281,0959
—
—
—
|491.405
…
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Ekonometri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|278,41783
235,51521
278,92979
272,49477
|514.753
1.025.952
581.807
630.838
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Müzecilik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|268,2742
267,75913
261,21945
262,80531
|609.971
624.916
757.751
729.562
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Müzecilik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
218,75018
—
—
|Dolmadı
1.264.453
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|448,09433
458,08564
459,95628
453,01669
|6.910
7.063
8.537
8.896
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|446,84226
455,48121
450,96662
447,18601
|7.159
7.565
10.652
10.061
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|423,97246
429,07161
429,81831
420,10048
|13.130
14.178
16.918
17.186
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Dilbilimi
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|406,06143
407,02849
407,57331
393,46054
|19.296
21.743
25.262
26.142
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
32
31
|398,71517
395,41140
396,25711
370,51343
|22.128
26.399
29.862
34.464
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|390,55746
392,51449
398,15985
385,31968
|25.451
27.620
29.080
29.077
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|390,43343
390,17326
396,31188
381,23842
|25.510
28.574
29.843
30.557
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|254,71219
242,07780
258,18804
292,20921
|91.942
109.372
98.412
65.877
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|379,40267
375,83726
372,11333
367,83181
|243.272
277.878
301.124
304.580
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|376,15081
365,88585
367,13482
365,64287
|257.510
323.693
325.450
314.675
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
61
60
|370,54382
357,70587
352,61786
346,45986
|283.536
366.458
407.881
415.621
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|366,41982
366,62485
377,48537
370,2671
|304.014
320.029
276.927
293.890
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|360,64461
356,81212
351,19452
344,09699
|334.701
371.554
416.843
430.031
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|50
60
61
60
|357,4355
348,94652
343,59994
336,01739
|352.796
418.902
468.689
482.969
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|55
55
55
55
|353,75286
344,99302
342,85319
338,70314
|374.521
445.104
474.000
464.802
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
61
|352,32835
343,07719
339,15952
322,07826
|383.275
458.381
501.524
588.782
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|351,42923
341,58988
334,96429
322,32089
|388.738
468.966
534.238
586.833
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|35
52
52
52
|345,09215
326,64505
314,85245
307,41063
|430.421
590.411
717.636
723.105
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|341,90135
327,34612
322,12474
316,7806
|452.843
583.996
645.864
634.690
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
62
61
60
|339,3021
333,05351
333,49001
331,42888
|471.760
534.660
546.369
515.838
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
61
62
60
|339,2023
331,43074
329,38625
326,67822
|472.555
548.357
580.588
551.649
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
66
65
67
|338,86235
325,1766
323,76903
319,26069
|475.106
603.914
630.428
612.751
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
65
65
65
|20
65
67
67
|337,7683
308,79651
303,39994
298,08976
|483.319
775.780
842.688
821.509
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
72
71
71
|335,03578
318,02227
313,04239
311,39979
|504.248
674.588
736.374
684.284
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|332,07391
324,10517
321,01499
317,47107
|527.931
614.078
656.299
628.415
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
85
85
85
|30
88
85
87
|331,93667
311,39836
308,39392
302,04956
|529.087
745.896
786.207
778.705
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
101
103
102
|329,14781
341,09698
359,42977
342,91289
|552.515
472.596
367.001
437.445
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
85
85
85
|31
87
88
87
|326,80172
306,99336
296,8145
292,86089
|572.690
796.705
921.349
880.758
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
66
65
67
|326,74414
313,87295
304,51448
298,56915
|573.222
718.813
829.880
816.267
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
60
61
|326,31914
311,92303
306,06914
305,27911
|576.972
739.987
812.165
744.882
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
—
—
|31
72
—
—
|325,94493
312,48382
—
—
|580.238
733.832
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|325,4869
—
—
—
|584.371
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
71
|322,13081
303,90208
299,13301
293,12624
|615.235
833.826
892.932
877.709
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
71
72
|319,77807
305,02105
296,17841
287,61294
|637.386
820.151
929.170
943.936
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
71
72
|318,99337
306,7495
300,21512
297,22869
|644.913
799.532
879.929
830.880
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|313,99733
314,02529
312,24227
307,08637
|694.771
717.109
744.732
726.332
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
57
57
57
|313,98766
301,27863
295,04854
293,65994
|694.860
866.266
943.247
871.557
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|312,60458
300,41401
290,98546
284,42121
|709.446
877.362
995.319
984.042
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|1
1
1
0
|310,01379
321,21547
216,49853
Dolmadı
|737.013
642.261
2.245.752
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Kiraz Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|309,1094
—
—
—
|746.896
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|307,11212
299,43018
291,16453
283,16526
|768.959
889.930
992.918
1.000.519
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
90
90
90
|30
93
93
93
|306,30415
289,77058
276,4911
274,90519
|778.000
1.020.312
1.194.713
1.112.017
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
41
41
41
|305,04213
293,329
288,66324
285,8623
|792.289
971.078
1.025.763
965.672
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|303,73009
296,81275
285,91088
279,19325
|807.358
924.398
1.062.558
1.052.954
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
51
|302,90142
291,64723
273,22253
267,86285
|817.004
994.134
1.242.347
1.215.440
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|301,56529
296,10124
281,62375
276,83663
|832.752
933.890
1.121.491
1.085.213
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|299,73867
—
—
—
|854.587
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|294,5676
292,14214
281,61125
278,31653
|917.974
987.252
1.121.659
1.064.863
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İş Makineleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|291,93029
290,31804
269,53371
266,87644
|951.127
1.012.797
1.297.740
1.230.421
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|291,74426
278,2761
266,99473
263,51815
|953.580
1.189.134
1.336.832
1.282.496
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Yapı Tesisat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|288,06202
277,08228
261,92666
258,68526
|1.001.406
1.207.585
1.416.274
1.361.134
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
0
1
|284,42361
255,98671
Dolmadı
251,83857
|1.049.990
1.549.837
Dolmadı
1.479.478
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|282,5575
277,34092
258,01746
252,13268
|1.075.013
1.203.541
1.479.709
1.474.227
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Sondaj Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|280,62974
269,88478
269,37948
269,12742
|1.101.550
1.320.416
1.300.076
1.196.292
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|279,87234
275,64898
273,39722
271,57152
|1.111.944
1.229.588
1.239.768
1.160.055
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Geoteknik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|279,67035
270,96836
262,49115
256,63552
|1.114.739
1.303.052
1.407.352
1.395.684
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|279,64502
269,12002
256,10193
256,88877
|1.115.086
1.332.783
1.511.099
1.391.328
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Döküm
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|277,31196
268,91373
257,18303
251,55592
|1.147.534
1.336.052
1.493.444
1.484.481
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Endüstriyel Cam ve Seramik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|267,47234
264,21356
253,69892
247,58647
|1.287.576
1.412.151
1.551.685
1.557.352
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|261,79833
257,08619
247,95256
238,87074
|1.369.934
1.531.085
1.649.740
1.728.761
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Kiraz Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|240,11164
—
—
—
|1.687.954
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|221,86325
252,66829
280,82666
234,12864
|1.948.206
1.606.662
1.132.763
1.829.259
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|0
1
0
0
|Dolmadı
245,85563
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
1.725.320
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Yapı Tesisat Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı