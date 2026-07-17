Trend Galeri Trend Yaşam Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS tercih sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. DEÜ'nün 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları tercih yapacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Adaylar, puanlarını ve sıralamalarını bölümlerin önceki yerleştirme verileriyle karşılaştırarak tercih listesini şekillendirebiliyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:46
Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin son yerleştirme verileri esas alınarak adayların erişimine sunuldu. Sağlık, mühendislik, eğitim, hukuk ve ön lisans programları başta olmak üzere DEÜ'nün tüm 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları tercih döneminde yol gösterici olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜ) TABAN PUANLARI 2026

2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu sayfada yer alan veriler, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmış olup tercih sürecinde adaylara fikir vermesi amacıyla paylaşılmaktadır. 2026 yılına ait güncel bilgiler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.

İşte, DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları;

Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 280
280
270
270		 287
287
277
277		 508,96859
508,99570
521,58470
518,95534		 7.447
7.320
7.276
7.173
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 62
72
72
72		 475,33312
465,19324
485,64728
487,43066		 25.529
28.236
28.337
26.136
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 461,13405
473,48838
507,33321
502,65507		 36.435
23.272
14.246
15.816
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 72
93
93
93		 457,87584
447,84191
475,51578
467,56330		 39.190
40.161
36.137
41.759
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 441,49382
430,27800
459,53358
454,14504		 54.049
54.052
49.684
52.933
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
95
90
90		 82
98
93
93		 438,29936
418,76836
445,36209
432,11465		 57.117
64.124
62.486
72.820
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 432,75927
415,52164
433,44739
418,85598		 62.592
67.116
73.679
85.869
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 430,22964
408,95684
429,40630
414,15056		 65.168
73.488
77.779
90.743
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
115
115		 72
82
118
118		 398,26326
385,98760
410,66872
407,88295		 101.078
98.127
97.953
97.456
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Kiraz) (İZMİR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
64
62		 393,01597
356,20818
391,29543
400,38152		 107.523
137.984
121.803
105.680
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 210
220
220
220		 216
226
230
226		 390,75355
368,05619
390,24461
387,24678		 110.484
120.596
123.227
121.110
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 390,19316
394,71393
441,03391
443,51863		 111.251
88.267
66.511
62.345
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 389,45051
368,20158
393,92759
375,27691		 112.204
120.396
118.408
136.786
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
54
90
90		 56
56
93
93		 383,36444
352,74235
367,58593
349,24432		 120.391
143.674
156.734
177.288
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 381,66234
384,51562
421,84220
396,88281		 122.670
99.785
85.718
109.662
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
72
72		 368,79427
339,93216
360,73923
315,51680		 141.512
165.834
168.507
249.708
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 365,00229
343,81789
371,85919
349,99649		 147.465
158.706
149.844
175.956
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
80
80		 36
36
82
82		 352,58678
323,70905
328,79241
306,47368		 169.344
199.671
237.159
274.295
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
106
103		 351,02725
323,57392
352,01440
346,33877		 172.334
199.967
184.709
182.518
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 345,2642
340,95336
430,19393
435,44080		 183.577
163.894
76.980
69.738
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
40		 57
57
52
41		 333,75174
318,61131
342,73459
331,23383		 208.864
211.942
203.904
212.740
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
80
80		 47
47
67
55		 331,13893
297,72327
Dolmadı
Dolmadı		 214.995
272.757
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 327,81247
302,52468
318,51776
301,40752		 223.263
256.889
265.466
289.265
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 327,52136


 224.055
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 318,78912
298,59994
314,28775
305,53588		 247.581
269.782
278.342
277.023
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
20
6		 315,01722
291,63057
308,10396
Dolmadı		 258.635
294.243
298.476
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 314,68161
300,62814
341,36724
330,08482		 259.668
262.949
206.860
215.188
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
12		 311,77977
300,19246
319,12633
Dolmadı		 268.630
264.374
263.731
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 11
11
5
4		 311,49431
290,91902
Dolmadı
Dolmadı		 269.568
297.029
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 311,34175
294,20431
309,70813
290,06848		 270.069
285.076
293.008
326.355
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
55
90
90		 31
57
94
93		 311,15988
287,63080
303,28080
287,89911		 270.645
309.748
315.614
334.005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 308,76454
295,51537
335,39122
332,81787		 278.344
280.407
220.737
209.280
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 287,90176
289,18707

 357.531
303.600
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyoloji
(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 268,38028
251,96209
244,29037
 459.789
514.462
661.416
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
20
20
20		 8
11
21
21		 Dolmadı
Dolmadı
324,67481
312,65903		 Dolmadı
Dolmadı
248.061
257.103
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
50
60
60		 8
18
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
332,94357
329,07910		 Dolmadı
Dolmadı
226.669
217.423
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1		 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 414,83175
444,91428
427,25131
420,59147		 3.975
4.392
6.242
9.656
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 391,40043
424,63171
412,25121
409,41740		 11.810
11.490
12.663
15.602
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
64
62		 388,22753
411,11044
399,84226
397,46717		 13.516
20.691
21.440
24.946
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 373,63894
410,56519
397,18290
394,34323		 24.707
21.216
23.798
28.089
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 366,88704
390,64184
358,91292
356,24088		 31.832
44.408
85.839
93.551
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 360,22878
408,34038
396,10326
394,63576		 40.618
23.173
24.866
27.778
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 359,26104
399,31589
388,76462
386,85768		 42.044
32.755
32.603
36.639
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 354,82673
333,29467
313,87093
 49.128
204.953
261.879
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
20		 21
21
31
21		 354,59813
394,14413
384,97141
387,07980		 49.537
39.350
37.429
36.349
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1

 351,11152
351,48483
Dolmadı
 55.797
134.945
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Film Tasarımı ve Yönetmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
37
36		 350,16916
374,24780
364,79363
370,47496		 57.534
74.117
72.264
62.048
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 346,16177
387,31441
363,98744
359,82394		 65.698
49.778
73.967
84.501
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 345,79433
382,28718
370,11564
369,83080		 66.517
58.407
61.212
63.270
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Film Tasarımı ve Yazarlığı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 337,58488
359,37082
354,87108
360,63130		 86.648
110.770
96.282
82.612
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
37
36		 334,59137
358,01902
349,23394
351,21971		 94.925
114.704
112.378
107.322
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fotoğraf
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
37
36		 324,64181
345,75795
337,43196
340,16174		 127.269
154.759
152.084
143.088
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
162
162		 122
123
172
167		 295,58515
326,53982
312,85647
335,86620		 272.576
236.201
267.637
158.879
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
18
18		 13
12
19
18		 278,86239
311,33235
280,53927
288,85372		 393.398
319.970
503.514
438.208
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Film Tasarımı ve Yazarlığı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
1
2		 229,85584
219,45388
Dolmadı
312,81776		 850.740
1.168.499
Dolmadı
270.776
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
1
1		 Dolmadı
328,42847
217,01772
308,31777		 Dolmadı
227.239
1.180.881
298.427
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
460
460
460		 205
472
472
472		 430,22295
420,90354
436,94725
436,98778		 8.056
16.194
9.736
13.564
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
100
100		 52
93
106
103		 400,98142
400,21001
415,86906
416,98710		 28.901
34.188
24.543
31.270
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 397,26679
392,60232
401,78888
390,06241		 33.065
43.313
42.546
76.170
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
105
100
100		 52
108
103
103		 389,88723
371,10369
377,59234
372,91327		 42.730
77.363
87.220
113.663
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 383,47722
357,94707
361,31036
357,96351		 52.196
105.708
127.228
152.664
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 378,01838
372,45865
385,62030
383,62513		 61.445
74.825
70.326
89.499
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 374,85627
370,12271
380,82430
382,51810		 67.401
79.297
80.129
91.843
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 367,35165
359,57523
367,04472
367,07578		 82.438
101.890
111.995
127.989
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
63
62		 366,39402
354,92634
372,14966
371,77658		 84.548
113.228
99.546
116.304
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 358,51341
344,66503
353,06579
351,17994		 102.837
141.499
151.393
172.736
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
42
41		 357,4627
345,57840
354,81798
351,65152		 105.469
138.763
146.037
171.215
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
180
170
170		 123
185
176
175		 352,75702
335,53696
338,42034
332,97541		 117.642
170.937
203.813
237.256
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
170
170
170		 103
175
175
175		 346,71488
325,68340
323,38696
316,48971		 134.898
209.733
271.959
313.058
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
130
120
120		 103
134
123
123		 331,76565
313,05343
312,19690
310,77731		 185.965
270.623
333.169
343.902
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
15		 331,52328
315,59015
303,78954
295,18251		 186.878
257.118
386.491
442.818
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 62
108
103
103		 324,09879
308,60923
314,08404
310,94131		 217.684
295.931
322.121
342.978
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
110
100
100		 47
113
103
103		 323,96424
299,32254
298,09332
299,03808		 218.258
354.189
426.110
416.404
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 322,17001


 226.246
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
110
100
100		 52
113
103
103		 321,50435
292,15034
288,80351
286,77569		 229.317
405.702
497.187
505.855
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 317,3189
315,03918
319,48326
321,91091		 249.115
260.055
292.043
286.048
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
62
62		 314,92353
292,31502
297,32329
294,69102		 261.096
404.439
431.649
446.204
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
15		 312,71201
289,27768
276,61342
262,73751		 272.768
427.942
602.935
730.265
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) ((UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
15		 302,86194
291,24384
287,85684
279,38598		 329.673
412.631
504.879
567.639
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
63
62		 291,99547
287,71507
286,77810
286,34740		 403.986
440.505
513.695
509.232
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 286,58633
283,29532
274,82397
279,37791		 445.689
476.937
619.805
567.711
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 281,0959


 491.405
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Ekonometri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 278,41783
235,51521
278,92979
272,49477		 514.753
1.025.952
581.807
630.838
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Müzecilik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 268,2742
267,75913
261,21945
262,80531		 609.971
624.916
757.751
729.562
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Müzecilik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
218,75018

 Dolmadı
1.264.453
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 448,09433
458,08564
459,95628
453,01669		 6.910
7.063
8.537
8.896
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 446,84226
455,48121
450,96662
447,18601		 7.159
7.565
10.652
10.061
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 423,97246
429,07161
429,81831
420,10048		 13.130
14.178
16.918
17.186
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Dilbilimi
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 406,06143
407,02849
407,57331
393,46054		 19.296
21.743
25.262
26.142
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
32
31		 398,71517
395,41140
396,25711
370,51343		 22.128
26.399
29.862
34.464
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 390,55746
392,51449
398,15985
385,31968		 25.451
27.620
29.080
29.077
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 390,43343
390,17326
396,31188
381,23842		 25.510
28.574
29.843
30.557
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 254,71219
242,07780
258,18804
292,20921		 91.942
109.372
98.412
65.877
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Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 379,40267
375,83726
372,11333
367,83181		 243.272
277.878
301.124
304.580
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 376,15081
365,88585
367,13482
365,64287		 257.510
323.693
325.450
314.675
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
61
60		 370,54382
357,70587
352,61786
346,45986		 283.536
366.458
407.881
415.621
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 366,41982
366,62485
377,48537
370,2671		 304.014
320.029
276.927
293.890
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 360,64461
356,81212
351,19452
344,09699		 334.701
371.554
416.843
430.031
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 50
60
61
60		 357,4355
348,94652
343,59994
336,01739		 352.796
418.902
468.689
482.969
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 55
55
55
55		 353,75286
344,99302
342,85319
338,70314		 374.521
445.104
474.000
464.802
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
61		 352,32835
343,07719
339,15952
322,07826		 383.275
458.381
501.524
588.782
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 351,42923
341,58988
334,96429
322,32089		 388.738
468.966
534.238
586.833
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 35
52
52
52		 345,09215
326,64505
314,85245
307,41063		 430.421
590.411
717.636
723.105
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 341,90135
327,34612
322,12474
316,7806		 452.843
583.996
645.864
634.690
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
62
61
60		 339,3021
333,05351
333,49001
331,42888		 471.760
534.660
546.369
515.838
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
61
62
60		 339,2023
331,43074
329,38625
326,67822		 472.555
548.357
580.588
551.649
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
66
65
67		 338,86235
325,1766
323,76903
319,26069		 475.106
603.914
630.428
612.751
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
65
65
65		 20
65
67
67		 337,7683
308,79651
303,39994
298,08976		 483.319
775.780
842.688
821.509
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
72
71
71		 335,03578
318,02227
313,04239
311,39979		 504.248
674.588
736.374
684.284
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Nükleer Tıp Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 332,07391
324,10517
321,01499
317,47107		 527.931
614.078
656.299
628.415
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
85
85
85		 30
88
85
87		 331,93667
311,39836
308,39392
302,04956		 529.087
745.896
786.207
778.705
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
101
103
102		 329,14781
341,09698
359,42977
342,91289		 552.515
472.596
367.001
437.445
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
85
85
85		 31
87
88
87		 326,80172
306,99336
296,8145
292,86089		 572.690
796.705
921.349
880.758
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
66
65
67		 326,74414
313,87295
304,51448
298,56915		 573.222
718.813
829.880
816.267
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
60
61		 326,31914
311,92303
306,06914
305,27911		 576.972
739.987
812.165
744.882
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70

 31
72

 325,94493
312,48382

 580.238
733.832
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 325,4869


 584.371
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
71		 322,13081
303,90208
299,13301
293,12624		 615.235
833.826
892.932
877.709
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
71
72		 319,77807
305,02105
296,17841
287,61294		 637.386
820.151
929.170
943.936
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
71
72		 318,99337
306,7495
300,21512
297,22869		 644.913
799.532
879.929
830.880
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 313,99733
314,02529
312,24227
307,08637		 694.771
717.109
744.732
726.332
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
57
57
57		 313,98766
301,27863
295,04854
293,65994		 694.860
866.266
943.247
871.557
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 312,60458
300,41401
290,98546
284,42121		 709.446
877.362
995.319
984.042
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 1
1
1
0		 310,01379
321,21547
216,49853
Dolmadı		 737.013
642.261
2.245.752
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Kiraz Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 309,1094


 746.896
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 307,11212
299,43018
291,16453
283,16526		 768.959
889.930
992.918
1.000.519
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
90
90
90		 30
93
93
93		 306,30415
289,77058
276,4911
274,90519		 778.000
1.020.312
1.194.713
1.112.017
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
41
41
41		 305,04213
293,329
288,66324
285,8623		 792.289
971.078
1.025.763
965.672
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 303,73009
296,81275
285,91088
279,19325		 807.358
924.398
1.062.558
1.052.954
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
51		 302,90142
291,64723
273,22253
267,86285		 817.004
994.134
1.242.347
1.215.440
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 301,56529
296,10124
281,62375
276,83663		 832.752
933.890
1.121.491
1.085.213
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 299,73867


 854.587
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 294,5676
292,14214
281,61125
278,31653		 917.974
987.252
1.121.659
1.064.863
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İş Makineleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 291,93029
290,31804
269,53371
266,87644		 951.127
1.012.797
1.297.740
1.230.421
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 291,74426
278,2761
266,99473
263,51815		 953.580
1.189.134
1.336.832
1.282.496
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Yapı Tesisat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 288,06202
277,08228
261,92666
258,68526		 1.001.406
1.207.585
1.416.274
1.361.134
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
0
1		 284,42361
255,98671
Dolmadı
251,83857		 1.049.990
1.549.837
Dolmadı
1.479.478
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 282,5575
277,34092
258,01746
252,13268		 1.075.013
1.203.541
1.479.709
1.474.227
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Sondaj Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 280,62974
269,88478
269,37948
269,12742		 1.101.550
1.320.416
1.300.076
1.196.292
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 279,87234
275,64898
273,39722
271,57152		 1.111.944
1.229.588
1.239.768
1.160.055
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Geoteknik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 279,67035
270,96836
262,49115
256,63552		 1.114.739
1.303.052
1.407.352
1.395.684
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) (İZMİR) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 279,64502
269,12002
256,10193
256,88877		 1.115.086
1.332.783
1.511.099
1.391.328
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Döküm
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 277,31196
268,91373
257,18303
251,55592		 1.147.534
1.336.052
1.493.444
1.484.481
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Endüstriyel Cam ve Seramik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 267,47234
264,21356
253,69892
247,58647		 1.287.576
1.412.151
1.551.685
1.557.352
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 261,79833
257,08619
247,95256
238,87074		 1.369.934
1.531.085
1.649.740
1.728.761
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Kiraz Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 240,11164


 1.687.954
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Elektrik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 221,86325
252,66829
280,82666
234,12864		 1.948.206
1.606.662
1.132.763
1.829.259
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Nükleer Tıp Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 0
1
0
0		 Dolmadı
245,85563
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
1.725.320
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Yapı Tesisat Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ taban puanları 2026: DEÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör