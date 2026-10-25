Donör soruşturmasında skandallar zinciri! Yeni detaylar ortaya çıktı: Fiyatlama ülkeye göreymiş…

İstanbul'da yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, 53 şüphelinin yer aldığı organizasyonun işleyişine dair detaylar netleşti. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt lideri Hacer T.'nin ifade ve yazışmalarda organizasyonun kadınların yalnızca yolculuk ve ödeme süreçlerini değil, adet döngülerini de yurt dışındaki yumurta toplama işlemine göre planlamaya çalıştığı anlaşıldı. Hacer T.'nin bir donör adayına adet düzenleyici ilaç kullanmasını söylemesi dikkat çekti. Ayrıca donör yönlendirmeleri karşılığında komisyon talepleri ile ilaçların kargoyla gönderilmesine ilişkin yazışmalar da soruşturma dosyasına yansıdı. İşte detaylar…