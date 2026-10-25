Donör soruşturmasında skandallar zinciri! Yeni detaylar ortaya çıktı: Fiyatlama ülkeye göreymiş…

DONÖR KARŞILIĞI KOMİSYON TALEBİ



İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında donörlük için bir kişiyi yönlendirdiğini söyleyen bir kadının Hacer T.'den komisyon talebi de dosyada yer aldı.Söz konusu kadın, daha önce Hacer T.'ye bir kişiyi yönlendirdiğini belirterek maddi sıkışıklık yaşadığını ve ödemenin aynı gün gönderilmesini istediğini ifade etti.

Mesajda şu sözler yer aldı:

"Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün."

Dosyadaki ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişi, iyi ödeme alması hâlinde başka donör adaylarını da yönlendireceğini belirtti. Bu kişinin, yapılacak ödemenin tatmin edici olması durumunda yeni adaylar bulmaya devam edeceğini açıkça belirttiği görüldü:

"Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım."