Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme! Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: Delilleri böyle karartmaya çalışmışlar…

'GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASININ ENGELLENDİĞİ AŞİKAR'

Söz konusu olayda şüphelilerin davranışların maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik aşikar olduğu iddianamede yer aldı. Yine olay yerinin korunmaması, geçici izlerin kaybolması, biyolojik materyallerin bilimsel incelemeye elverişsiz hale gelmesi, kamera kayıtlarının tamamının temin edilmemesi, sınırlı görüntünün kaynak ve teslim zincirinin açıklanamaması gibi olayların birbirinden kopuk sonuçlar olmadığına vurgu yapıldı. Dosya kapsamındaki müşteki beyanları ve şüpheli ifadeleri, tanık anlatımları, olay yeri inceleme ve ölü muayene kayıtları, adli tıp raporları, kriminal incelemeler, kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtları, dijital materyaller ve diğer soruşturma evrakları birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın ilk aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına elverişli delillerin toplanması, korunması, muhafazası ve adli makamlara aktarılması süreçlerinde birbirinden bağımsız görülemeyecek çok sayıda aksaklık ve müdahale bulunduğu da iddianamede yer buldu.

'DELİL MUHAFAZA ZİNCİRİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ZEDELENMİŞ'

Olay yerinin başlangıçta muhafaza edilmemesi, maktule ait eşya ve araç üzerindeki izlerin zamanında ve eksiksiz biçimde incelenmemesi, zamana duyarlı biyolojik örneklerin yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmesi, olay yeri fotoğraf ve videolarının uzun süre soruşturma dosyasına intikal ettirilmemesi, şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamının temin edilmemesi, sonradan dosyaya giren görüntünün kaynak bilgilerinin silinmiş olması ve görüntü üzerinde oynama bulunduğuna ilişkin teknik tespitler, maktule ait cep telefonu ve araç anahtarının konum ve izlerine ilişkin farklılıklar birlikte değerlendirildiğinde delil muhafaza zincirinin ciddi biçimde zedelendiği ve delil zincirinin birden çok kritik noktada kesintiye uğratıldığı vurgulandı.