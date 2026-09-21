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Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme! Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: Delilleri böyle karartmaya çalışmışlar…
Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme! Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: Delilleri böyle karartmaya çalışmışlar…
İzmir Narlıdere'de 8 yıl önce şantiye alanında cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde çarpıcı bir gelişme yaşandı. soruşturma kapsamında 26 sanık hakkında ek iddianamede yer alan detaylar kan dondurdu. Şüphelilerin görüntüler üzerinde oynadığı ortaya çıkarken genç adamın darp edilerek katledildiği öğrenildi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:20