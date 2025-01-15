Trend Galeri Trend Yaşam Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda havaya ateş edilmesi sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın başından yaralanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.