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Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda havaya ateş edilmesi sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın başından yaralanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 20:12
Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Olay, 11 Ocak'ta Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi.

Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!

Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.A, A.Y, M.Y ve M.Ç isimli 4 şüpheli tutuklandı.

Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!
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