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Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!
Düğünde maganda kurşununa kurban gitmişti: 9 yaşındaki Kemal’in öldürülmesine 4 tutuklama!
Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda havaya ateş edilmesi sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın başından yaralanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 20:12