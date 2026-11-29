ECE ÇİFTÇİ / UZMAN PSİKOLOG

ASIL SINAV GERÇEK HAYATTA

Uzman Psikolog Ece Çiftçi, insan kelimesinin yılın sözcüğü seçilmesinin çağımızın temel psikolojik meselelerinden birine işaret ettiğini belirtiyor. İnsanı yalnızca düşünebilen, problem çözebilen ya da bilgi üretebilen bir varlık olarak tanımlamanın yeterli olmadığını söyleyen Çiftçi, insanın aynı zamanda ilişki kuran, duyguları olan, anlam arayan ve ait olma ihtiyacı hisseden bir varlık olduğunu vurguluyor: "Belki de teknoloji geliştikçe insanın değerini yeniden tanımlamaya değil, insanın zaten sahip olduğu ama zaman zaman göz ardı ettiği özellikleri hatırlamaya ihtiyacımız var."

Yapay zekânın insanlara iyi davranmayı öğretmesinin mutlaka bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirten Çiftçi, teknolojinin gerçek ilişkileri güçlendiren, sosyal becerileri geliştiren ve insanın kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olan bir araç olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ancak önemli bir noktaya da dikkat çekiyor:

"Nihai hedefimiz insanların yapay zekâyla daha iyi iletişim kurması değil, birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kurabilmesi olmalı. Yapay zekâ bize empatiyi anlatabilir, empati üzerine düşünmemizi sağlayabilir, hatta empatik davranışları prova ettirebilir. Ama insan olmanın asıl sınavı, öğrendiğimiz bu becerileri gerçek hayatın içinde, gerçek insanlarla ortaya koyabilmemizdir."