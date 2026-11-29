Cambridge Dictionary'nin 2026 yılının sözcüğü olarak 'insan'ı seçmesi, teknoloji çağında değerleri yeniden gündeme taşıdı. Yapay zekâ insana ait pek çok beceriyi taklit ederken vicdanımızı, merhametimizi ve ahlaki değerlerimizi nasıl koruyacağız? Teknoloji çağında insan kalmanın ne anlama geldiğini uzmanlara sorduk. Toplum Bilimci Serhat Çıkman, "Yapay zekâ empatiyi taklit edebilir ama hissetmez" derken Uzman Psikolog Ece Çiftçi, "İnsan olmayı yeniden sorguluyoruz" yorumunu yaptı. Klinik Psikolog Furkan Deniz ise: "Kıymetimiz üretkenliğimizle ölçülemez. Bu insanın ahlaki yönünü göz ardı etmek anlamına gelir" uyarısını yaptı.