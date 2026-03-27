Dünya, İsrail’e karşı sessizliğin bedelini ödüyor: Siyonistlerin yaktığı ateş Asya’dan Avrupa’ya her bölgeye yayıldı!

UZAKTAN ÇALIŞMA BAŞLIYOR
Birçok Asya ülkesi de enerji talebini azaltmak amacıyla Kovid-19 salgını dönemindeki tedbirleri hatırlatan evden çalışma ve eğitime ara verilmesi gibi yöntemlere yöneliyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 9 Mart'ta açıkladığı acil durum planları kapsamında, devlet dairelerinde dört gün çalışılacağını ve okullar ile üniversitelerin iki hafta boyunca kapalı kalacağını duyurdu.
Bangladeş'te elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatili 9 Mart'ta başlayacak şekilde erkene çekilmişti.
Endonezya'da hükümet, nisan itibarıyla okullarda hibrit eğitime, işyerlerinde de haftada bir gün evden çalışma modeline geçilmesinin değerlendirildiğini bildirdi.
Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da ülkedeki işyerlerine uzaktan çalışma modelleri belirlemesi konusunda çağrı yaptı.
Tayland, kamu kurumlarındaki çalışanlara evden çalışma ve yurtdışı seyahatlerini askıya alma talimatı verdi.
AVRUPA ALARMDA
Avrupa Birliği genelinde petrol fiyatları yüzde 40 yükseldi. Doğalgaz fiyatları yüzde 80 arttı. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve birçok Avrupa ülkesinde enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ek önlemler alınmaya başlandı.