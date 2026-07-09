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Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol heyecanının yanı sıra devre arası gösterisiyle de dünyanın gündemine oturmaya hazırlanıyor. Final karşılaşmasında sahne alacak uluslararası yıldızların açıklanmasıyla birlikte organizasyonun müzik şöleni de şimdiden büyük merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 01:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 02:02
Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde Justin Bieber, Shakira, Madonna ve BTS performans sergileyecek. Futbolseverlerin yanı sıra müzik tutkunlarının da heyecanla beklediği etkinlikte, dünya çapında milyonlarca hayrana sahip sanatçıların aynı sahneyi paylaşacak olması final gecesine ayrı bir renk katacak.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

NEW YORK İÇİN TARİHİ BİR MÜZİK PROGRAM

2026 FIFA Dünya Kupası Finali, turnuva tarihinde bir ilke sahne olacak. FIFA, ilk kez Dünya Kupası finalinde Super Bowl benzeri resmi bir devre arası gösterisi düzenleyecek.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

FIFA ve Global Citizen, Bieber'ın 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda düzenlenecek. Gösterinin küratörlüğünü, Global Citizen Festivali'nin uluslararası küratörü olarak görevine devam eden Coldplay'in solisti Chris Martin üstlenecek.

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Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALACAK

Justin Bieber'ın turnuvanın tarihindeki ilk final devre arası gösterisinin sanatçı kadrosuna resmen katılmasıyla, 2026 Dünya Kupası tarihi bir müzik şölenine sahne olacak.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, final müsabakasının devre arasında yapılacak gösterinin başrolleri arasında yer alan isimlerden biri de Shakira olacak.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Yaklaşık 11 dakika sürecek özel performans gösterilerinde Madonna'da boy gösterecek.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

K-pop ikonları BTS'nin de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadroyla birlikte dev organizasyon izleyenleri büyüleyecek.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NASILDI?

2022 FIFA Dünya Kupası finali, 18 Aralık 2022 tarihinde Katar'ın Luseyl şehrinde bulunan Luseyl Stadyumu'nda oynanmış 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçıdır. Maç, Arjantin ve son şampiyon Fransa arasında oynandı.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Polonya'dan Szymon Marciniak'ın hakemliğini yaptığı final, 88.966 taraftarın önünde gerçekleşti.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Arjantin, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ancak Fransa adına Kylian Mbappé'nin hat-trick'i ve Arjantin adına Lionel Messi'nin uzatmalarda attığı golün ardından maç 3-3 berabere bitti. Arjantin, ardından gelen penaltı atışlarını 4-2 kazanarak 3. kez ve 1986'dan beri ilk kez FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Oynanan bu final maçı, o zamandan beri yaygın olarak şimdiye kadarki tartışmasız en iyi FIFA Dünya Kupası finali ve tarihin en büyük futbol maçlarından biri olarak görülüyor.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Finali'nde devre arası (halftime) gösterisi yapılmadı. 2026'daki organizasyonun en büyük yeniliklerinden biri, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir devre arası şovu düzenlenmesi olacak.

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası finalinde ise maçtan önce kapanış seremonisi gerçekleştirildi.

Bu törende sahne alan isimler şunlardı:

  • Ozuna
  • GIMS
  • Nora Fatehi
  • Balqees Fathi
  • Rahma Riad
  • Manal Benchlikha

Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu

Kapanış seremonisinde ayrıca Katarlı sanatçı Dana Al Fardan ile Davido ve diğer sanatçılar da performans sergiledi.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör