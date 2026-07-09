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Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu
Dünya Kupası finali öncesi büyük sürpriz! Devre arası gösterisinde sahne alacak yıldızlar belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol heyecanının yanı sıra devre arası gösterisiyle de dünyanın gündemine oturmaya hazırlanıyor. Final karşılaşmasında sahne alacak uluslararası yıldızların açıklanmasıyla birlikte organizasyonun müzik şöleni de şimdiden büyük merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 01:39
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 02:02